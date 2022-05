Registraron dos veces su nacimiento a ambos lados de la frontera y 47 años después fue electo congresista de Colombia

Registro electoral de Rozo Anis en el CNE de Venezuela y su pasaporte en Colombia

Un fraude cometido hace 47 años, desde el momento en que nace Germán Rogelio y su mamá lo registra en Cúcuta como nacido en el Norte Santander de Colombia y al día siguiente lo presenta en Elorza, Apure, diciendo que nació en el Capanaparo de ese estado, arrastra una serie de hechos oscuros. Aquel bebé hoy es un adulto que resultó electo en Colombia como Representante a la Cámara, del partido Liberal, por el Departamento de Arauca, para el periodo constitucional 2022-2026. Una demanda fue presentada ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, asignada al magistrado Luis Alberto Álvarez Para.

El hecho se torna relevante porque el abogado y profesor universitario Germán Rogelio Rozo Anís sería el primer venezolano que es legislador en el vecino país, lo cual está prohibido en la Constitución de Colombia. No solo es que tiene dos actas de nacimiento con un día de diferencia, dos fechas de nacimiento distinta; en una aparece el padre, pero en la otra no. Además, la madre aparece con tres nombres distintos; Aida, Aideé y Haidé. El primer apellido de Germán Rogelio aparece en documentos colombianos con z y en los venezolanos unos con z, otros con s”.

Durante 44 años Germán Rogelio usó las dos nacionalidades, sacó documentos de identidad como nacido en ambos países, incluyendo cédula de identidad, pasaporte, registros en el ente encargado de los tributos, pasaporte, entre otros.

Rozo Anís ha tenido nacionalidad en ambos países desde el día que nació

La doctora Luz Estella Quenza Becerra, quien fue la contrincante de Rozo Anís en las elecciones para la Cámara de Representantes dijo, en conversación con Infobae, que en el año 2019 supuestamente él solicitó la corrección del registro en Venezuela. “En una entrevista Rozo manifestó que él ‘no era venezolano’, aun cuando hasta el 31 de enero 2022 seguía apareciendo su cédula de identidad en el registro del Consejo Nacional Electoral de Venezuela”.

Otra de las cosas que Rozo dijo, agrega Quenza, “es que sus padres eran colombianos y que ellos por error lo registraron en Venezuela, pero que ese no es un error atribuible a él, a la vez que aseguró que nunca había ido a Venezuela a nada. Son varias mentiras las que dijo, aunado a que no aparece la enfermera que aparece como la persona que certifica el nacimiento. Aquí no hablamos de doble nacionalidad, sino de doble identidad, porque uno no nace en dos partes”.

Quien demandó la nulidad de Rozo Anís como congresista es el ciudadano David Tafur, alegando que el numeral 7 del Artículo 179 de la Constitución Política, indica que los congresistas no podrán tener doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento.

El documento no apostillado del CNE sobre la anulación de la partida

Las dos actas

En el acta de nacimiento colombiana, Nr. 750727, hay cinco variaciones importantes con relación a la venezolana: el nombre y la edad de la madre, la fecha, hora y lugar de nacimiento del niño y la identificación del padre. El Registro de Nacimiento se hizo en la Notaría Segunda, en Cúcuta, Norte de Santander, Colombia. Fecha de nacimiento: 27 de julio 1975 en el barrio San Mateo de Cúcuta. El nacimiento lo certifica: Encarnación Guerrero de C. Nombre de la madre: Aideé María Anís (en otros aparece Haideé y/o Haidé), de 16 años, venezolana y oficios del hogar. Padre del niño: Rogerio Rozo, colombiano, de 25 años de edad y comerciante.

Rozo Anís obtiene sus documentos en Colombia partiendo de ese certificado de haber nacido en Cúcuta: cédula Nr. 17.589.895, pasaporte Nr. AP986874, donde se lee que nació en Cúcuta el 27 de julio de 1975. Su identificación como estudiante en Canadá, en el 2017, es con ese pasaporte.

Rozo fue señalado del delito de contrabando en Venezuela en el 2008

Los datos de la partida de nacimiento venezolana dicen que compareció ante la prefectura del municipio Rómulo Gallegos, estado Apure, una mujer, identificada así: “Aida María Anaís, de 19 años de edad, soltera, venezolana, de oficios del hogar y de este domicilio”. Ella presentó a un niño varón, Germán Rogelio, (sin mencionar padre), quien nació en Capanaparo (parroquia Elorza) el 28 de julio de 1975, a la una de la madrugada”. Los testigos: Petra Pérez y Andrés Arrollo, quienes no aparecen firmando “porque no saben hacerlo”.

Luz Estella Quenza Becerra denuncia la irregular situación de Rozo Anís

En base a esa partida es que el hoy parlamentario colombiano obtiene sus documentos como venezolano por nacimiento: acta de nacimiento Nr. 114, cédula de identidad V-12.580.849 obtenida el 14 de enero de 1987 en Guasdualito, y que aparecía en el registro del CNE, por lo menos en enero 2022, con el apellido Roso y no Rozo, votando en la Escuela Técnica Agropecuaria Francisco de Miranda, parroquia El Amparo, municipio Páez, estado Apure.

“Él debió presentarse durante un año en los tribunales, pero tenemos entendido que solo lo hizo durante tres meses”, dice Quenza. El 17 de octubre de 2008, el Juez Edwin Manuel Blanco Lima, del Tribunal de Control Primero de Primera Instancia en lo Penal de Guasdualito, estado Apure, sobresee a Rozo Anís por un delito de contrabando, identificándolo como venezolano y residenciado en la urbanización La Quinta, casa Nr. 12, Elorza, Apure.

El acta de nacimiento del parlamentario en Apure

Compra de votos

Quenza Becerra revela que “hemos hecho una investigación muy profunda, más aún cuando Arauca capital es una población muy pequeña y mucha gente conoce a Rozo desde niño, cuando él llegó a Arauca desde Venezuela, y nos dicen que él llegó con documentos de Venezuela y fue matriculado en el tercer grado de primaria en Arauca (Colombia), después de hacer sus primeros grados en Elorza (Venezuela)”.

“Hay gente y evidencias de que él nació en Venezuela. Tenemos el Registro Civil colombiano y el acta de nacimiento de él en Venezuela apostillada. La mamá que decía tener 16 años, lo registra en Cúcuta como nacido el 27 de julio de 1975, pero al otro día aparece nacido en Venezuela y la mamá ahora tenía 19 años; cumplió tres años en un solo día”.

Argumenta que “en las recientes elecciones, del domingo 29 de mayo de 2022, no hubo la misma cantidad de personas en los puestos de votación, porque son unas elecciones donde no se paga por el voto y no está la motivación de pasar la frontera (desde Venezuela), para ejercer ese derecho. En las elecciones regionales fuimos testigos del paso de canoas llenas con personas que llevaban una sola directriz: votar por este señor Rozo. Para Arauquita pasaron unas dos mil personas también”.

Agrega que “hubo mucho dinero de por medio, muchos intereses de las fuerzas oscuras que hacen parte en el Departamento de Arauca como son los grupos terroristas del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y las FARC (disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), presiones para que votaran por Rozo”.

Demanda que hicieron en Colombia contra el nombramiento del congresista

Ella sufrió un atentado tres días antes de las elecciones, lo que refuerza su indignación ante lo que sucedió en las elecciones de hace tres meses y las que sucedieron el domingo “nos damos cuentas que el voto venezolano sí incide para que un líder político llegue a gobernar en territorio nacional, en este caso va a ir a hacer Ley en el Congreso de la República de Colombia alguien venezolano”.

Rozo Anís presentó en Colombia un documento, no apostillado, del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, suscrito por un abogado Irving González, quien firma como Director General (E) de la Oficina Nacional de Registro Civil y que envía, el 17 de mayo de 2019, a la Oficina Regional Electoral del estado Apure, en el que citando la providencia administrativa 000058 del 16 de mayo de 2019, insta a la oficina de Registro del municipio Rómulo Gallegos, estado Apure, a estampar una nota marginal de nulidad y la palara “anulada” en el acta de nacimiento de Germán Rogelio Rozo Anís.

En un comunicado ante la opinión Pública, el parlamentario expresa que “a través de la legítima defensa, por solicitud nuestra del Partido Liberal Colombiano y el propio Ministerio Público, se pidió al Consejo de Estado hacer caso omiso a las pretensiones, sin fundamento, que quieren desconocer nuestra elección para representar en la Cámara al departamento de Arauca”.

“Como se ha demostrado -agrega- queda absolutamente claro que nuestra nacionalidad es colombiana que los documentos aportados por los demandantes tienen graves alteraciones y que nuestra pertenencia al Partido Liberal Colombiano y renuncia a otras colectividades se ajusta a la legalidad contemplada en la normativa nacional, luego no hay razón para discusiones inanes y sin sentido”.

Quedaría por demostrar la certeza de que Rozo Anís además de partida de nacimiento y cédula, tendría RIF y Carné de la Patria. Su mamá, Aideé, Haideé y/o Aidé), vive en Elorza. El hermano de Rozo también tiene cédula venezolana.

