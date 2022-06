La oposición venezolana exigió la liberación de los militantes del partido de Leopoldo López detenidos por el régimen de Maduro

El líder político Leopoldo López. Cézaro De Luca - Europa Press

Opositores venezolanos protestaron este miércoles en el estado Miranda para exigir la liberación de los cuatro miembros del partido Voluntad Popular (VP), que lidera Leopoldo López, que fueron detenidos el martes tras una conmemoración por los cinco años de la muerte de Nehomar Lander en las protestas antichavistas.

”Después de terminar dicha actividad, cuatro de nuestros compañeros, Luis Martínez, Argelis Rovaina, Carlos Maneiro y Jholbert Godoy se dirigían a sus hogares en una unidad de transporte público (...) interceptada por funcionarios de Polichacao (policía municipal)”, en la que fueron detenidos, junto a otros cinco civiles, explicó el dirigente de VP David Campobasso.

El político afirmó que luego fueron trasladados a la sede de Polichacao y que allí se encontraban funcionarios del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), órgano de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que se llevaron a los jóvenes hacia un lugar, hasta el momento, desconocido.

”Los abogados y los familiares de nuestros hermanos siguen buscando el paradero, siguen realizando todos los procedimientos necesarios para saber donde se encuentran a más de 24 horas de haber desaparecido”, subrayó.

El martes, VP denunció la detención de los cuatro miembros de la organización por funcionarios de Polichacao y que posteriormente fueron “entregados” al GOES.

Los individuos fueron detenidos el martes tras una conmemoración por los cinco años de la muerte de Nehomar Lander en las protestas antichavistas. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

La ex diputada e integrante del partido Adriana Pichardo afirmó que la detención ocurrió cerca de las 12.00 hora local (16.00 GMT) en la avenida Libertador del municipio Chacao, estado Miranda, luego de realizar una actividad conmemorativa “por los caídos” en el lugar donde murió Lander.

La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón alertó este miércoles que junto a los integrantes de la formación opositora, fueron detenidos otros cinco ciudadanos que no formaron parte de la conmemoración a Lander.

”Greisdi López, Julio Pérez y Armando Gale Morales fueron detenidos cuando una comisión de Polichacao subió a detener a jóvenes que habían ingresado al vehículo luego de participar en un homenaje a Nehomar Lander”, escribió la organización en Twitter.

El alcalde de Chacao, el opositor Gustavo Duque, explicó en un video difundido en Twitter este miércoles, que al terminar la manifestación los jóvenes fueron llevados a la sede de la Policía para recibir una charla por hacer grafitis en el “inicio” del mural del maestro Juvenal Ravelo.

”Estos jóvenes no fueron reseñados ante la Policía, no fueron esposados, no fueron encarcelados. Estaban en un salón (...) esperando para recibir la charla (...) En ese momento llega el GOES y manifiestan que el procedimiento lo llevaban ellos y que estaban en la avenida Libertador monitoreando el evento y que debían ser entregados a esta instancia”, relató.

Duque explicó que la Policía de Chacao realizó el trámite y en estos momentos los jóvenes están detenidos “injustamente”.

(Con información de EFE)

