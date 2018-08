Para fomentar que los huesos vuelvan a crecer tan fuertes como los huesos existentes y no se debiliten, debes realizar actividades con impactos duros o cargas pesadas para el sistema esquelético, como levantar pesas y correr, dice Econs. El ciclismo y la natación no generan huesos más fuertes porque no conducen a una mayor carga del sistema esquelético. Incluso caminar, dice Econs, es suficiente para preservar el esqueleto.