El misterio de la Operación Aurora, el mayor robo de armas a la Fuerza Armada de Venezuela perpetrado por militares sublevados e indígenas

Josué Abraham Hidalgo, Franklin Caldera y Ruso Cárdenas de la Operación Aurora

Hay un lote de armas cuyo destino es un misterio desde que el 22 de diciembre 2019, en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar, ex funcionarios de la Fuerza Armada Nacional, miembros de la etnia indígena Pemón y civiles, efectuaron el asalto armado al Batallón 513 “GD Mariano Montilla Padrón”, además intentaron tomar el 5102 Escuadrón de Caballería Motorizada (Escamoto), ambas unidades militares perteneciente al Ejército venezolano, y la estación de Policía Kumarakapay. Los autores de la operación Wey Pa’Ka (que traduce Aurora), según la Dgcim, tenían planificado distribuir 2 videos con la toma de los cuarteles y la sustracción de material de guerra. Es una historia aun no contada y el misterio de parte de las armas que no se sabe dónde están. Algunos de los participantes fueron enviados a prisión, otros huyeron del país.

Poco antes de las 5 de la madrugada, de ese día hace casi tres años, Franco, supervisor de la estación de Policía Kumarakapay, ubicada en la Comunidad Indígena de San Francisco de Yuruani, llamó al sargento primero Mariño, anunciándole que un grupo armado ingresó a la sede policial, sometieron a los funcionarios y les quitaron las pistolas de reglamento y los teléfonos celulares. “Huyeron en un camión gris, barandas negras y en una camioneta Toyota Hilux”.

Un informe de Inteligencia de la Dgcim destaca que los hombres que asaltaron el cuartel “sometieron con amenazas de muerte a los oficiales y tropa del Batallón, dirigiéndose a sustraer el material de guerra del Parque de Armas, cuyas llaves para abrir fueron facilitadas por Edgar Omar Valdez Ramírez”, a quien la Fiscalía señaló de no haber realizado ninguna acción para contrarrestar el asalto.

Aquí funciona el Batallón de selva 513 Mariano Montilla del estado Bolívar

El General Adolfo Rodríguez Cepeda, Comandante de Zona N° 62 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), al ser informado, ordena que se evite el ingreso al lugar hasta que llegue una comisión del D-623. Al chofer de una gandola con conteiner le solicitaron usar el vehículo para cerrar la carretera en sentido a San Ignacio de Yuruani -Santa Elena de Uairén.

Poco después llegaron dos vehículos con hombres de la Operación Aurora, que no pudieron pasar hacia el comando por el obstáculo de la gandola atravesada en la vía; desde ahí hubo un intercambio de disparos con una decena de militares pertenecientes a la Tercera Compañía del CZGNB-62. Finalmente, los hombres se retiraron hacia la comunidad indígena Kumaracapay, no sin antes detonar una granada que solo afectó a una vivienda cercana al comando.

A las 5 de la madrugada llegó el Teniente Coronel Rengifo con una comisión, quien desplegó la búsqueda de los involucrados, personas y vehículos, de la Operación Aurora; ubicaron el camión F-350 donde encontraron material de guerra y la camioneta Hilux, conducida por el Tcnel Edgar Omar Valdez Ramírez, Comandante del Batallón 513 de Infantería de Selva.

En diciembre 2022 ocurrió la Operación Aurora

El supervisor Franco llamó desde la Estación Policial de Kumarakapay pidiendo que le enviaran un vehículo a buscar a indígenas que participaron en la Operación Aurora y fueron identificados por dicha comunidad: Julio Leomar Delgado Sosa, Frederick Lovis Fernández Romero, Carlos Cesar García Durán, Amilcar José Pérez Pérez, Carlos Alberto Fernández Bailón, Lisandro Roberto González Delgado y Oscar Albaniz Pérez González, éste último tenía en su vivienda el carro Forza azul.

Según el Ministerio Público, el asalto al Batallón de Selva, no se materializó, pero estaba programado para realizarse paralelamente en el 5102 Escuadro de Caballería Motorizada (Escamoto), liderizando el 1Tte Franklin Alfredo Caldera Martínez, quien fue plaza de dicho cuartel, acompañado del 1Tte (RA) Gegnis Luis Russo Cárdenas. Los fiscales señalaron como financista inicial al 1Tte retirado Josué Abraham Hidalgo Azuaje, de quien asegura que recibió 25 mil dólares del presunto agente de la CIA alias Your Will.

Secuestrados y desenlace

Primer teniente José Ángel Rodríguez Araña

En los vehículos militares trasladaron a unos supuestos secuestrados, así como a tres heridos que dijeron haber participado en el asalto al Luepa: Darwin Enrique Balaguera Ruiz, quien se identificó como Sargento Mayor de Tercera, promoción N° 85 GN; Fiansencio Mella Fernández, quien presentaba escoriación en la espalda y Frank José Fernández, con herida de arma de fuego en la pierna derecha y en el ante brazo derecho.

Recuperaron parte del material de guerra: 121 AK-103 y 526 cargadores de esos fusiles; dos AFAG, cinco granadas P-40, tres lanza cohete RPG, 9 Carlguta, un Mortero 60mm, dos bases de ametralladora, dos afuste de ametralladora AFAG, 12 cajas metálicas de cartuchos, cintas eslabonadas de AFAG, 191 granadas MGL, 3 escopetas calibre 12mm, 14 cajas de madera contentivas de cartuchos AK-103, 2 chalecos tácticos, 4 chalecos de MGL, 98 bayonetas de AK-103, 4 miras telescópicas de AK-103, 2 visores nocturnos, 2 pistolas lanza señal.

El informe de Inteligencia detalla que el SM3 Darwin Enrique Balaguera, se traslada por tierra, con el S2 Anceno, TF Valero y 1Tte Franklin Caldera, desde Colombia hasta Perú, donde se encuentran con el 1Tte José Ángel Rodríguez Araña, y luego van a Manaos, Brasil, desde donde se dirigen a Parakaima para reunirse con el 1Tte Hidalgo Azuaje, 1Tte. Russo Cárdenas, S2 Rojas y el cadete Hernández Castillo alias Teddy. Varios de ellos entran y salen de territorio brasileño y venezolano, hasta que cuatro de ellos son retenidos por Crapo, jefe de seguridad de la comunidad Indígena de San Francisco, quien después los lleva a un local comercial propiedad de Andrés Antonio Fernández Soto “Toñito”.

Sargento Mayor de Tercera de la Guardia Nacional, Darwin Enrique Balaguera Ruiz, logró huir del Hospital Militar despues de ser detenido en diciembre 2019

Supuestamente el 1Tte Hidalgo Azuaje le dijo a Fernández Soto que necesitaba cumplir pronto con los videos, porque el dinero que dio alias Your Will para la Operación, se le acabó y necesitaba más recursos. Toñito le habría dicho que él le daría los recursos y haría coordinaciones con los exalcaldes Emilio González López, del municipio Gran Sabana, y Ricardo Delgado, quienes también financiarían la operación y articularían con ciertos líderes de la comunidad indígena de Kumarakapay.

Acusados y defensores

Farik Karin Mora Salcedo y Normerys Elizabeth Lira Rivas, fiscales provisorio 67 y auxiliar interino 83 respectivamente, son los encargados del caso; ellos sostienen que al Batallón 513 de Infantería de Selva GD Mariano Montilla Padrón (LUEPA), ingresó, de manera violenta, un grupo armado con insignias de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), llevándose armas de fuego, municiones y material de guerra.

Moisés Daniel González San Millán, Daniel Jesús Martínez Maneiro, Willy Gabriel Martínez, Edgar José Barreto Sotillo y Juan José Gámez Masa (financiamiento al terrorismo), acusados por los delitos de conspiración en la forma política, terrorismo y asociación, esos delitos también le fueron imputados, junto con sustracción de arma de fuego o municiones en resguardo, a Darwin Enrique Balaguera, Henry José Brito Marcano, Esnel José Perales, Pantaleón Hovito Mesia Pérez, Ronny Sánchez Lambos, Frank José Fernández Fernández.

El defensor público 77 de Caracas, Jesús Dávila, se encargó de la defensa de Fernández Fernández, Sánchez Lambos y Martínez. A Mesia Pérez, González San Millán y Martínez Maneiro, les correspondió el defensor público 74 de Caracas, Narciso Ingriaco. La defensora pública 99 de Caracas asumió la defensa de Barreto Sotillo. Mientras que el defensor público 104, Arturo Ferrer, se encargo de representar a Perales, Brito Marcano y Gámez Masa. Y el defensor público 33, José Moreno, asumió la de Balaguera.

Vehículos, armas y rehenes

El grupo de militares y civiles, incluyendo indígenas, que se apoderaron de las armas e intentaron infructuosamente tomar las dos instalaciones militares llegaron en dos vehículos:

1) Un camión Ford color plata, de plataforma, modelo super Duty con placas A04CA9G, manejado por José Agustín Rondón Pers; en ese vehículo colocaron parte del material y armas que lograron sacar de la unidad militar; el dueño del vehículo resultó ser José Agustín Rondón Pers.

La Fuerza Armada ha sufrido la mayor cantidad de asalto a sus cuarteles con robos de armas, desde que Nicolás Maduro es su Comandnate en Jefe

2) Vehículo Dodge azul, modelo Forza, placas AH322SA.

3) Otro de los vehículos involucrado en la Operación Aurora fue una camioneta Toyota, modelo Hilux.

Las armas que el grupo se llevó fueron:

• 3 escopetas calibre 12 MML

• 2 ametralladoras tipo MAG

• 131 fusiles AK-103

• 216 granadas MGL

• 6 lanzagranadas tipo MGL

• 45 cajas de cartuchos, calibre 12 MML

• 2.742 cartuchos eslabonados calibre 7,62X51 MML,

• 1.792 cartuchos calibre 7,62X51 MML

• 266 cartuchos calibre 7,62X51 MML, de tipo trazadoras

• 20.550 cartuchos calibre 7,62X39 MML

• 527 cargadores de AK-103, con 15.785 cartuchos calibre 7,62X39 MML

• 685 cargadores de fusil AK-103

• 5 chalecos tipo MGL

• 3 visores de visión nocturna

Una vez que las armas fueron colocadas en el camión, el grupo habría tomado como rehenes al C1 Richard José Ávila Marrón, a los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) comisionado Ernel Acosta y al oficial agregado Jesús Rafael Viera, así como a la teniente Felizabeth García Romero y a los soldados Juan Carlos Díaz Romero, Jeampier Caraballo, Angélica Ortega, Solemnys García, Darwin Rondón y Cristian Moreno Urbaneja.

Los militares del Batallón a quienes el grupo de la Operación Aurora dejó encerrados en el Parque de Armas:

• Capitán: Noedikson Jesús González Medina.

• Teniente: Elio Javier Gutiérrez Pérez.

• SM1 Otoniel Vásquez Alvarado.

• SM3 Ermen Ángel Ayuso Pérez y Dajanyi Jaisa Ramírez Suarez.

• S2: Josmairy Daniela Malavé Gutiérrez, Johanna del Carmen Méndez Maraima, Henderson Hernández Sifontes, Robert Rábago Rodríguez, Edalvis Hernández Avilez, José Ángel Romero Jiménez, César Butto Beltrán, Víctor Benítez Colina, Andy Zambrano Parada, Asdrúbal Padilla García.

El pemón Salvador Franco, detenido por la OPeración Aurora murió en prisión sin ser atendido

• C1: Wilfrank Cañizales Ascanio, Juan Bautista Loroño Aponte, Anderson Jesús Rosales Guanaguaney, Anderson Eliecer Pérez Matos, Hilario Rafael Coche, Edinson López López, José Daniel Rodríguez Barreto, Gabriel de Jesús Otero Vásquez, Miguel Ángel González López, Luis Alberto Querecuto, José Miguel Guerra Rodríguez, Jean Carlos Areurma Tovar.

• C2: José Estibel Rodríguez, Ángel Eduardo Pérez Rodríguez.

• Distinguido: Fredduar Rainer Espinoza Umaña, Winder Onil Rosario Marín, Jhonathan de Jesús Salazar Bolívar, Jesús Gabriel Pino Yánez, José Luis Torres Serrano, Orangel Hernández Hernández.

• Soldado: Raúl Antonio Núñez Pérez, Daniel Soteldo Pérez, Joel Antonio Díaz Rodríguez, Yeison Johan Ramos Cedeño, Robert Caraballo Silvestre, Emmanuel David Blanco Lujano, Moisés Salomón González Brito, Jonathan Rosales Guanaguaney, David Antonio Gueche, José Lara Guzmán, José Manuel Caigua López, Jonner Sander Rodríguez, Ángel Daniel González Travieso, Wilfredo Medina Díaz, Daniel Maitabisocno Keiber, Félix Antonio Rosario Marión

• Civil: Freyddis Espinoza, en compañía de su hijo menor.

SEGUIR LEYENDO: