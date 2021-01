Juan Guaidó habló con la joven venezolana violada en Argentina: “A pesar del dolor, me enseñó de dignidad y valentía”

Juan Guaidó (REUTERS/Manaure Quintero)

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, mantuvo una conversación con la joven venezolana violada en Argentina. “A pesar del dolor, me enseñó de dignidad y valentía”, manifestó el líder opositor a través de su cuenta de Twitter.

En esa red social, el político narró que charló con la joven víctima de abuso sexual y su mamá Thais. “Son momentos duros, buscan justicia. Todos exigimos justicia, pero sobre todo sanar”, agregó.

Y prometió: “No dejemos de alzar la voz, por ella y por los que hoy no pueden”.

El caso tuvo una fuerte repercusión, tanto en la Argentina como en Venezuela. El miércoles pasado, Diosdado Cabello, uno de los referentes del régimen de Nicolás Maduro, lo abordó y lanzó una advertencia al gobierno de Alberto Fernández.

En su programa “Con el mazo dando”, el chavista comenzó: “Hay una denuncia que aprovecho para hacerla. Una muchacha venezolana, migrante en Argentina, de 18 años de edad. Fue a una entrevista de trabajo, y fue drogada y violada en su primer día de trabajo por el dueño de la empresa”.

“Ella logró avisar a su mamá, a su familia. Agarraron al tipo en flagrancia y lo pusieron en libertad porque no tiene antecedentes. Sí, la jueza que lleva el caso tiene antecedentes como cómplice de agresiones misóginas. Ya lo hizo antes con el caso del femicidio de Marianela Rago (...)”, siguió.

Y concluyó: “Ojalá que el gobierno argentino y la justicia argentina puedan cumplir con el rol que les corresponde, que no se lo impidan los tratados con el Fondo Monetario Internacional”.

Diosdado Cabello habló de la joven violada en Argentina





Esta no es la primera vez que Cabello arremete contra el gobierno de Alberto Fernández. Por ejemplo, en diciembre, calificó al mandatario argentino de ser una persona “tibia”, y reclamó que Milagro Sala siga encarcelada tras un año de Gobierno kirchnerista.

“Me hizo alguien un comentario... al Presidente de Argentina no le gusta que le digan que es tibio, pero sí le gusta hacerse el loco cuando a Venezuela la llaman dictadura y su canciller cada vez que puede declara contra Venezuela. Ellos saben que aquí no hay una dictadura, aquí ganó un presidente como ganó él allá, y nosotros exigimos respeto”, cuestionó uno de los máximos jefes de la dictadura chavista.

Cabello, quien es uno de los señalados en el informe de las Naciones Unidas por crímenes de lesa humanidad, señaló ya en ese momento a Fernández de estar sometido al FMI. “Tiene la piel delicadita. Yo afortunadamente soy libre, señor Fernández. ¡Afortunadamente! Da tristeza que en escenarios donde Argentina y Venezuela iban juntos cuando estaban el comandante (Hugo) Chávez y (Néstor) Kirchner, ahora la tibieza da por andar separados, no por culpa de Venezuela, precisamente”, dijo.

Y añadió: “No se moleste, señor Fernández. Si usted es tibio, asúmase. Nosotros somos revolucionarios, calientes, hervimos, nuestra sangre está hirviendo. No andamos con medias tintas ni guabineos, aquí en Venezuela nosotros tenemos firmeza, no nos acomodamos para sonreírle a los jefes”. Cabello no aclaró a quién se refería cuando habló de jefes del presidente argentino.

La madre de la joven violada relató cómo fue el duro momento en el que halló a su hija





El caso de la joven venezolana violada en Argentina

Una joven de 18 años, de nacionalidad venezolana, denunció que fue drogada y abusada sexualmente por un comerciante durante una entrevista laboral, que había sido concertada pocas horas antes por las redes sociales. El acusado, de 35 años, fue detenido en un primer momento, pero quedó en libertad por orden de la Justicia.

El hecho tuvo lugar el pasado sábado, cerca de las 14:00 horas, cuando la joven fue citada en un local de la calle Paso al 600, en el barrio porteño de Balvanera, para una entrevista laboral que había coordinado momentos antes por la red social Facebook con un hombre de nombre “Santiago”. Más tarde se comprobó que no era su verdadero nombre.

Thais, la madre de la denunciante, dijo a Télam que el acusado le pidió a su hija cenar el viernes para así “poder hablar sobre el trabajo”, propuesta que fue rechazada por la joven, que finalmente arregló presentarse el sábado por la mañana.

Ante esa circunstancia, la madre le pidió que al llegar al lugar le enviara una foto del frente del comercio y los datos del dueño del lugar. Finalmente, la joven arribó al comercio ese sábado, dedicado a la venta de indumentaria del rubro de la medicina, realizó la entrevista y comenzó a trabajar normalmente.

La joven denunció que fue violada durante una entrevista en Balvanera, en la calle Paso al 600, Buenos Aires

Según el relato de la mujer, durante la jornada de trabajo, el acusado le ofreció varias veces “un vaso de gaseosa o de jugo” que finalmente aceptó cerca del mediodía. De acuerdo a su relato ante los investigadores, tras beber un vaso de agua comenzó a sentirse mareada, por lo que le envió un mensaje a su hermana explicándole la situación.

“Creo que el dueño de donde trabajo me drogó porque me siento mareada”, expresó la joven en el mensaje que le envió a través de WhatsApp y agregó la dirección en donde se encontraba.

La hermana de la joven avisó de manera urgente a su madre, quien se encontraba cerca del comercio. La mujer enseguida denunció el hecho, por lo que personal policial arribó al lugar y encontraron el local con las puertas cerradas y la persiana baja.

Tras llamar varias veces, la policía ingresó, detuvo al hombre y hallaron a la joven tirada sobre una escalera en el fondo del comercio con el torso desnudo y supuestamente bajo el efecto de psicotrópicos. Al lado estaba el dueño del negocio, identificado por sus iniciales como I. H. G. M., quien fue detenido.

Capturas de pantalla. Crédito: esreviral.com

“Estaba drogada, con la ropa sucia, el torso desnudo y colocada así nomás una remera del hombre. La encontramos con la ropa interior mal puesta, descalza y con los cabellos revoltosos”, aseguró la madre de la víctima.

Rápidamente dieron aviso al SAME, que asistió a la víctima y la trasladó al Hospital Ramos Mejía, donde fue atendida por una médica legista para establecer si había sufrido un abuso sexual.

La causa quedó en manos del Juzgado Criminal y Correccional 15, a cargo de la jueza Karina Zucconi, quien imputó al hombre por el delito de abuso sexual simple y le concedió la libertad, aseguraron las fuentes. Por su parte, la joven y su madre fueron asistidas por un gabinete psicológico, añadieron.

“Mi hija está muy mal porque le dieron la libertad al hombre. Ella está ahora con asistencia psicológica”, afirmó la madre de la joven.

Por último, la mujer pidió justicia para su hija: “Es un violador que no debería estar suelto, sino estar preso esperando el juicio. La Justicia nos dijo que está libre porque no tiene antecedentes”.

