El dictador Nicolás Maduro dijo que solicitará la visa para ir a un festival de salsa en Nueva York: “Amamos los Estados Unidos”

El dictador venezolano, que tiene prohibido su ingreso al país norteamericano, quiere asistir a un festival de salsa

El dictador Venezolano aseguró que pedirá la visa norteamericana para asistir a un festival de salsa en la ciudad de Nueva York.

“Nos vamos Cilia y yo, directo a Nueva York. Me esperan en Nueva York. A mí me gusta mucho Nueva York, he manejado muchísimo en Nueva York”, dijo el dictador quien antes de dedicarse a la política fue conductor de autobús.

Maduro participó en un programa radial transmitido por una emisora del Estado en el que, pese a su acostumbrado discurso antimperialista y de rechazo a los Estados Unidos, expresó su “amor” por la potencia mundial del norte.

“Mi saludo a toda la gente de los Estados Unidos de Norteamérica”, afirmó Maduro, quien ha manifestado su disposición a reunirse con el presidente Joe Bien y durante la misma semana en la que la Casa Blanca anunció que aliviará las sanciones impuestas al régimen de Caracas.

“Amamos a los Estados Unidos de Norteamérica, por Estados Unidos lo que tenemos es amor”, añadió.

Prensa Presidencia Venezuela 163

Maduro, sobre quien pesa una orden de captura en los Estados Unidos, aseguró que conoce a fondo los barrios de la gran manzana.

“En el sur de Nueva York queda la Pequeña Italia, ahí venden unos espaguetis mundiales. Y el Barrio Chino, Manhattan, el barrio puertorriqueño y el barrio dominicano. Ahí me la pasaba yo en las calles de Nueva York.

La presencia del tirano de Caracas en EEUU, para asistir al Festival de Salsa Boricua, podría coincidir con la celebración de la Cumbre de las Américas de ese año, prevista entre el 6 y 10 de junio.

Desde la llegada al poder de Joe Biden, el régimen de Nicolás Maduro ha buscado distintos acercamientos con Washington en un intento por aliviar las tensiones existentes entre ambos países y por lograr una reducción en las sanciones impuestas a la dictadura del país caribeño, sus funcionarios y personas allegadas.

Sin embargo no ha sido sino hasta esta semana cuando, en un intento por lograr la reactivación de las negociaciones con la oposición en México, se conoció que la administración de Biden dio a conocer que se realizará una revisión de las medidas

Los cambios limitados permitirán a Chevron Corp negociar su licencia con la petrolera estatal PDVSA pero no perforar ni exportar petróleo de origen venezolano, dijeron el lunes a la agencia AP dos altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no se ha hecho el anuncio formal.

Además, Carlos Erik Malpica Flores —ex alto funcionario de PDVSA y sobrino de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores— será eliminado de una lista de personas sancionadas, dijeron.

SEGUIR LEYENDO: