Egipto prepara un equipo especial para descargar los 18.000 contenedores del Ever Given que bloquea el Canal de Suez

El contenedor varado Ever Given, uno de los más grandes del mundo, en vista frontal mientras bloquea el Canal de Suez.

El presidente egipcio Abdel Fatah al-Sissi ordenó los preparativos para la descarga del carguero Ever Given que está bloqueando el Canal de Suez, dijo el domingo el jefe de la autoridad del canal. El teniente general Osama Rabie, presidente de la Autoridad del Canal de Suez, dijo a la televisión egipcia que los funcionarios se estaban preparando para el “tercer escenario” de descarga de contenedores del enorme barco para que pueda ser reflotado y abrir una de las vías navegables más transitadas del mundo. El canal ha estado bloqueado durante cinco días, dejando a más de 300 barcos a la espera de poder pasar.

La descarga de algunos de los 18.000 contenedores del imponente barco requeriría un equipo especial, por lo que el presidente autorizó su obtención incluso mientras continuaba el dragado, dijo Rabie. Hasta ahora se han retirado 27.000 pies cúbicos de arena alrededor del buque hasta una profundidad de 18 metros. “Su excelencia ha ordenado que no se espere al fracaso del primer y segundo escenario para empezar a pensar en la aplicación del tercero”, dijo, refiriéndose a la descarga.

Anteriormente, había habido esperanzas de que el buque pudiera ser liberado durante la noche con la marea alta, pero “las condiciones de la marea no ayudaron a reflotar el Ever Given esta noche”, tuiteó el domingo por la mañana Leth Agencies, el proveedor de servicios del canal, añadiendo que “las dragas continuarán su trabajo, los remolcadores ayudarán en nuevos intentos.”

El portacontenedores de 200.000 toneladas, tan largo como el Empire State Building, supone un costo de miles de millones de dólares en el comercio mundial cada día. El quinto día de la operación de salvamento ilustró los retos técnicos y meteorológicos a los que se enfrenta el equipo internacional que intenta desalojar el Ever Given de la orilla oriental del canal y evitar una calamidad económica mundial.

Siria anunció el sábado que ha comenzado a racionar el suministro de petróleo, en particular de gasóleo y gasolina, debido al bloqueo del canal.

El gigante naviero danés Maersk dijo el domingo que sigue esforzándose por mitigar la situación, y añadió que ha redirigido 15 buques en un intento de mantener la carga en movimiento a través de la vía navegable. “Hasta ahora hemos redirigido 15 buques cuando consideramos que el retraso de navegar alrededor del Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África, es igual al retraso actual de navegar hacia Suez y hacer cola”, decía el comunicado. La compañía dijo que estudiaría la posibilidad de redirigir más buques el lunes, después de nuevos análisis e intentos de flotación.

Los intentos de sacar el buque de la arena y el barro se verán favorecidos por la incorporación de dos remolcadores más grandes y pesados: el ALP Guard, con matrícula holandesa, y el Carlo Magna, con matrícula italiana. Está previsto que ambos lleguen al canal el domingo , según el director técnico del buque, Bernhard Schulte Shipmanagement.

La empresa, que supervisa la tripulación y el mantenimiento del buque, dijo en un comunicado que las labores de salvamento comenzaron de nuevo a las 14 horas del sábado, después de que se hicieran “progresos significativos” para liberar el timón del buque de la arena y el barro. Pero a medianoche, con al menos 11 remolcadores trabajando, estaba claro que las operaciones de dragado para eliminar miles de toneladas de sedimentos alrededor del lado de babor de la proa del buque requerirían más tiempo y esfuerzo.

Pero mientras las autoridades confirmaban que intentarían una nueva flotación el domingo por la tarde, hora local, los expertos del sector sopesaban la idea de que la saga del barco encajado podría haberse evitado, teniendo en cuenta los años de advertencias de que el tamaño de los buques que utilizan la vía navegable estaba creciendo, aunque las evaluaciones de riesgo no lo hicieran.

“Este es un gran barco y un gran problema, pero no es que no lo hayamos visto venir”, dijo el editor de Lloyd’s List, Richard Meade, en un podcast reciente en el que analizaba los problemas que surgen cuando los barcos aumentan de tamaño para seguir el ritmo de la demanda económica, pero no logran contener el riesgo que coincide con el aumento de tamaño de los buques.

El domingo, seis barcos más entraron en el canal, elevando a 327 el número de buques atrapados en la masiva congestión marítima, según Leth Agencies.

Además de los retrasos, las compañías navieras tendrán que hacer frente a mayores costos de seguro. Sólo uno de cada 10 barcos que rodean al Ever Given varado tiene un seguro adecuado para cubrir la interrupción, según el análisis de la revista marítima Lloyd’s List, lo que hace que aumente la preocupación por el impacto financiero de la paralización, que probablemente afectará a diferentes empresas de múltiples maneras.

Según el informe, se estima que el 90% de los buques cercanos no podrán reclamar los “considerables gastos de bolsillo” incurridos en medio del caos, que ha obligado a cientos de personas a considerar rutas alternativas, ha provocado retrasos en los puertos y en el tránsito y ha interrumpido el comercio de petróleo.

Los expertos en seguros de transporte marítimo afirman que algunos buques habrían sido alquilados y que las empresas se verán obligadas a pagar por el tiempo añadido a sus viajes, que podría incrementarse en varias semanas.

El sábado, el primer ministro egipcio, Mostafa Madbouly, agradeció la oferta de los aliados extranjeros para ayudar a liberar el barco.

Las labores de salvamento se han convertido en una verdadera operación internacional dirigida por un equipo egipcio, holandés y alemán, con remolcadores de Italia y Holanda, reflejo de la industria naviera mundial y del propio Ever Given. El barco es propiedad de una empresa japonesa y está operado por una empresa taiwanesa. Su tripulación es india y navega bajo pabellón panameño.

