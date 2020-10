Leopoldo López: “Yo no quería salir de Venezuela”

“Yo no quería salir de Venezuela, siempre lo dije. Siempre le dije a mi esposa que dijera en mi nombre que me quería quedar en Venezuela, que no saldría. Lamentablemente, las circunstancias me llevaron a tener que salir de Venezuela”, dijo Leopoldo López este martes en una conferencia de prensa realizada en Madrid. “Pero para que sepan mi actitud recojo las padres de quien fue el padre de la democracia venezolana, el presidente Rómulo Betancourt, que cuando le tocó irse al exilio utilizó una frase que se hizo muy famosa en la política venezolana: ‘We will come back (Volveremos)’. Y yo la repito, los venezolanos que estamos en el exilio le decimos a Venezuela y al mundo We will come back, vamos a regresar a Venezuela para liberar a Venezuela y para construir la mejor Venezuela”.

El dirigente opositor comenzó con una serie de agradecimientos su contacto con la prensa. “Quiero darle las gracias a mi hermano, a quien está liderando la lucha por al libertad de Venezuela, el presidente Juan Guaidó, en nombre de él estoy reunido con ustedes. También a la Unión Europea, a los hermanos de América Latina y más que a nadie al pueblo venezolano”.

El líder del partido Voluntad Popular abandonó el sábado en secreto la residencia del embajador de España en Caracas, donde se encontraba desde el 30 de abril de 2019. Tras cruzar clandestinamente la frontera hacia Colombia, abordó un avión con destino a España, donde se reencontró con su esposa Lilian Tintori y sus hijos.

“Yo estuve cuatro años en la cárcel militar de Ramo Verde. Recuerdo que cuando hablaba con mi esposa y ella recorría el mundo para denunciar lo que pasaba, al principio la recibían en un café, no en los despachos oficiales. No había comprensión de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Pero hoy en día, gracias al trabajo de muchos líderes venezolanos y del acompañamiento de otros líderes del mundo, queda claro que Venezuela es una dictadura. A nadie le queda duda de que Maduro es un criminal, un asesino, que lidera una estructura que ha saqueado y sigue saqueando las riquezas de los venezolanos. Es responsabilidad de nosotros pero también del mundo libre de hacer lo que corresponda para liberar a Venezuela”, afirmó durante la rueda de prensa.

“A Nicolás Maduro le podemos decir que es un asesino –continuó López–. Esto no es una exageración. Es un asesino porque ordena que su fuerza pública y sus grupos paramilitares salgan a matar gente. No lo digo yo, lo dice el informe de Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que identifica en su informe que hubo más de 8.000 asesinatos en las manos de la dictadura de Nicolás Maduro, por parte de sus cuerpos represivos, en particular el FAES”.

López afirmó que la demanda que une a toda la oposición es que haya elecciones “justa, libres y verificables”. Luego, contó cuáles eran sus planes en este nueva etapa. "Me han preguntado a qué me voy a dedicar a partir de este momento. Quiero decirles que me voy a dedicar a tres cosas. Lo primero es promover, impulsar, que en Venezuela se pueda materializar una elección presidencial libre. Lo segundo es hacer lo que corresponda para que los responsables de las violaciones de derechos humanos, de la tortura, de los asesinatos que han ocurrido sean sometidos a la justicia internacional. Tercero, nos dedicaremos, y esto lo hablé esta mañana con el presidente Guaidó, a buscar todos los mecanismos para aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo, para materializar la ayuda humanitaria”.

El dirigente había confirmado su salida de Venezuela el sábado desde su cuenta de Twitter. “Venezolanos, esta decisión no ha sido sencilla, pero tengan la seguridad de que cuentan con este servidor para dar la lucha desde cualquier espacio. No descansaremos y seguiremos trabajando día y noche para alcanzar la libertad que nos merecemos todos los venezolano”, escribió horas después de haber logrado salir del territorio venezolano, burlando todos los controles del régimen de Maduro.

López afirmó que “desde este nuevo terreno de lucha”, continuará “cumpliendo de manera inquebrantable con las responsabilidades asignadas como Comisionado para el Centro de Gobierno del Gobierno Interino de Venezuela”. Además, ratificó que “bajo el liderazgo del Presidente Juan Guaidó” y en coordinación con la Asamblea Nacional, la unidad democrática y aliados internacionales “Venezuela será libre y democrática”.

López fue recibido este martes por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, en la sede del Partido Socialista (PSOE) en Madrid. “El PSOE desea una vía pacífica” a la crisis en Venezuela, “porque el pueblo venezolano debe sufrir lo mínimo”, reza el mensaje del partido de Sánchez, que acompaña a las imágenes del presidente del Gobierno recibiendo a López difundidas en las redes sociales.

En la primera entrevista difundida tras su llegada a España, López habló el lunes con el actor estadounidense Ethan Hawke, en un diálogo publicado en el canal de YouTube del Oslo Freedom Forum, un espacio para la promoción de los derechos humanos. En la charla repasó los siete años de persecución a los que fue sometido por la dictadura chavista y aseguró que la única manera para logar la libertad en Venezuela es a través de “elecciones justas y libres”.

“Va a suceder un cambio en Venezuela”, dijo López. “No puedo decirte que va a pasar en una semana, o un mes, en un año o dos, pero te puedo asegurar que continuaremos luchando”.

Noticia en desarrollo...