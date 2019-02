Cuando Stiuso y Berni cruzaron miradas, el ex funcionario kirchnerista rápidamente lanzó una frase. "Yo te voy a explicar". Pero la reacción del ex agente de inteligencia fue tan veloz como las palabras de Berni. Stiuso le lanzó un cachetazo a mano abierta, que sacudió la cara del ex secretario de Seguridad, conocido por sus dotes de karateka.