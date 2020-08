EEUU pidió unidad en Venezuela para terminar con la dictadura de Nicolás Maduro y advirtió: “No vamos a levantar la presión”

James Story, Encargado de Negocios de EEUU en Venezuela

Mientras la dictadura de Nicolás Maduro sigue adelante con sus intenciones de celebrar elecciones parlamentarias el próximo mes de diciembre, Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional reiteran que no hay condiciones para el desarrollo de comicios libres y transparentes en Venezuela.

James Story, designado recientemente por el presidente Donald Trump como el nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario en Venezuela, se refirió en una entrevista para El Diario sobre la situación política del país caribeño, el gobierno interino de Juan Guaidó, y la presión de Washington sobre el régimen chavista.

Respecto a las elecciones parlamentarias convocadas por Maduro para el 6 de diciembre, opinó: “Van a ser una farsa porque no hay condiciones mínimas para comicios en el país, algo que más de 30 países acaban de firmar en un comunicado internacional, diciendo que no existen condiciones en Venezuela”.

En esa línea, explicó que “el guión del régimen siempre ha sido dividir a la oposición, dejar entrar a algunas personas en falsos diálogos, comprar o convencer a algunos de participar y cada persona tiene que tomar su propia decisión”: “Pero mientras hay censura, represión, no hay máquinas de votación en el país, no hay un sistema, la mayoría de los partidos políticos han sido robados, la mayoría de los políticos han sido inhabilitados. Entonces lo que quiere el régimen es dividir, por supuesto, a la oposición, y tratar de convencer a la comunidad internacional de que estas elecciones no son fraudulentas”.

James Story sostuvo que la intención de Maduro es dividir a la oposición (EFE/Miguel Gutiérrez)

Story recordó que en los últimos tiempos la dictadura de Maduro no sólo “atacó” a los partidos tradicionales de oposición, como Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia, entre otros, sino también intervino en espacios de izquierda como PPT, PCV, y Tupamaro: “Si las personas no están 100% alineadas, el régimen siempre ataca. Lo que quiere es una oposición comprada, una oposición oficial que ellos puedan manejar”.

27 partidos de oposición se negaron a participar de los comicios por considerarlos fraudulentos. La semana pasada Guaidó convocó a líderes opositores como Antonio Ledezma y María Corina Machado para trazar un plan de unidad contra la dictadura. Sin embargo, en el caso de Machado, la dirigente opositora se negó a formar parte de la iniciativa de Guaidó. Consultado sobre si existen intereses en la oposición en tomar el rol del presidente interino, Story sostuvo: “Creo que hay personas que piensan que ellos pueden salir de las cenizas si hacen autoataques a la oposición democrática. Una vez que tengan un gobierno de transición completo, unas elecciones presidenciales libres y justas, cada persona va a tener su oportunidad en unas primarias o algo así. Pero este no es el momento de tener esas conversaciones, este es el momento de unir esfuerzos, trabajar en conjunto y ver cómo se puede aliviar el sufrimiento del pueblo de Venezuela”.

El Encargado de Negocios de Estados Unidos en Venezuela subrayó la necesidad de aumentar la presión interna, más allá de los esfuerzos de la comunidad internacional: “Creemos que el movimiento debería ser político, de todos los pensamientos, pero también cívico y social. Por esa razón tienen un papel importantísimo la Iglesia, los gremios, los estudiantes, los médicos y enfermeros”.

EEUU pidió mayor unidad opositora en torno a la presidencia de Juan Guaidó para terminar con la dictadura de Maduro (EFE/Miguel Gutiérrez)

Ante la pregunta sobre una eventual intervención militar, Story no dio detalles al respecto y reiteró la importancia de la unidad interna en Venezuela: “No voy a especular con acciones que vamos o no vamos a tomar. Pero insisto en la unidad de esfuerzos dentro del país, en torno a los legítimos poderes. Ellos garantizan la presión y el apoyo internacional”.

“Para nosotros el presidente Guaidó sigue siendo el presidente hasta el cese de la usurpación” , aseveró.

El funcionario norteamericano destacó la decisión de Guaidó de apoyar a los trabajadores de la salud en plena lucha contra el coronavirus, y a pesar de los intentos de la dictadura de bloquear los pagos: “Me alegra mucho que el presidente Guaidó haya hecho un esfuerzo para apoyar a los héroes de la salud, que esta semana van a recibir su primer pago. La dictadura trató de bloquear el pago a los médicos venezolanos, mientras ellos pagaban a los médicos cubanos”.

Story afirmó que las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump a la cúpula chavista “están afectando el espacio de maniobra del régimen”, lo que obliga a Maduro a cada vez “buscar a otros amigos”: “Digo amigos entre comillas, porque mandar barras de oro a Irán para comprarlos es su manera de tener amigos. Pagar la deuda que tienen con Rusia es como comprar amigos. Y son los cubanos los que están recibiendo todo. Mientras hay necesidad de gasolina en Venezuela, el régimen manda diésel para Cuba, manda petróleo y paga 100 veces más a los médicos cubanos que a los venezolanos. Entonces su espacio de maniobra ha sido reducido bastante y yo creo que tiene su impacto”.

Con relación al efecto que puedan tener las elecciones de Estados Unidos en la actual presión sobre la dictadura chavista, Story recordó que en su país la crisis venezolana “es un tema bipartidista”, que preocupa tanto a republicanos como a demócratas. “El régimen piensa que va a cambiar la política americana si hay un cambio de administración en Estados Unidos y lo que no entiende es que el caso de Venezuela es un tema bipartidista. Tanto los demócratas como los republicanos apoyan que regrese la libertad y la democracia a Venezuela. Están en contra de una dictadura tan cruel como es la de Nicolás Maduro”.

James Story opinó que la excarcelación de Juan Requesens "no indica que el régimen está haciendo las cosas correctas" (EFE/Cristian Hernandez)

Requesens y los presos de Citgo

El pasado viernes el régimen excarceló al diputado opositor Juan Requesens después de dos años de mantenerlo recluido en El Helicoide. El Encargado de Negocios de Estados Unidos se refirió sobre este caso, y el de los directivos de Citgo, filial norteamericana de la petrolera estatal Pdvsa.

“Sobre el caso de Requesens, yo digo lo siguiente: diálogos falsos no resuelven las cosas. Me alegro de que Juan Requesens se encuentre en su casa, pero hay dos cosas importantes. Uno, es que si lo dejaron salir es bastante obvio que él no formó parte del show del drone en agosto de 2018, porque cómo pueden dejar salir a una persona si estuviese involucrada en un atentado de magnicidio como dice el régimen. Y dos, la manera de encarcelar al diputado fue inconstitucional y sus derechos siguen siendo acusados con casa por cárcel”, manifestó.

“Sobre el caso de Citgo, según la Constitución de Venezuela, ya deberían haber tenido su oportunidad de enfrentar a la justicia. Ya son más de dos años y medio desde que esas personas no tienen acceso a sus derechos constitucionales”, añadió.

