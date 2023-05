A Piqué le recordaron nuevamente canción de Shakira y esta fue su reacción: “Cada uno que haga lo que quiera”

A piqué le recordaron nuevamente canción de Shakira. Foto @3gerardpique - @shakira

A una nueva situación incómoda tuvo que enfrentarse Gerard Piqué cuando le recordaron una canción de Shakira, su expareja, mientras conversaba con el streamer Ibai, momento en el que también estaba presente el cantante de reguetón Ozuna.

Te puede interesar: Piqué podría tener una ‘jugadita’ preparada contra Shakira que incluye a sus hijos Sasha y Milan, según Mhoni Vidente

El hecho sucedió a puertas de La Velada del Año, escenario que se abrirá al público el 1 de julio de 2023 en el estadio Metropolitano de España y donde jugará el Atlético de Madrid. Allí, el exjugador del Barcelona fue invitado a conversar sobre el evento.

Sin embargo, el diálogo puso en aprietos a Piqué con la que sería una contundente referencia a Shakira a partir de una de sus canciones. Con la presencia del artista Ozuna, la conversación se dirigió hacia lo que sería la programación musical y en ello, la lista de canciones que sonarían en el evento.

Te puede interesar: Shakira ya tendría lista la estrategia con sus abogados para alejar a Clara Chía de sus hijos

Fue así que el conductor de la conversación advirtió sobre un tema que habría de sonar durante el evento, a propósito de la presencia de Gerard Piqué. Ibai dijo: “... cuidado con un tema que yo creo que va a sonar en el Metropolitano”, y más tarde remató con la frase que figura en la canción de Shakira: “... No fue culpa tuya ni fue culpa mía”.

Al finalizar su “advertencia” ya se escuchaban las risas de Ozuna quien, cabe recordar, interpreta junto a Shakira la canción a la que hizo referencia el streamer y que lleva por nombre “Monotonía”, lanzada a finales del año 2022.

Te puede interesar: Medios españoles desmintieron pelea entre el hermano de Shakira y Piqué

Ante el comentario y en medio de las risas del artista, Gerard Piqué respondió de forma contundente. Dijo: “Estamos dejando a los artistas libertad, así que cada uno que se sienta cómodo y que haga lo que quiera”. Enfatizó: “... que haga lo que quiera”.

Esta fue la reacción de Piqué: "Cada uno que haga lo que quiera". Créditos: @ShakLegion/Twitter

A propósito de las canciones que podrían referirse a exparejas

Si bien la música, como disciplina artística, se ha destacado por transformarse en escenario sensible y de intimidad a través del cual se expresan ideas, sentimientos y emociones, también lo ha hecho como canal para retratar experiencias y situaciones que no siempre son cómodas.

De ahí que, tras la ruptura de la artista colombiana, sumado a otros eventos similares que también retrataron artistas como Karol G, sigan causando revuelo en la industria musical, el entretenimiento y los comentarios entre sus seguidores.

Frente a esto, en conversación con el medio ABC Gente, Ozuna se pronunció sobre este camino cuando le preguntaron qué consideraba ante “tirar pullas” a las exparejas a través de las canciones, luego de su nueva canción “Te pienso”, en la que también se refiere a Shakira y a Piqué, diciendo: “Es que olvidarte a ti, parece no acabar, como a Piqué le gritan ‘Shaki’”.

Respondió que: “... No se trata de tirarle a su ex pareja, sino de lo que se está viviendo. Shakira ha contado una vivencia porque la música trata de eso, de contar lo que vivimos, cómo nos sentimos. Y como decimos nosotros, en esa canción ‘la dejó caer’ (risas)”.

Finalizó diciendo que Shakira es una de las artistas que más le encanta y que de hecho, su canción favorita del momento es la sesión con Bizarrap, sobre la cual dijo: “Está a otro nivel”.

Artistas que también han dedicado canciones a sus exparejas

Además de Shakira, que si bien causó gran impacto por las últimas canciones que serían para su expareja, también otros artistas ahora y a lo largo de su historia han escrito e interpretado a grito herido letras que narran sus experiencias amorosas.

Entre los cantantes de los que se dice, escribieron canciones que estarían dedicadas a sus exparejas, encontramos cantantes como Maluma con su tema Hawái, Adele con Rolling in the Deep, Justin Timberlake con Cry Me a River, Joaquín Sabina con Princesa, Julio Iglesias y Hey!, Rocío Jurado con Ese hombre, entre otros.