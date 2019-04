Otros están menos preocupados por el principio de la prensa y más por los aspectos prácticos de la comunicación con sus seres queridos. Chalani Sulochana le dijo a The Post que se dio cuenta el domingo por la tarde que no podía comunicarse con su hermano por Facebook, cuya esposa resultó herida en los ataques del domingo y solo pudo descubrir que estaba a salvo cuando lo llamó por teléfono. Sulochana, de 24 años, vive a dos horas y media de su hermano, y normalmente usaría las videollamadas de WhatsApp para ponerse en contacto con su cuñada, que está en espera para una operación. Pero WhatsApp, la opción de acceso para muchas personas que no tienen iPhones y no pueden usar FaceTime, se ha deshabilitado.