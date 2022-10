Putin se enfrenta a los límites de su poder militar mientras Ucrania recupera tierras

Los nuevos soldados movilizados de Vladimir Putin reciben instrucción militar antes de ser trasladados a Ucrania, en Rostov, Rusia, este 4 de octubre (Reuters)

El presidente ruso Vladimir Putin apuesta por que una inminente infusión de tropas reclutadas puede cambiar la dinámica del campo de batalla en Ucrania, pero los analistas dicen que está perdiendo tiempo, ya que su operación militar sucumbe aún más ante los avances ucranianos y muestra signos de que necesita algo más que personal en bruto para recuperar la iniciativa.

En los últimos días, Putin ha desviado la atención del sombrío panorama del campo de batalla orquestando referendos, declarando anexiones y profiriendo amenazas nucleares, todo ello como parte de un intento de congelar las ganancias territoriales rusas acumuladas desde febrero, que se están deshaciendo día a día.

Pero esas maquinaciones políticas en Moscú, llevadas a cabo con gran fanfarria y fanfarronería, no han podido enmascarar la realidad a unas 600 millas de distancia en Ucrania: las fuerzas rusas están asediadas y mal gestionadas, y en el futuro inmediato puede que no haya una bala de plata para arreglarlo.

Los analistas militares coinciden en que es poco probable que la movilización aleatoria de al menos 300.000 reservas por parte de Rusia ayude a Putin en el campo de batalla en cuestión de días. Si puede ayudar a Moscú a estabilizar la situación a más largo plazo -hasta el final del otoño, el invierno y la primavera- es una cuestión abierta, dijeron.

El impacto de los nuevos soldados depende en parte de si pueden ser entrenados eficazmente, y de cómo los militares rusos los organicen y desplieguen.

Una persona espera un autobús en Moscú mientras puede verse una imagen de un soldado ruso con el eslogan "Gloria a los héroes de Rusia". La guerra comienza a sentirse en las calles de la capital rusa (Reuters)

“Las personas no son habas. Las unidades no son unidades, excepto en un mapa”, dijo Frederick Kagan, investigador principal y director del proyecto de amenazas críticas del American Enterprise Institute. “Si coges un montón de humanos cabreados, desmoralizados, asustados y sin entrenamiento, les das armas y los lanzas a una fuerza de combate, no tienes soldados”.

Putin tendrá que centrarse primero en restaurar la capacidad de combate básica de un ejército con unidades muy mermadas que necesitan ser reequipadas a escala, lo que es difícil, dijo Kagan. “Antes de hablar de inundar la zona, estamos hablando realmente de restaurar las unidades de combate a algo parecido a la capacidad de combate”, dijo.

La cantidad de territorio que pierdan los rusos antes de que lleguen los refuerzos no depende totalmente de Moscú. Ucrania lleva más de un mes rechazando a los rusos en dos grandes frentes. No está claro cuánto tiempo podrán mantener el empuje las fuerzas ucranianas, que están sufriendo sus propias pérdidas.

“Una de las cosas más difíciles de saber es cuándo hay que parar”, dijo Christopher Doherty, investigador principal del Center for a New American Security. “Justo cuando has conseguido esta enorme ganancia, has estirado toda tu línea logística, mucha gente ha estado en combate durante días y días. Hay un golpe psicológico que obtienes al ganar y estar en la ofensiva, pero todo el mundo se queda sin jugo en algún momento.”

Los cuerpos sin vida de soldados rusos en Lyman, Ucrania, este lunes. Las fuerzas rusas se retiran de las zonas ocupadas ante el avance del ejército ucraniano (AP)

Por el momento, Ucrania mantiene su impulso. En el este, sus fuerzas recuperaron la ciudad de Lyman durante el fin de semana y están avanzando en las zonas ocupadas de la región de Luhansk. Mientras tanto, la contraofensiva ucraniana en el sur se ha acelerado en los últimos días, con fuerzas que descienden por el río Dniéper hacia Kherson.

El lugar y el momento en que se detenga la contraofensiva ucraniana dependerán también del armamento y la munición, gran parte de la cual procede de Estados Unidos.

El martes, la administración Biden anunció una ayuda adicional de 625 millones de dólares a Ucrania, que incluye cuatro lanzacohetes HIMARS más, 16 obuses de 155 mm y 75.000 cartuchos de artillería de 155 mm. Ucrania ha pedido cohetes y tanques de mayor alcance, pero hasta ahora no los ha recibido. Estados Unidos ha comprometido más de 16.800 millones de dólares en ayuda a la seguridad de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, según la Casa Blanca.

Rusia advierte regularmente de las consecuencias si Estados Unidos y sus aliados siguen armando a Ucrania, pero se ha mostrado incapaz de interrumpir el flujo de armamento. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo el martes que la cantidad de armas estadounidenses entregadas a Kiev había alcanzado una “línea peligrosa”.

La decepción por la posición de Moscú en el campo de batalla se ha filtrado a la esfera pública en Rusia, principalmente a través de los canales de Telegram, pero también a veces en la televisión estatal, fuertemente controlada.

El bloguero militar ruso Maxim Fomin, que publica bajo el seudónimo de Vladlen Tatarsky, dijo en un vídeo subido el martes a Telegram que la situación en el frente para las fuerzas rusas “no es muy buena, por decirlo suavemente”.

Rusia no tiene suficientes fuerzas en el campo de batalla “para resolver la cuestión ucraniana de forma decisiva”, dijo, y expresó su preocupación por el hecho de que los reclutas que están a punto de ser enviados al frente en muchos casos no reciben una formación adecuada.

“Se puede luchar con gente no preparada, pero eso conlleva grandes pérdidas”, dijo.

Andrei Marochko, un oficial de las milicias respaldadas por Rusia en Luhansk, dijo al programa de la televisión estatal rusa “60 Minutes” que los ucranianos respaldados por la OTAN estaban operando con una capacidad de inteligencia superior en el campo de batalla.

“Miran literalmente en tiempo real en línea con satélites nuestros movimientos, nuestras estructuras de fortificación”, dijo Marochko. “Eso les da ciertos privilegios y hace que sus posibilidades de éxito sean mucho mayores que las nuestras”.

Dijo que la parte rusa tenía menos fuerzas que los ucranianos en varios lugares, ofreciendo una razón para la reciente movilización de Putin.

Hay pocos indicios de que se hayan resuelto los principales problemas que han perseguido a los militares rusos desde el comienzo de la invasión. Durante meses, se ha enfrentado a la dificultad de llevar a cabo ataques combinados por tierra y aire, de dirigir tropas con una voluntad de lucha variable y de organizar una complicada cadena logística para hacer llegar los suministros al frente.

Después de más de siete meses, no ha aparecido en público ningún comandante claro de la campaña rusa, y recientes informes han sugerido que Putin está interviniendo personalmente para tomar decisiones en el campo de batalla. Los partidarios de la línea dura dentro de Rusia han atacado públicamente a los generales del país por su mala toma de decisiones.

Los problemas a los que se enfrenta Putin en Ucrania se ven agravados por los riesgos en casa. La movilización ha hecho que la guerra en Ucrania sea real para muchos rusos que habían prestado poca atención.

Es probable que el resultado sea que muchos más rusos -incluidos los que tienen hijos, hermanos y maridos que ahora se dirigen al frente- busquen información sobre cómo les va a las fuerzas rusas.

“Han dado a la gente una razón para prestar atención a lo que ocurre en el campo de batalla”, dijo Sam Greene, profesor de política rusa en el King’s College de Londres. “Cuando no te envían allí, puedes obtener las noticias de la televisión, y la televisión no te va a decir mucho. Ahora, de repente, te importa”.

Al mismo tiempo, el Estado ruso ha cometido errores en la ejecución del reclutamiento, llamando a hombres que debían ser descalificados.

Rusia reestructuró su ejército hace 10 años y desmanteló gran parte del sistema de movilización, que era caro de mantener y se consideraba en gran medida innecesario, y ahora se está notando, dijo Dara Massicot, investigadora principal de políticas en la Rand Corp.

Massicot dijo que hay poca información pública fiable sobre cómo Rusia pretende entrenar y desplegar a los reclutas, por lo que es demasiado pronto para decir exactamente qué tipo de impacto puede tener la movilización. Dijo que es probable que las nuevas tropas tengan poca capacidad de combate, pero podrían liberar personal en la retaguardia para luchar en el frente, suponiendo que haya soldados que liberar.

“Crear un batallón de tanques con estos chicos va a salir como todos esperamos”, dijo Massicot. “Pero si los utilizan en un papel auxiliar o de no combate en los territorios ocupados, probablemente haya un beneficio significativo para lo que están tratando de hacer, que es aguantar”.

La situación ha demostrado los límites de la capacidad de Putin para controlar las funciones de su propio gobierno y del ejército.

“Una de las cosas que deberíamos haber aprendido a través de esto es que hay cosas que Putin no sabe, una de las cuales es lo bueno que es su ejército, lo eficaz que es su Estado”, dijo Greene. “Nunca ha probado estas cosas antes. Por lo tanto, no va a saber la eficacia que va a tener hasta que llegue la hora de la verdad”.

