Un video policial muestra el momento en que ocho agentes dispararon decenas de veces contra un hombre negro desarmado

Policía en EEUU dispara 90 veces a un hombre

La policía publicó el domingo imágenes que muestran a policías disparando decenas de veces a un hombre negro que bajó de su automóvil para huir en medio de una parada de tráfico la semana pasada.

El jefe de policía de Akron, Stephen Mylett, dijo que no sabía el número exacto de disparos contra Jayland Walker. Pero, agregó Mylett, el informe del médico forense indica más de 60 heridas de disparo en el cuerpo del joven de 25 años, cuyo muerte ha provocado indignación y demandas de rendición de cuentas.

El jefe de policía describió las imágenes, que estaban borrosas para ocultar a Walker, como “difíciles de ver” e “impactantes”. Dijo que se reservaría el juicio hasta escuchar a los oficiales involucrados. “La evidencia indica que Walker disparó un arma desde el interior de su vehículo durante la persecución”, agregó Mylett.

“Cuando un oficial toma la decisión más crítica en su vida, cuando dispara un arma contra otro ser humano, debe estar listo para explicar por qué hizo lo que hizo; debe poder articular qué amenazas específicas estaban enfrentando”, dijo. “Y eso se aplica a cada ronda que se dispara por el cañón de su arma. Y deben rendir cuentas”.

Ocho oficiales involucrados en el tiroteo recibieron licencia paga en espera del resultado de una investigación realizada por la Oficina de Investigación Criminal de Ohio.

Bobby DiCello, abogado de la familia de la víctima, sostiene una foto de Jayland Walker. Jeff Lange/USA Today Network via REUTERS

La policía trató de detener el vehículo de Walker alrededor de las 12:30 a.m. del lunes para investigar una infracción de tránsito no especificada y lo persiguió cuando no se detuvo. El Departamento de Policía de Akron dijo que se disparó un arma desde el vehículo, una acusación que la familia de Walker ha cuestionado. Poco después, Walker saltó del auto y corrió hacia un estacionamiento, seguido de oficiales.

“Las acciones del sospechoso hicieron que los oficiales percibieran que representaba una amenaza mortal para ellos”, dijo el departamento de policía en un comunicado de prensa. “En respuesta a esta amenaza, los oficiales dispararon sus armas de fuego”.

Walker fue declarado muerto en el estacionamiento.

Un abogado de su familia, Bobby DiCello, le dijo a The Washington Post este fin de semana que ocho oficiales dispararon más de 90 veces contra Walker, con más de 60 impactos de bala en su cuerpo.

“Hay heridas en todos los lados y partes de su cuerpo”, dijo DiCello.

La policía dijo que se recuperó un arma del vehículo; DiCello dijo que no hay evidencia de que haya sido disparado contra un oficial.

El jefe de policía de Akron, Stephen Mylett, dijo que no sabía el número exacto de disparos contra Jayland Walker. REUTERS/Gaelen Morse

Los residentes de Akron se unieron a la familia de Walker para exigir responsabilidades por su muerte, el tercer tiroteo policial en la ciudad del noreste de Ohio desde diciembre. En medio de la polémica, el alcalde Daniel Horrigan anunció la cancelación del Festival Rib, White & Blue planeado para el fin de semana del 4 de julio.

“Entiendo completamente que algunos residentes e invitados se sientan decepcionados por la decisión de cancelar el festival este fin de semana festivo”, dijo en un comunicado. “El Día de la Independencia está destinado a ser una celebración y un momento de reunión con amigos y familiares. Desafortunadamente, creo firmemente que este no es el momento para una celebración liderada por la ciudad”.

En un comunicado conjunto antes de la conferencia de prensa del domingo, el alcalde y el jefe de policía describieron el tiroteo como un día oscuro para la ciudad, para las familias de los involucrados, así como para los oficiales. Agregaron que “la pérdida de cualquier vida es absolutamente devastadora para toda nuestra comunidad”.

Los residentes realizaron una vigilia frente al departamento de policía el viernes por la noche, informó el Cleveland Plain Dealer. Se planea una manifestación después de la publicación de las imágenes, con manifestantes marchando hacia el Ayuntamiento.

Momento en el que la policía dispara el joven. City of Akron/Handout via REUTERS

Un manifestante solitario esperó detrás de los reporteros reunidos frente al Centro de Justicia Harold K. Stubbs en South Main Street de Akron el domingo por la mañana, en espera de la publicación del video.

Sarah Nelson, una mujer blanca de 29 años, había manejado casi una hora desde Cleveland. Se paró en silencio en la acera con un cartel que decía “Justicia para Jayland”.

“Siento la responsabilidad de presentarme”, dijo Nelson.

Más de 1.040 personas han sido fatalmente baleadas por la policía en el último año en todo el país, según datos del Washington Post. La mitad de esas personas eran blancas, pero los estadounidenses negros reciben disparos a un ritmo desproporcionado. Representan menos del 13 por ciento de la población de los EEUU, pero la policía los mata a más del doble de la tasa de personas blancas.

(c) 2022, The Washington Post

