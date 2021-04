El régimen de Nicolás Maduro detuvo a un periodista venezolano por visitar a su hermana internada por COVID-19

Carlos Andrés Monsalve

El periodista venezolano Carlos Andrés Monsalve fue detenido en la localidad de Upata, en el sureño estado Bolívar, cuando visitaba a su hermana, que estaba ingresada en un hospital de la localidad, según una denuncia de la que se hizo eco este lunes el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys).

“Carlos Andrés Monsalve, periodista de (el medio digital) Punto de Corte, denunció que fue detenido arbitrariamente por escoltas de la alcaldesa del municipio Piar, Yulisbeth García, cuando visitaba a su hermana en el Hospital Dr. Gervasio Vera Custodio de Upata”, escribió el Ipys en Twitter.

Según detalló el instituto, una organización conformada por reporteros que trabaja en pro del periodismo de investigación, la libertad de prensa y el acceso a la información, “Monsalve fue trasladado a un depósito en donde se identificó como periodista y lo retuvieron por varios minutos”.

Entonces, “un médico le informó que su presencia ‘perturba’ el lugar y horas después fue advertido de una presunta orden de detención en su contra”.

El propio comunicador expresó en su cuenta de Twitter: “Hoy fui detenido por los escoltas de la alcaldesa del municipio Piar @tatachavista por varios minutos, cuando llevaba el desayuno a mi hermana hospitalizada en Upata, en una condición grave por COVID-19. Me llevaron hasta un depósito, donde minutos más tarde me sacan y me regresan mi carnet de periodista y cédula de identidad. Luego de entregar el desayuno, me retiro y me llaman nuevamente un médico junto a los escoltas para informarme que mi presencia ‘perturba’ el lugar”.

Y siguió: “En horas de la tarde, recibo dos llamadas del personal médico del hospital informando que, tras una reunión entre las autoridades en el lugar, dieron una presunta orden de detención contra mi persona alertando que me ‘resguarde’”.

“Ante esta situación, responsabilizo a la alcaldesa Yulisbeth García por cualquier situación que atente contra la vida de mi familia y mi persona”, concluyó.

Según el último informe de la organización Espacio Público, referente a marzo pasado, durante ese mes hubo 47 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela. Entre las agresiones más frecuentes estuvieron, al igual que el mes anterior, la censura, la intimidación y las restricciones administrativas.

En marzo, hubo siete detenciones, siempre según los datos de Espacio Público. La mayoría de los casos corresponden a difusión de información en plataformas digitales e impedimentos de la cobertura o búsqueda de información realizada por trabajadores de la prensa.

Desde el comienzo de la pandemia por COVID-19, diferentes organizaciones y periodistas han criticado la falta de transparencia en la difusión de datos por parte del régimen venezolano acerca de la ocupación y estado de los centros médicos o el desarrollo de la vacunación, entre otros asuntos.

(Con información de EFE)

