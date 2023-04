José Gaviria se accidentó y quedo en muletas, al parecer fue víctima del mal estado de las calles de Bogotá

Jose Gaviria, jurado de 'Factor X'. josegaviria/Instagram

Visiblemente molesto y desplazándose con gran dificultad, a pesar de las muletas, fue el regreso ante las cámaras de uno de los más reconocidos jurados del Factor X Colombia. Los televidentes quedaron sorprendidos por su estado de salud. Pues durante su participación en un reconocido programa de televisión se vio con gran dificultad para mantener su impoluta imagen.

La situación no pasó inadvertida por los presentadores de Buen Día, Colombia, donde participaba en calidad de invitado. Al ser consciente de las expresiones de sorpresa de los presentes en el plato, Gaviria dijo “Las calles de nuestra quería Bogotá, que no es que sean las mejores, me fui casi por un hueco y me esguince. No me fracturé, pero pasé horitas en urgencias, chuzado y todo”.

Inmediatamente, los presentadores trataron de hacer comentarios graciosos, con el fin de liberar la tensión que se sintió en ese momento. “¿Te caíste en la moto?”, “Metiste la pata, literalmente”, “pareces un eliminado de ‘Survivor’”, fueron algunas de las anotaciones hechas.

Sin tiempo para el humor, Gaviria fue tajante en contestar, “En unas semanas ya estoy bien”. Después cambio de tema, con el fin de cumplir su objetivo en el programa, promocionar a su nueva “protegida” Lupe, una joven promesa del acordeón.

La audiencia quedó intrigada, pues nunca se contaron los detalles del accidente. Sin embargo, para todos quedo claro la molestia del productor con el estado de las calles de Bogotá, e inclusive se podría sospechar con los comentarios sobre su estado de salud.

Después, la conversación se centró en la presentación del debut de Lupe, apadrinada por Gaviria, la canción se titula Me tienes de cabeza y fue producida por el nuevo sello musical de RCN. Como parte del material promocional, el productor musical afirmó que lo pone de cabeza el talento de la joven artista.

Lupe fue participante del programa de televisión Factor X —en la versión del 2021— aunque no resultó ganadora, su potencial fue el necesario para que fuera fichada por la división de desarrollo artístico de RCN, la cual es liderada por el mismísimo José Gaviria. La joven promesa se presentará en la próxima versión del festival de la Leyenda Vallenata, que iniciará el 26 de abril en la capital del Cesar, Valledupar.

Paola Turbay, la encargada de ayudarle a José Gaviria a bajar de peso

Paola Turbay es una de las actrices colombianas con mayor relevancia en el medio nacional e internacional. Sin embargo, tal parece que también es una buena consejera en temas de nutrición y así lo reveló recientemente el cantante José Gaviria.

Fue por medio de una entrevista con Marlon Becerra que el también jurado del Factor X, cuya hermana adoptó hace poco un bebé, habló por primera vez sobre la dieta que le aconsejo llevar la exreina de belleza para bajar de peso y tener otros beneficios en su salud.

De acuerdo con lo expuesto en esta conversación, todo ocurrió en 2013, cuando ambos hicieron parte del jurado de ‘Colombia tiene talento’ y recorrieron el país durante las audiciones.

“Paola cambió su método de alimentación hace muchos años y es pescetariana. Básicamente, uno es vegetariano, pero come pescado de vez en cuando. Más allá de eso, es la importancia de los jugos y los batidos”, aseguró Jose Gaviria.

Resultó ser tan grande el compromiso de Paola Turbay con su amigo y colega que, según dijo, ella misma se encargó de prepararle el almuerzo en su propia casa y se lo llevaba a las grabaciones. “Básicamente, Paola me hacía el almuerzo. Yo me enganché. […] Eso es divino, baja uno de peso, la piel perfecta, empieza a ver la carne de otra manera…”, agregó en un relato que sorprendió bastante al presentador Marlon Becerra, quien también es reconocido por ser un destacado odontólogo y tener varias clínicas por todo el país.