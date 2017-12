Si bien es común escuchar que la solución a la crisis de violaciones en las universidades es "enseñar a los hombres a no violar", Senn dice que no es tan fácil. En primer lugar, ¿cómo se logra eso? Ahora mismo, casi todas las preparatorias y universidades tienen programas activos contra el abuso sexual que se enfocan en crear conciencia sobre la violencia sexual, reiterando sus daños y desmintiendo los mitos sobre violaciones. En una crítica sobre este tipo de programas publicada en 2014, el CDC (Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos) descubrió que estos métodos no funcionan.