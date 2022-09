Murió Henry Silva, el polifacético villano de Hollywood

Henry Silva en 1967 (FilmPublicityArchive/United Archives via Getty Images)

Henry Silva, un actor que saltó a la fama en la década de 1950 y principios de la de 1960 interpretando a los pesados de rostro suave y áspero en los dramas de Hollywood, en particular, el traficante de drogas llamado “Madre” en “A Hatful of Rain” y un agente de Corea del Norte en " The Manchurian Candidate”, murió el 14 de septiembre en Los Ángeles. Tenía 95 años.

Su hijo Scott Silva confirmó la muerte pero no proporcionó una causa inmediata.

En una carrera que abarcó cinco décadas, Silva se convirtió en uno de los actores de carácter más ocupados de Hollywood, con más de 130 créditos en películas y televisión. Tenía ascendencia hispana y siciliana pero, como bromeó una vez, estaba dotado de un rostro que permitía una “gran diversificación”.

“Podría interpretar casi todo menos un sueco, y estoy trabajando en eso”, le dijo a Los Angeles Times en 1963.

Silva era extraordinariamente guapo, capaz de transmitir una amenaza espeluznante o una masculinidad robusta con su cara de póquer, ojos juntos, pómulos en forma de cuchillas y físico sinuoso. Recibió su gran papel en Broadway en 1955 como el traficante de narcóticos bien adaptado pero malévolo en “A Hatful of Rain”, un papel que repitió en la pantalla en 1957.

En “El candidato de Manchuria” (1962), basada en la novela de Richard Condon sobre la paranoia de la Guerra Fría, Silva interpretó a un agente comunista. Se hace pasar por un sirviente de un veterano estadounidense de la Guerra de Corea (Laurence Harvey) a quien los comunistas le han lavado el cerebro para que asesine a un candidato presidencial de los Estados Unidos.

Silva se convirtió en uno de los actores de carácter más ocupados de Hollywood, con más de 130 créditos en películas y televisión (John Springer Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images)

“The Manchurian Candidate”, también protagonizada por Frank Sinatra, fracasó en la taquilla en su lanzamiento inicial, pero ahora se considera un clásico tenso. El crítico Peter Travers escribió en la revista People sobre el relanzamiento de la película en 1988 que Silva alcanza “una villanía alta en lo bajo que no ha sido igualada desde entonces”.

Otras películas tempranas notables de Silva incluyen “Viva Zapata!” (1952) como un campesino mexicano que se enfrenta al personaje revolucionario del título de Marlon Brando; el western de Gregory Peck “The Bravados” (1958) como un indio americano que pertenece a una banda de forajidos asesinos; y “Mansiones verdes” (1959) como el hijo de mala semilla de un jefe tribal venezolano.

En un cambio de ritmo, Silva interpretó a uno de los hermanastros en la comedia de Jerry Lewis “Cinderfella” y formó parte de la banda de ladrones de casino “Rat Pack” de Sinatra en “Ocean’s 11″ (ambas de 1960).

Silva dijo que admiraba a Humphrey Bogart y John Garfield y que anhelaba interpretar su tipo de protagonistas masculinos duros e inteligentes en la calle. Tuvo su oportunidad en “Johnny Cool” (1963). Su interpretación de un gángster nacido en Sicilia que esconde sus instintos asesinos bajo una fina apariencia elegante no ganó inicialmente al público ni a la crítica.

Pero “Johnny Cool” atrajo seguidores devotos a lo largo de los años. Entre sus devotos estaba el director Jim Jarmusch, quien eligió a Silva como un capo de la mafia obsesionado con los dibujos animados en “Ghost Dog: The Way of the Sumarai” (1999). “La cara de Henry es casi como una máscara”, dijo Jarmusch al Chicago Tribune, “pero las cosas que parpadean pueden ser muy interesantes”.

Sus oportunidades como actor principal fueron limitadas en Hollywood, y Silva hizo una pausa prolongada para trabajar en Europa, donde apareció en películas como “El regreso del Sr. Moto” (1965) como el héroe detective japonés y ganó los mejores premios.

Le dijo al Chicago Sun-Times que los mafiosos y otros delincuentes a menudo elogiaban su trabajo. “Dicen: ‘Dios mío, ¿dónde aprendiste a jugar con nosotros?’ Digo: ‘Viví con ‘nosotros’. Crecí con ‘nosotros’ en Nueva York’. Solía conocer a los tipos que solían dirigir todas las áreas, las redes de prostitución. Solía lustrar sus zapatos. Ellos decían: ‘Niño, ven aquí. Quiero que me lustres los zapatos, te romperé la cabeza”.

Henry Silva era hijo de padres puertorriqueños (Rick Diamond/Getty Images)

Henry Silva, hijo de padres puertorriqueños, nació en Brooklyn el 23 de septiembre de 1926 y creció en Spanish Harlem. Tenía unos seis meses cuando su padre abandonó a la familia. Su madre era analfabeta. Silva era un estudiante tímido, a menudo asustado en la escuela primaria porque apenas entendía inglés hasta los 8 años.

Encontró un lanzamiento muy necesario en las películas, particularmente en la serie de películas “Andy Hardy” protagonizada por Mickey Rooney sobre un adolescente totalmente estadounidense. “Se trataba de familias, algo que nunca tuve”, dijo Silva a Los Angeles Times. Dejó la escuela y se fue de casa a la mitad de su adolescencia, trabajando como lavaplatos y estibador, entre otros trabajos, para ahorrar dinero para la escuela de actuación.

“Pasé seis años tocando puertas y escuchando ‘No’ antes de conseguir un trabajo como extra en un programa de televisión por USD 5″, recordó al Tribune. Se inscribió en el taller Actors Studio, donde evolucionó la desgarradora “A Hatful of Rain” de Michael V. Gazzo. Uno de los primeros dramas serios sobre la adicción a las drogas, se centró en un joven veterano de guerra casado (Ben Gazzara) que lucha por dejar su hábito de narcóticos.

Los matrimonios de Silva con Mary Ramus, la actriz Cindy Conroy (ex Miss Canadá) y la actriz Ruth Earl, con quien tuvo dos hijos, terminaron en divorcio. Los sobrevivientes incluyen a sus hijos, Michael Silva y Scott Silva, ambos de Los Ángeles.

En la televisión, Silva tuvo un giro memorable en el drama criminal de la década de 1960 “Los intocables” como un despiadado ejecutor de la mafia. También se convirtió en un pilar de las películas de acción de las décadas de 1980 y 1990, incluidas “Above the Law” con Steven Seagal y “Dick Tracy” (como Influence, el propietario del casino), e interpretó a un espectador de boxeo en la película estelar de 2001 del director Steven Soderbergh. reinicio de “Ocean’s Eleven”.

“Veo a muchos actores que interpretan a los pesados, pero siempre interpretan a los mismos pesados”, dijo al Tribune en 2000, cuando se le preguntó sobre su resistencia como malo de la pantalla. “Tengo un rollo de clips de siete minutos de mis películas, y ninguno de los chicos es el mismo. No siempre voy al mismo lugar, porque eso sería aburrido. Leo la página y me dice quién es el El personaje lo es. No me inmiscuyo en la página, dejo que me afecte, pero tampoco voy a lo seguro”.

