Ocho certezas sobre el coronavirus para combatir la desinformación

Más de 65 millones de casos del nuevo coronavirus se han registrado en el mundo desde que comenzó la pandemia de covid-19, según un recuento realizado por la AFP a partir de fuentes oficiales el viernes (Shutterstock)





Ante la avalancha de afirmaciones sobre el coronavirus y la enfermedad que causa, COVID-19, puede que se pregunte si hacer gárgaras con agua salada cura o si el patógeno fue fabricado por el hombre en un laboratorio chino. (Spoiler: El agua salada no funciona, y los científicos creen que el virus se produce en la naturaleza).

Para ayudarte, hemos reunido ocho datos sobre el coronavirus para tener en cuenta si ves afirmaciones en sentido contrario.

Certeza: las mascarillas ayudan a prevenir la propagación del coronavirus

Varios estudios respaldan la teoría de que las coberturas faciales reducen el riesgo de infección. Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), testificó ante el Senado de EEUU en septiembre que las máscaras son “la herramienta de salud pública más importante y poderosa que tenemos” para combatir la pandemia.

Parte de la confusión acerca de las protecciones faciales parece haber venido de la falsa afirmación del Presidente Trump en octubre de que el 85% de las personas diagnosticadas con COVID-19 usaban máscaras - una caracterización errónea de un estudio de los CDC.

Como explicó el “Fact Checker” del Washington Post, ese estudio comparó grupos de personas que habían dado positivo y negativo al coronavirus y encontró que un porcentaje mucho más alto de los casos positivos habían tenido contacto cercano con alguien que sabían que tenía COVID-19. Las personas del grupo positivo también tenían más probabilidades de haber comido recientemente en un restaurante.

En los 14 días anteriores a que se enfermaran, el estudio dice que el 71% de los casos positivos y el 74% de los negativos reportaron “siempre” usar una máscara en público. Esas cifras son casi iguales, siendo la principal diferencia entre los grupos que un mayor porcentaje de los casos positivos tuvieron contacto con una persona infectada.

Las máscaras, por supuesto, funcionan sólo cuando las llevas puestas. Importa lo que haces cuando te las quitas. Alguien puede decir que “casi siempre” usó una máscara y aún así puede haber momentos en los que necesitó quitársela en un lugar público, por ejemplo, mientras cenaba fuera.

La OMS recomendó el miércoles la generalización del uso de mascarillas anti-covid en los establecimientos sanitarios, así como portarlas en lugares cerrados sin aireación adecuada en regiones con amplia transmisión del coronavirus (Shutterstock)

Certeza: no se conocen curas para el covid-19

Si bien una cura para el covid-19 sería más que bienvenida, no se ha encontrado ninguna droga u otro tratamiento para eliminar la enfermedad. Desde que el coronavirus surgió en China a finales del año pasado, han circulado innumerables rumores falsos sobre posibles curas, que van desde beber lejía hasta esnifar cocaína. La Administración de Alimentos y Drogas de EEUU (FDA) ha emitido casi 150 cartas de advertencia a empresas que prometen fraudulentamente una cura, un tratamiento, un método de prevención o una herramienta de diagnóstico.

En realidad, “la caja de herramientas farmacéuticas para que los médicos traten el covid-19 está seriamente restringida”, como dijo Christopher Rowland de The Post en septiembre. Hasta ahora la FDA sólo ha autorizado dos medicamentos para la enfermedad: el remdesivir, para uso hospitalario, y el bamlanivimab, para personas con síntomas leves o moderados.

El remdesivir parece ser sólo un poco beneficioso, con pruebas de que acorta las estancias en el hospital pero no de que mejore las posibilidades de supervivencia del paciente. Los expertos en salud han expresado su optimismo acerca de la eficacia del bamlanivimab, pero el medicamento es escaso y su administración es complicada desde el punto de vista logístico.

Certeza: los hospitales no tienen ninguna razón para diagnosticar intencionalmente el covid-19 de forma incorrecta.

La falsedad de que los hospitales están incentivados financieramente para sobrediagnosticar a las personas parece provenir de una entrevista que el senador del estado de Minnesota Scott Jensen (Republicano) hizo con Fox News en abril, en la que parecía sugerir que los hospitales inflarían sus cifras de coronavirus si se les reembolsara más por esos pacientes.

La Ley Cares incluyó una disposición para reembolsar más a los hospitales por los pacientes con coronavirus no asegurados y los que tienen Medicare, pero no hay evidencia de que los hospitales estén jugando con el sistema. Jensen finalmente retiró su reclamo en una entrevista con FactCheck.org, en la que dijo que no creía que los hospitales estuvieran intencionalmente clasificando mal los casos para obtener beneficios financieros.

En parte porque el Congreso sabía que las tasas de reembolso de Medicare son mucho más bajas que las de las aseguradoras privadas, la Ley de Cuidados proveyó un 20% adicional de reembolso para los hospitales además de la tasa normal de Medicare para un paciente con coronavirus. La ley también creó un fondo de 100.000 millones de dólares para reembolsar a los hospitales por los pacientes no asegurados a las tarifas de Medicare.

Sin embargo, un análisis de la Fundación de la Familia Kaiser reveló que el fondo podría no ser suficiente para cubrir los gastos de los no asegurados, así como la compra de suministros médicos y la construcción de instalaciones médicas temporales. En realidad, es probable que los hospitales estén perdiendo dinero con los pacientes del covid-19 porque la enfermedad es difícil de tratar y muchos hospitales se han visto abrumados por un aumento de las personas que necesitan atención.

La Organización Mundial de la Salud advirtió que las vacunas no son una solución mágica para la crisis de covid-19 (Shutterstock)

Certeza: el coronavirus es más mortal que la gripe

Desafortunadamente, el coronavirus es mucho más letal que la gripe estacional. Alrededor del 2% de los casos de coronavirus diagnosticados son letales, comparado con el 0,1% de los casos de gripe diagnosticados.

Para ambas enfermedades, los expertos creen que hay mucha más gente infectada que la que recibe un diagnóstico oficial, lo que significa que las verdaderas tasas de mortalidad son probablemente mucho más bajas. El CDC estima que, incluyendo a las personas que han sido infectadas con el coronavirus pero que no lo sabían, la tasa de mortalidad en los Estados Unidos es de alrededor del 0,65%. La tasa de mortalidad por infección de la gripe puede ser de alrededor de 0,05 o 0,025%, según estiman los epidemiólogos.

Tampoco es cierto que los médicos estén inflando el número de muertes por coronavirus al atribuir indiscriminadamente las muertes al covid-19. Para determinar la causa de la muerte, los médicos consideran la infección del paciente, la respuesta al tratamiento y el historial médico. También examinan si las condiciones subyacentes, que existen en la mayoría de las personas que mueren por el covid-19, contribuyeron a la muerte.

El covid-19 suele figurar como una causa de muerte contribuyente, siendo la causa principal un problema precipitado por la enfermedad, como la neumonía. El número oficial de muertes por coronavirus incluye esas muertes porque el covid-19 estimuló los otros problemas de salud que mataron al paciente.

Certeza: los vacuna que se están desarrollando contra el coronavirus no afectan el ADN de las personas

Dos candidatas a vacuna en la mesa para la aprobación de la FDA - una del gigante farmacéutico Pfizer y la compañía biotecnológica alemana BioNTech, y otra de la compañía biotecnológica Moderna - son ejemplos de una nueva tecnología que utiliza un pedazo de material genético llamado ARN mensajero. Ese ARNm enseña a las células del cuerpo a construir la proteína en la superficie del coronavirus, haciendo así que el sistema inmunológico reconozca y bloquee el verdadero virus.

Esta tecnología innovadora contrasta con las vacunas tradicionales, que introducen en el sistema inmunológico una versión inactivada o debilitada de un virus. Pero a pesar de las acusaciones que sugieren lo contrario, las candidatas a vacunas contra el coronavirus que utilizan ARNm no “afectan o interactúan con” el ADN de una persona, según los CDC. Además, fuentes acreditadas de noticias y de verificación de hechos, entre ellas Associated Press, la BBC, PolitiFact y Poynter, han confirmado con varios científicos que las vacunas de ARNm no cambian el ADN.

“Eso es sólo un mito, uno que a menudo es difundido intencionalmente por activistas anti-vacunación para generar deliberadamente confusión y desconfianza”, dijo a Reuters Mark Lynas, un becario visitante del grupo de la Alianza para la Ciencia de la Universidad de Cornell. “La modificación genética implicaría la inserción deliberada de ADN extraño en el núcleo de una célula humana, y las vacunas simplemente no hacen eso”.

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer compra revistas en Madrid, España, durante el brote de coronavirus el 8 de abril de 2020 (A Perez Meca/Shutterstock)

Certeza: quedarse en casa, usar desinfectante de manos y lavarse las manos más a menudo son saludables

Ninguno de esos comportamientos, recomendados para prevenir la propagación del coronavirus, supone un riesgo para nuestro sistema inmunológico, a pesar de que se afirme que sí.

La noción incorrecta de que limitar el tiempo con las personas fuera de nuestros hogares podría dañar nuestra capacidad de combatir las enfermedades puede derivar de la “hipótesis de la higiene”, o de la idea de que los niños pequeños que están expuestos a los gérmenes son menos propensos a desarrollar alergias y condiciones autoinmunes. Pero este concepto no se aplica a los adultos, cuyo sistema inmunológico ya se ha fortalecido por la exposición a las bacterias, según MIT Medical, una clínica del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Aunque la hipótesis de la higiene es probablemente también la causa de la falsa suposición de que el desinfectante y el lavado de manos debilitan nuestros sistemas inmunológicos, los científicos de la Clínica Cleveland dicen que no hay evidencia de que el aumento temporal de estas rutinas de higiene sea perjudicial.

Anne Liu, doctora en enfermedades infecciosas y alergóloga/inmunóloga de Stanford Medicine, dijo a Women’s Health que la gente debería asegurarse de hidratarse las manos mientras se lavan con más frecuencia, ya que la piel seca y agrietada puede facilitar la penetración de las bacterias.

Certeza: los científicos creen que el coronavirus se originó en animales

Siguen circulando afirmaciones de que el coronavirus fue fabricado por el hombre en un laboratorio chino, a pesar de que los virólogos y los funcionarios de salud pública explican repetidamente que el genoma del virus sugiere que se produce de forma natural en la naturaleza. Otros han sugerido que el virus se filtró accidentalmente de un laboratorio que estudiaba patógenos transmitidos por murciélagos en Wuhan, la ciudad donde se originó el coronavirus.

El “Post’s Fact Checker” investigó estas teorías en la primavera y encontró que la mayoría de las pruebas científicas apoyan fuertemente la conclusión de que el virus no fue fabricado. El inmunólogo y microbiólogo Kristian Andersen, que publicó un estudio sobre los orígenes del virus, dijo en ese momento que su investigación muestra que el coronavirus “no es una construcción de laboratorio o un virus manipulado a propósito”.

Trevor Bedford, investigador en biología computacional y enfermedades infecciosas en el Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson, dijo a Fact Checker que el genoma del coronavirus no indica que se hayan insertado o retirado trozos de material genético, como sería el caso si los humanos lo hubieran alterado.

Altos funcionarios de la salud pública internacional y de los Estados Unidos - incluyendo la Organización Mundial de la Salud, el CDC y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional - también han dejado claro que la evidencia indica que el virus está ocurriendo de forma natural.

En cuanto a la idea de que el virus pueda haberse filtrado desde un laboratorio de forma accidental, el Investigador de Hechos concluyó que era una posibilidad improbable que todavía estaba siendo explorada por las agencias de inteligencia. Si bien la fuga de un laboratorio requeriría muchas coincidencias inesperadas, el gobierno chino no ha sido franco al abordar las cuestiones sobre el papel de sus laboratorios de Wuhan.

Certeza: urgir a la gente de alto riesgo a quedarse en casa y dejar que todos los demás vivan una vida normal no “resolvería” la crisis

Dejando de lado las cuestiones morales y éticas en juego, aislando a los vulnerables y permitiendo que otras personas sigan con sus asuntos habituales, hay importantes escollos. La columnista del Post, Megan McArdle, esbozó algunas de las cuestiones, incluyendo que los hospitales probablemente seguirían abrumados por personas de menor riesgo y que es casi imposible evitar que las personas de alto riesgo interactúen con otros.

Mientras que muchas personas más jóvenes pueden tener casos asintomáticos o leves de covid-19, la enfermedad puede ser grave para otros. Los pacientes de 49 años y más jóvenes constituyeron el 23,1% de las hospitalizaciones de covid-19 en los Estados Unidos en la semana que terminó el 21 de noviembre, según los datos del CDC. Y mientras que las personas con condiciones subyacentes son mucho más propensas a ser hospitalizadas o a morir, las cifras del CDC de junio muestran que el 7,6% de los pacientes sin condiciones subyacentes fueron hospitalizados.

Dejar que la gente interactúe libremente, como si no hubiera una pandemia, permitiría al virus viajar a través de la población aún más rápidamente, agotando las capacidades de los hospitales ya saturados y de los trabajadores de la salud quemados.

Aislar a los vulnerables tampoco es práctico. Como señala McCardle en su columna, aproximadamente el 21% de los adultos estadounidenses mayores de 65 años viven en un hogar multigeneracional, al igual que muchas personas con problemas de salud preexistentes.

La ciudad de Nueva York reabrirá las escuelas primarias y ofrecerá clases presenciales para alumnos con necesidades especiales de todas las edades desde el 7 de diciembre (Shutterstock)

*Marisa Iati es una reportera de la mesa de Noticias de Asignación General del Washington Post. Anteriormente trabajó en el Star-Ledger y NJ.com en Nueva Jersey, donde cubrió el caos municipal, asuntos comunitarios, educación y crimen.

Seguir leyendo:

Italia desplegará 70.000 policías en Navidad para hacer cumplir las restricciones por coronavirus

EEUU marcó un nuevo récord al registrar más de 225.000 casos de covid-19 en las últimas 24 horas

Período ventana: por qué una prueba COVID-19 negativa no es un pase libre para una fiesta