Shakira disfruta de sus pretendientes mientras Piqué es víctima de una oleada de memes

Los memes estuvieron a la orden del día, cuando se conocieron las imágenes de Shakira y Lewis Hamilton abordando un yate.

Ya lo decía Shakira en su canción Si te vas, en la que una frase muy popular por estos días que podría aplicar en su vida, dice: “toda escoba nueva siempre barre bien, luego vas a ver desgastadas las cerdas...”. Pues bien, la colombiana pasó la página de su relación con Gerard Piqué y prepara una nueva canción que estrenará el 11 de mayo en las diferentes plataformas digitales y ahora, disfruta de ser una celebridad en las costas de Florida.

Hace unos días, se le vio muy bien acompañada del actor Tom Cruise en el Gran Premio de Fórmula 1 que se disputó en Miami; sin embargo, horas más tarde disfrutó de una cena en un reconocido restaurante de la ciudad con el campeón Lewis Hamilton. Nuevamente, la estrella de Misión Imposible llamó la atención al enviarle un ramo de flores a la colombiana y a punto de finalizar la semana, la artista se subió al yate del corredor automovilístico para disfrutar del sol.

Las imágenes le dieron la vuelta al mundo y los seguidores de la artista, en redes sociales, no desaprovecharon la oportunidad para decirle al excampeón del mundo con la selección española de fútbol: “Si te vas, si te marchas con esa bruja, pedazo de cuero no vuelvas nunca más, que no estaré aquí”, con divertidos memes sobre los nuevos pretendientes de la barranquillera.

Fueron varias las imágenes que circularon en redes sociales, como aquella en la que recordaron que tras el lanzamiento de su hit Music Sessions #53 y hacer una referencia al cambio de un Ferrari por un Twingo, el exfutbolista llegó a la sede de la Kings League en una versión eléctrica del automotor para llamar la atención y dejar claro que nada le había importado.

“Me mata que Pique hizo esto pensando que se la estaba comiendo y ahora Shakira anda con Lewis Hamilton… es poético xd”, y algunas respuestas le indicaron que “No es lo mismo un yate que un Twingo”.

Otros simplemente se burlaron del hecho que fue tendencia hace algunas semanas tras su llegada a Miami, pasado de peso, puesto que mientras Shakira salía a disfrutar de un paseo por el mar, el catalán debió quedarse en Barcelona, en la casa que antes compartía con su expareja y subiendo más de peso.

“Karma instantáneo, Shakira se la pasó bomba con Tom Cruise en la carrera de la f1, después, se fue de paseo con Lewis Hamilton. Piqué se quedó con Clara Chía y clara-mente se puso feo y panzón”, citó el trino.

“Shakira sí que es terrible definitivamente comprobado que ella no da un paso sin pensarlo, genio”, es otro de los comentarios que ronda en redes sociales.

“Sanarse de su época oscura saliendo a cuánto evento pueda, disfrutando su gente y aprovechando cada oportunidad de hacer lo que se negó antes”, escribió un seguidor de la barranquillera, al ver la publicación de la colombiana con Lewis Hamilton.

“Definitivamente, lo mejor que le pudo pasar a mi Shak, fue dejar a ese malp*** de Piqué”.

Cabe destacar que la colombiana estuvo acompañada por sus hijos Milan y Sasha durante todo el recorrido en el yate del corredor de Fórmula 1. Los comentarios de los internautas destacaron el cuerpo que tiene el piloto comparado con la más reciente imagen de Piqué.