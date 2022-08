Entre gritos y groserias, el dictador Maduro pidió apoyo a los movimientos argentinos para “recuperar” el avión retenido en Buenos Aires

El dictador de venezuela pidió a los movimientos sociales de argentina que intervengan para que le devuelvan el avión retenido en Ezeiza

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este lunes, entre gritos y groserias, el apoyo de los movimientos sociales, sindicales y políticos de la “Argentina patriótica” y “peronista” para la recuperación del avión venezolano-iraní que se encuentra retenido en ese país suramericano desde junio pasado, así como para la liberación de su tripulación.

“Pido el apoyo a los movimientos sociales, sindicales y políticos de la Argentina patriótica, de la Argentina peronista, para Venezuela, para el rescate del avión, para la liberación de los pilotos secuestrados. Pido el apoyo de Argentina”, dijo Maduro en un congreso con movimientos sociales venezolanos, transmitido por el canal estatal VTV.

El dictador chavista aseguró que su régimen va a “dar una batalla con todas” sus “armas comunicacionales, sociales y políticas (...) por el avión” que está “secuestrado y (que) pretenden robar descaradamente en Argentina”, donde, señaló, “tienen secuestrados a los pilotos que no han cometido ningún delito (...) en ningún lugar del mundo”.

“Ahora se nos quiere robar un avión en Argentina por una decisión de un tribunal de La Florida ¿O sea que, a partir de ahora, un tribunal de La Florida o Nueva York decide quitarle un barco, un avión o cualquier propiedad a Venezuela o a cualquier país y puede hacerlo? ¿No hay dominio soberano? (...) ¿O es que en Argentina mandan los tribunales de Estados Unidos?”, expresó.

El pasado martes, el Departamento de Justicia de EEUU solicitó a Argentina que le permita confiscar la aeronave venezolana-iraní retenida desde el pasado 6 de junio por posibles vínculos con el terrorismo internacional.

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, protestó por el pedido de Estados Unidos a Argentina de incautar un avión Boeing 747 venezolano retenido en Buenos Aires desde junio y pidió respaldo argentino para recuperar esa aeronave

Según EEUU, el avión, de fabricación estadounidense, está sujeto a sanciones ya que su transferencia por parte de la empresa iraní Mahan Air a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), viola las leyes de exportación de la nación norteamericana.

Sobre la tripulación, integrada por 19 personas -5 iraníes y 14 venezolanos-, 12 fueron liberados el martes pasado por el juez que interviene en la causa, mientras que a los otros 7 decidió retenerlos.

Maduro aseguró que, por la falta de este “súper avión”, se perdieron “18 horas para que llegara la ayuda” enviada a Cuba “para apagar los incendios” provocados por explosión de tanques de petróleo en la localidad de Matanzas, en la isla caribeña, este fin de semana.

Más temprano, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, le exigió a Argentina que devuelva al avión venezolano-iraní investigado por nexos con el terrorismo y que está retenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, desde el pasado 8 de junio. El primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido (PSUV) también criticó al presidente argentino Alberto Fernández.

Diosdado Cabello Criticó A Alberto Fernández

“El avión venezolano, secuestrado por Argentina, secuestrado por el gobierno de Alberto Fernández, con toda la intención de apoderarse de un bien que es de todos los venezolanos y las venezolanas. El presidente de Argentina tiene secuestrado este avión y antes tenía secuestrada a la tripulación”, dijo Cabello en una de sus habituales alocuciones en la televisión pública.

El poderoso líder chavista dijo que el gobierno argentino se pone del lado (refiriéndose a EEUU) de quienes han atropellado al “pueblo de Venezuela”. Cabello exigió que el avión sea entregado lo más pronto posible.

“No entendemos cuál es el ensañamiento contra nuestro país, no entendemos. Sabemos que él (Alberto Fernández) tiene quien le da órdenes, porque eso es cumplir una orden del imperialismo. Después surge una orden judicial desde Miami que ellos están dispuesto a cumplir, pero no están dispuestos a cumplir las leyes y ordenamientos del derecho internacional”, agregó Cabello.

El primer vicepresidente del PSUV siguió: “El avión es de Venezuela y está secuestrado por el gobierno del presidente Fernández, que es el único responsable de lo que ocurra con ese avión y la tripulación venezolana”.

(Con información de EFE)

