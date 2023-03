Condenaron a 35 años a Wilkerson Hernández: asesino del patrullero Edwin Caro Gómez

Para la fiscal del caso, Hernández tenía la clara intención de asesinar a los uniformados, que únicamente los había requerido para un procedimiento de rutina. Colprensa.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación un juez condenó a Wilkerson Slyke Hernández Sánchez a 35 años de prisión por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, ambos agravados, por el asesinato del patrullero Edwin Caro Gómez, adscrito a la estación de Policía de Chapinero, en hechos ocurridos el 10 de marzo de 2021, en la carrera séptima con calle 79 de Bogotá. El ciudadano venezolano, una vez cumpla su condena será expulsado de Colombia.

Te puede interesar: Corte Suprema de Justicia confirmó condena contra el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano por desaparecidos del Palacio de Justicia

El abundante material probatorio presentado por un fiscal especializado de juicio fue suficiente para determinar que el día de los hechos, Hernández Sánchez junto con otro ciudadano venezolano, fueron requeridos por la Policía Nacional en un procedimiento de rutina y cuando los uniformados intentaron registrarlos, fueron atacados con armas de fuego.

Los uniformados reaccionaron y en el cruce de disparos resultó muerto el patrullero Edwin Arnoldo Caro Gómez y un ciudadano venezolano. En cuestión de segundos, el compañero de Caro Gómez reaccionó y sacó su arma de dotación para dispararle al otro hombre, quien cayó al piso.

Te puede interesar: Policía informa que la vía entre Zaragoza y Caucasia, en Antioquia, está despejada

Para la fiscal del caso, Hernández tenía la clara intención de asesinar a los uniformados, que únicamente los habían requerido para un procedimiento de rutina:

“Todos los actos que desplegaron eran idóneos para el resultado que se pretendía, que era la muerte de los policiales. Recordemos que la herida que recibió la víctima y las lesiones fueron en la parte superior de su cuerpo, en una parte importante del mismo. Veamos que la víctima de estos hechos recibió un disparó en su cara”, dijo la fiscal.

Vale recordar que Hernández Sánchez, luego de su captura, se declaró inocente: “Yo no maté a ningún policía, lo que hice fue correr como se ve en el video y no tenía un arma 32. Sé que cometí un error al estar con ese muchacho, él solo me iba a llevar a mi casa, pero él me sorprendió con eso que sucedió; por eso corrí asustado”.

Te puede interesar: El fiscal Francisco Barbosa citará al director de la Policía para que explique el recibimiento a Aida Merlano: “Fue grotesco”

La defensa del ciudadano venezolano insistió, durante el proceso, que su cliente no disparó el arma. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que en los videos obtenidos se observa que él fue quien disparó. “Existe un cruce de disparos y es usted, de acuerdo con los elementos materiales probatorios con los que cuenta la Fiscalía, el que da muerte al policial hoy víctima de estos hechos”, dijo la investigadora.

En otra audiencia, también de marzo de 2021, el juez le exigió respeto a Hernández Sánchez, pues este se habría burlado de los hechos por los que deberá pagar 35 años de cárcel

“Lo que se está investigando, creo que no es una cuestión risible (que provoque risa). Haberle quitado la vida a una persona”, reaccionó el juez luego de que el extranjero tuvo comportamientos burlescos en medio de la diligencia virtual.

Así fue el crimen

Gracias a unas cámaras de seguridad del sector, quedó grabado el momento exacto en el que los patrulleros llegan a requisar a los delincuentes y luego uno de ellos asesina a Edwin. La grabación se compartió a través de Twitter y desde su panorámica se ve cómo en plena luz del día y con docenas de carros pasando alrededor, uno de los ladrones saca un arma y dispara contra el rostro de Caro.

El policía regresó para ver cómo se encontraba su compañero, pero al ver su grave estado de salud, decidió volver a perseguir al delincuente a quien finalmente logró atrapar con la ayuda de un patrullero del esquema de protección de la entonces alta consejera para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, que se encontraba en la zona, se percató de lo que estaba pasando y ayudó en su captura.

CityTv reveló el testimonio del otro patrullero que acompañaba a Caro cuando lo asesinaron:

“Estaba yo patrullando con Caro y vimos dos manes en una moto, iban con una maleta de Rappi y los orillamos. Le hicimos la requisa y todo normal, en el bolso de Rappi le requisé, todo bien normal, y tienen un bolsillito en la parte de atrás. En ese bolsillo, los hombres llevaban dos armas de fuego. Al verse descubiertos, nos atacaron, sacaron las pistolas y nos empezaron a disparar”, contó el patrullero.