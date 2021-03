Los trabajadores de la salud de Venezuela exigieron levantar el veto impuesto por el régimen de Nicolás Maduro a la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus

Fotografía de archivo que muestra a un grupo de médicos que participa en una jornada de pruebas rápidas de COVID-19 en Caracas (Venezuela). EFE/RAYNER PEÑA R./Archivo

Varios representantes del gremio sanitario en Venezuela pidieron este jueves al régimen levantar el veto impuesto a la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19, en vista del respaldo científico con que cuenta el fármaco.

La organización Monitor Salud, que agrupa a sindicatos de hospitales públicos, expresó que Venezuela encabeza en Latinoamérica la lista con más trabajadores sanitarios muertos por coronavirus, por lo que la marca de la vacuna que vaya a ser distribuida “no debería estar en discusión”.

“Exigimos inmunización masiva ya”, remarcó la ONG.

Este planteamiento fue secundado por centenares de personas en las redes sociales, que en las últimas horas convirtieron el eslogan “dejen entrar la vacuna” en uno de los más comentados en Twitter.

Por ejemplo, Jhander Delgado, un joven médico que trabaja en el estado norteño de Aragua, se dijo preocupado por la negativa reiterada por parte del régimen a este fármaco. “Soy médico, asmático, con alta exposición al COVID-19 y no he sido vacunado, pero eso no me preocupa tanto, me preocupa que el régimen les acaba de negar a los venezolanos esa posibilidad de recibir la vacuna, por la vida, por la salud. Son criminales”, expresó.

AstraZeneca (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Bajo la misma consigna, el infectólogo Julio Castro, convertido en el máximo portavoz no gubernamental sobre el comportamiento de la pandemia en Venezuela, explicó que no hay razón técnica para rechazar la dosis de AstraZeneca.

Provea, una organización defensora de derechos humanos, también defendió que la vacuna en cuestión es segura, contrariando lo dicho por el Ejecutivo, y consideró que el dictador Nicolás Maduro decide prohibir su aplicación en el país “por política”.

“Alemania, Francia, Italia y España reanudarán el uso de AstraZeneca. Venezuela ha tenido acceso a muy pocas vacunas, las que han llegado se han distribuido a aliados de Maduro y a muy pocas personas, rechazar un lote es rechazar la vida a millones”, apunto la ONG.

Maduro aseguró este miércoles que no entrará a su país ninguna vacuna que no haya autorizado previamente, luego de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunciara que las primeras dosis previstas para el país a través del mecanismo Covax son de AstraZeneca, no avaladas por el régimen.

El director de Emergencias en Salud de la OPS, Ciro Ugarte, confirmó el martes pasado en una rueda de prensa que el pago de Venezuela para formar parte del mecanismo Covax estaba en marcha y aseguró que las primeras vacunas previstas para el país sudamericano serían las de AstraZeneca, producidas en Corea del Sur.

Venezuela, con una población de cerca de 30 millones de habitantes, ha recibido hasta ahora 700.000 dosis de las vacunas Sputnik V y Sinopharm, sin que todavía se conozca cuántas de ellas han sido aplicadas.

Mientras tanto, el país atraviesa una nueva ola pandémica en medio de la cual han aumentado los contagios y las muertes que hasta ahora totalizan 153.315 y 1.521, respectivamente.

(Con información de EFE)

