Un General de la Aviación reveló dónde están los rusos en Venezuela, qué hacen y con qué equipos

Un militar ruso, en el Círculo Militar de Caracas, con uniforme del ejército venezolano

Desde hace años, por lo menos 2015, se emplean radares rusos P 18 en el complejo misilístico de la Brigada de Defensa Los Andes, para explorar espacio aéreo colombiano y se emplean dos radares chinos, entre ellos el que está en Santa Bárbara de Barinas. Pudiera estar en uso radar chino DW- 001 que es pasivo, es decir, no emite radiación electromagnética activa, sino que es espía, por lo que recibe y capta las señales de aeronaves en espacio aéreo colombiano. Así se lo dice a Infobae un general de la Aviación Militar de Venezuela, quien pidió no reveláramos su nombre por razones obvias.

Destaca que “desde hace un par de años lo que sí se ha venido usando son drones rusos, con la intención de determinar probables blancos de interés de la artillería de campaña. No obstante, es importante destacar que el proveedor especializado en radares es China, por acuerdo entre ambos países y que ha resultado muy efectivo para Venezuela”.

La reparación de este radar JYL1 fue anunciado por el INAC el 8 de febrero 2019

“Los radares por excelencia han sido adquiridos por convenios con China. Radares de todo tipo: radares de vigilancia, radares de inteligencia. Y los 11 radares rusos son los que acompañan las baterías antimisilística, pero también pueden hacer interceptación, búsqueda, inteligencia y vigilancia”.

-El destacado columnista, negociador y consultor económico colombiano Andrés Espinosa Fenwarth dijo, en un foro, que reportes de inteligencia indican que Rusia recién instaló seis radares en la frontera, algunos de ellos en Apure, Táchira, Falcón, Zulia y un radar en el complejo militar del Fuerte Tiuna en Caracas. ¿Qué puede decirnos al respecto?

-Bueno, las ubicaciones a las que él hace mención coinciden con ubicaciones del complejo misilístico Pechora que en vista de colocar radares de exploración P 18 rusos pueden muy bien ser empleados para vigilancia. Rusia es proveedor tradicional de artillería antiaérea y de campaña.

El Sistema Pechora presentado a Venezuela en pr+acticas de desfile en enero 2012

-¿Ha instalado Rusia radares en la frontera?

-No, los radares están en las brigadas Falcón, Zulia, Andes, Llanos; en Los Andes está en la base aérea de Santo Domingo en Táchira. Hay 11 radares P 18 pero no es nada nuevo. Y ahora no hay recursos, hay muchos problemas para adquirir nuevo equipo y recuerde que el financiamiento exige mucho. Insisto, lo que sí han usado son los drones, para ubicar posibles blancos, porque la artillería de campaña que tenemos en Venezuela tiene un alcance considerable. El sistema de artillería de campaña que tiene alcance parabólico inclusive de 90 kilómetros en la profundidad del territorio.

-¿Y los radares Pechora?

-Han resultado ser buenos, han resultado ser mejores que la plataforma de lanzadera de misiles, porque esas plataformas han tenido muchos problemas técnicos.

El 25 de septiembre 2019 Codai enseñó los nuevos radares adquiridos por Venezuela

-¿Qué están haciendo los cubanos con esos equipos?

-En realidad, los cubanos y en menos parte los rusos, se han metido a repararlos, a entrenar, a educar, a formar cuadrillas de reparación, grupos de personas que educan porque tampoco es que el grado de complejidad sea muy alto; hay trabajos sencillos en los que ellos prestan colaboración. El trabajo más especializado lo hace gente con mayor preparación y entrenamiento; todavía quedan algunas unidades con gente así.

-Hace unos días, Julio Borges, excanciller de Guaidó, habló de bases rusas magnéticas y de la instalación de radares. ¿Puede ampliarnos esa información?

-No hay radares rusos que se hayan instalado recientemente y los que hay son los P 18. Las unidades están desde hace unos años y los radares rusos que están en esas unidades son de vigilancia, y tienen varios años, debe ser que el señor Borges se enteró ahora de eso, pero no hay nada nuevo al respecto. Y se pueden ver a 300 kilómetros.

En el Fuerte Paramacay los rusos tienen el taller de reparación de blindados

-¿Qué hacen esos radares?

-Pueden perturbar la frecuencia, hacer guerra electrónica, de manera que el radar puede interferir una frecuencia de radio eléctrica y puede sabotearla.

-¿Los rusos han sobrevolado territorio colombiano usando nuestra frontera?

-Los rusos no tienen aviones propios en Venezuela. Lo que tiene Venezuela son aviones de fabricación rusa, como los Sukhoi 30, pero Rusia no ha desplegado sus aviones hasta Venezuela, porque sería muy evidente si lo hicieran. Los que ha venido dos veces son los aviones Tupolev, que los rusos llaman cisne-blanco, que son grandotes y son bombarderos estratégicos, pero eso fue una campaña mediática de desinformación, es decir, lo hicieron para mostrar ‘estamos aquí’. Quisieron dar sensación de poder y fuerza porque los Tupolev son bombarderos que puede portar armas nucleares y bombas convencionales. Pero eso ocurrió en diciembre 2018. Y ahora no lo van a hacer.

Radar JYL-11 perteneciente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

-¿Por qué está tan seguro?

-Porque eso requiere mucha inversión y además los rusos tienen una guerra en puertas en Europa con todo el tema ucraniano. Además, si los Estados Unidos vieran la posibilidad real de que los rusos se trae aviones a Venezuela, con pilotos rusos, pues traería consecuencias grandes, porque sería una provocación.

-¿Usted cree que Colombia no ha estudiado, junto con EEUU, que los 11 radares rusos P 18 están en territorio venezolano desde hace tiempo, lo que pueden hacer desde la ubicación en la que están en esas brigadas aéreas?

-Claro, los Estados Unidos hacen un barrido permanentemente con los aviones Boeing RC-135, un sofisticado avión espía de inteligencia y que vuela desde Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y la Guajira y va por Apure y así tienen el mapeo radioelectrónico de Venezuela. Colombia también tiene aviones de inteligencia de señales, pero no son tan modernos ni tan grandes como los estadounidenses. Por otra parte, también los EEUU tiene los satélites, inteligencia de señales. Cada vez que Venezuela prende un radar, un equipo de esos, está marcada la posición con las coordenadas.

Dron Orlan 10 de los que los ruso han usado en Venezuela

-En los últimos años se ha hecho más común la presencia de los rusos en Venezuela y de hecho en la Fuerza Armada. El general Manuel Ricardo Cristopher Figuera dice que hay bases militares rusas en Venezuela. ¿Qué responde a eso?

-A los rusos lo que les gusta es estar en los hoteles cinco estrellas, que los transporten en buenos vehículos y no se quedan en el territorio. No hay bases militares rusas en Venezuela, incluso uno de los sitios que el GD Cristopher mencionó como base militar rusa está en el Fuerte Paramacay de Valencia, estado Carabobo, pero los rusos están ahí porque montaron, dentro del Fuerte, donde funciona la 41 Unidad Blindada, un taller super sofisticado de reparación de blindados; ahí reparan todo los blindados rusos y también los no rusos como los tanques AMX 30.

-Hace poco los rusos fueron al Escamoto en Elorza del estado Apure, hicieron lo mismo que en otras instalaciones militares de la frontera, llevan equipos y hasta alimentos; estuvieron unos días, hicieron pruebas con drones y después se fueron.

-Sí, en el Escamoto de Elorza, que es una Unidad Mecanizada hay blindados y en el caso de la frontera los rusos van de comisión, hacen trabajitos rápidos en esos montes y se regresan a Caracas o a Carabobo; así operan ellos, no se quedan en el territorio de frontera, porque lo que les gusta es los sitios con buenos hoteles y centros de diversión. A ellos les gusta estar en Caracas y Valencia. Y tiene razón cuando dice que los rusos llevan todo, porque son paranoicos y no confían en nadie ni en nada, por eso llevan hasta el agua que consumen.

-Habitantes de Elorza me dicen que los veían en el pueblo comprando algunas cosas puntuales.

Sí, ellos normalmente compran cigarrillos o cosas así. Y se visten con los uniformes de la Fuerza Armada venezolana. En la zona de Apure estaba operando un radar chino JY-11B, que es radar de baja cota y lo usaban para las avionetas que cargaban o aterrizaban cargadas de droga en los llanos.

SEGUIR LEYENDO: