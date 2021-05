El gobierno interino de Juan Guaidó acusó a Vladimir Padrino López de “traición a la patria” por el conflicto de Apure

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del dictador Nicolás Maduro (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Mientras continúan los enfrentamientos armados en la frontera del estado Apure entre guerrilleros colombianos y las Fuerzas Armadas de Venezuela, el gobierno interino de Juan Guaidó sigue responsabilizando a la dictadura de Nicolás Maduro por el conflicto que ya ha provocado la muerte de varios militares venezolanos.

Este domingo, Iván Simonovis, Comisionado Especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino, apuntó directamente contra el ministro de Defensa chavista, Vladimir Padrino López, a quien acusó de “traición a la patria”.

En un video publicado en sus redes sociales, Simonovis, ex preso político del chavismo, comparó los actuales enfrentamientos con los hechos ocurridos en 1995 en la mascare de Cararao, también en el estado Apure, fronterizo con Colombia.

Ese año, el teniente Alberto Paulini, de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB), desertó para unirse a la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Junto a unos cien insurgentesasaltó el puesto fluvial de Cararao y ocho infantes de marina venezolanos fueron asesinados.

“Podrán crear las campañas que quieran de desinformación, pero yo te puedo asegurar Padrino que tú y tu entorno de generales cercanos, pasarán a la historia de Venezuela y de la Fuerza Armada, como lo que son, como unos traidores: tú Vladimir Padrino eres el Alberto Paulini del año 2021” , señaló Simonovis.

El mensaje de Iván Simonovis contra Vladimir Padrino López

Por su parte, el Comisionado indicó que no se conoce la cifra de militares venezolanos que han muerto el pasado mes de marzo en el marco de la operación que se realizó en La Victoria, estado Apure: “No se sabe porque no se confía ni hay credibilidad en los voceros del régimen y por otro lado es la opacidad con la que se ha manejado el caso, no se sabe exactamente qué hacían ni en qué razones o circunstancias lo que está sucediendo”.

“En ambos casos ocurruidos en años distintos, hay un común denominador, hay un traidor. En el año 95 el teniente Alberto Paulini, en el año 2021 el traidor se llama Vladimir Padrino López. Vladimir Padrino López no sólo traicionó a su país, sino que traicionó a las Fuerzas Armadas y a sus hombres”, agregó.

El jueves pasado Guaidó pidió honores para los militares venezolanos fallecidos hace dos semanas en combate con un grupo de disidentes de las FARC, en una región fronteriza con Colombia, donde se produjeron un número de bajas que el régimen de Maduro no definió, y que el líder opositor cifró en nueve.

El presidente interino venezolano criticó en una rueda de prensa que ni la dictadura ni las Fuerzas Armadas hayan detallado hasta el momento el número de muertos en los combates, que comenzaron el pasado 21 de marzo en el estado Apure, y responsabilizó tanto a Maduro como a Padrino López de los hechos.

El opositor identificó a los fallecidos como el teniente de fragata Naywil José Torres Moreno, el sargento mayor de segunda del Ejército Wilmer de Jesús Garvito, el sargento mayor primero del Ejército Ronald José Marcano Castillo y el sargento mayor de segunda del Ejército Andy José Miranda.

Militares venezolanos desplegados en la frontera entre Venezuela y Colombia

También dijo que perdieron la vida el sargento mayor de primera del Ejército Santiago de Jesús Reyes, el sargento de primera de la Armada, Álvaro Rafael Nariño Osto, el sargento segundo de la Armada Michael Miguel Merina Sequera y el sargento segundo de la Armada Luis David Lida Negrón, y un noveno que -aseguró- todavía no ha sido identificado.

Las Fuerzas Armadas confirmaron la muerte de ocho militares y nueve “terroristas” entre el 21 de marzo y el 5 de abril. Posteriormente, estallaron nuevos combates en los que informaron de varias muertes, pero no detallaron el número.

Hasta el momento, ninguna fuente oficial o castrense ha confirmado contra qué grupo combaten, pese a que los militares han difundido fotografías que muestran uniformes incautados con los logos y siglas de la antigua guerrilla de las FARC, una identificación que coincide con la que han hecho varias organizaciones que trabajan en el territorio.

“La gravedad de lo que está ocurriendo en Venezuela es que el régimen de Nicolás Maduro ha utilizado la Fuerza Armada Nacional para involucrarse en el conflicto interno de las FARC” en territorio venezolano, afirmó la semana pasada Tomás Guanipa, representante en Colombia de Guaidó.

Según la oposición venezolana, Maduro da apoyo al grupo de la guerrilla de las FARC liderado por Jesús Santrich, que se enfrenta a otras disidencias del grupo y tiene como escenario el territorio fronterizo entre Venezuela y Colombia, donde los combates se han recrudecido desde marzo y llegan hasta las poblaciones.

El Ejército venezolano se enfrenta en Apure a disidencias de las FARC

Guanipa afirmó que, desde la época de Hugo Chávez, la guerrilla colombiana ha utilizado el territorio venezolano para delinquir, armarse y “planificar ataques a la estabilidad y la paz de Colombia”, con “absoluta libertad y total impunidad”, pero ahora se ha dado un paso más.

“Es absolutamente vergonzoso para los venezolanos que nuestra Fuerza Armada Nacional sea utilizada para dirimir un conflicto interno de una guerrilla terrorista y no para expulsar a todos los irregulares”, concluyó Guanipa.

Estas denuncias se producen días después de conocerse un informe de Human Rights Watch (HRW) que acusa a las fuerzas de seguridad venezolanas de ejecuciones extrajudiciales de al menos cuatro civiles, detenciones arbitrarias y torturas, entre otros “abusos aberrantes” contra la población del estado de Apure en el marco de esos combates fronterizos.

Con información de EFE

