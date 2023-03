Fredy Guarín habría respondido con fotografía de su novia a Sara Uribe tras dura confesión

Fredy Guarín y Pauleth Pastrana, son protagonistas de la respuesta del exfutbolista a Sara Uribe. @fguarin13 y @paulethpastrana/Instagram

Sara Uribe se convirtió en tendencia en los últimos días por cuenta de una reveladora entrevista en la que afirmó que fueron varios de los compañeros de Fredy Guarín quienes llegaron a coquetearle, luego de haberse separado del exfutbolista y padre de su hijo, Jacobo. También fue contundente al decir que ya no siente nada por él y que solamente le desea que pasen cosas buenas en su vida.

“No me interesa tener otro tipo de relación con él”, indicó inicialmente. Yo corté por lo sano, pero yo no quiero regresar a la vida que tenía. Yo estoy feliz con la vida que tengo ahora. Muchos me escribieron, hasta compañeros de él. Pero yo ya aprendí a decir no”, fue lo que contó la paisa en entrevista con Dímelo King.

Luego de las polémicas declaraciones de la exprotagonista de novela y empresaria, el exEnvigado y Porto de Portugal reapareció en sus redes sociales con una publicación que dejó a varios de sus seguidores sorprendidos, ya que fue la primera fotografía que compartió oficialmente junto a su novia, la veterinaria Pauleth Pastrana.

La imagen fue el centro de atención, puesto que al exfutbolista se le ve bastante sonriente mientras su pareja sentimental le da un beso en la mejilla. Él vistiendo un esmoquin y Pastrana, un ajustado vestido en color negro, con la espalda descubierta y corte sirena.

“La Patrona”, fue el corto pie de foto con el que Guarín acompañó la postal que ha logrado capturar la atención de los internautas, acumulando más de 44.000 likes. Esta fotografía de la pareja fue interpretada por seguidores de Sara Uribe como una respuesta a la confesión de la paisa, pero hasta el momento el nacido en Boyacá no se ha pronunciado al respecto.

Las reacciones no tardaron en aparecer y hubo quienes comentaron que apoyaban a la empresaria, mientras que otros simplemente dijeron que ya era tiempo de dejar las cosas en el pasado, pues las relaciones no son para toda la vida en ocasiones: “increíble que en pleno siglo XXI, sigan creyendo que todo es para siempre”; “Sarita nosotros estamos contigo, sigue así nunca cambies”; “esta mujer es muy bonita y toda una señora”; “Guarín terminó con Sara hace cuatro años y todavía hay gente que no lo supera”, entre otros.

Fredy Guarín se habría casado con Pauleth Pastrana

Mucho se ha comentado sobre el romance entre el exfutbolista y la veterinaria Pauleth Pastrana, con quien sostiene una relación desde hace unos años.

A través de sus InstaStories el boyacense compartió una fotografía de su pareja y en otra InstaStorie expresó que Pastrana se había enojado luego de que él publicara la mencionada imagen, puesto que se le ve lucir ropa suya: una camiseta rota, pantaloneta y chanclas, además de llevar el cabello recogido. “Se enojó entonces, que al menos colocar una frase bien bonita”, se le escucha decir a Guarín.

Ante lo comentado por su pareja, la veterinaria luce apenada por su atuendo y como Fredy Guarín continuó grabándola, le dijo: “Ay amor, no seas así... no vaya a subir eso”; pero luego agregó que dicha ropa era su pijama.

Ahora bien, es el comentario que el exfutbolista soltó en ese preciso momento el que ha sido protagonista de los rumores de que ya pudo haberse casado con Pastrana: “Si así yo la amo... eso es lo que más me gusta a mí .. esposa mía, esposa mía”. Finalmente, la veterinaria le mandó un beso y le dijo: “te amo”.