Juan Guaidó llamó a “movilizar” a todo el arco opositor en rechazo a las elecciones parlamentarias en Venezuela

Juan Guaidó (EFE)

El líder opositor venezolano Juan Guaidó llamó este martes a “movilizar” a la militancia opositora en rechazo a los próximos comicios parlamentarios del 6 de diciembre, y a los que el grueso del antichavismo ha dicho que no se presentará por considerarlos “un fraude”.

“Sabemos y somos conscientes de que no es suficiente sencillamente rechazarla”, dijo Guaidó, que preside una de las dos directivas que dicen controlar el Parlamento, durante una sesión virtual del órgano en la que la oposición reiteró su negativa a participar en estas elecciones.

“Hay que movilizar y ejercer la mayoría en un contexto complejo, una pandemia”, añadió el dirigente, a quien medio centenar de países reconocen como presidente interino de Venezuela.

Los 27 partidos más importantes de la oposición apuntaron el pasado domingo que no se presentarán a las elecciones para renovar el Poder Legislativo, en manos de los opositores después de un sonado triunfo en 2015, por considerar que no hay elecciones para unos comicios justos y competitivos.

El lunes, la oposición reiteró que las elecciones de diciembre son “un fraude”, mientras que en la sesión parlamentaria de este martes aprobaron un acuerdo para dejar por escrito su rechazo “al fraude electoral que se pretende materializar” el próximo 6 de diciembre.

“Validar, convalidar una farsa, una trampa, un fraude, simplemente abona a una dictadura que mantiene más de 400 presos políticos, a 5.000.000 de refugiados, a 7.000.000 (de personas) en emergencia humanitaria compleja”, dijo Guaidó para respaldar la postura de los partidos opositores.

Juan Guaidó y Nicolás Maduro (Reuters)

En ese sentido, señaló que el bloque opositor tiene “pasos importantes que dar en los próximos días” para “ejercer la mayoría en sus diferentes formatos (y) esquemas”, aunque no ofreció detalles.

Sin embargo, matizó que se debe entender la emergencia por el nuevo coronavirus y la “vulnerabilidad y fragilidad del sistema de salud venezolano”.

“No podemos sumar a propagar un virus”, dijo, asumiendo que no que no se convocarán manifestaciones de calle debido a la cuarentena. “Por el contrario, tenemos que ganar ambas batallas: la batalla por la vida y entender el contexto de la pandemia y la batalla por la libertad”, agregó.

Guaidó también dijo que los opositores han asumido la tarea de generar “una transición” política, y que estas “no se decretan”, sino que “se construyen”.

“Todos tenemos un rol, los venezolanos tenemos un rol”, insistió sobre movilizar a los venezolanos, más preocupados por la COVID-19, que causó la muerte de 187 personas tras más de 21.000 contagios.

(Con información de EFE)

MÁS SOBRE ESTOS TEMAS:

Elliott Abrams: “Estamos trabajando duro para que Maduro no siga en el poder para fin de año”

EEUU aseguró que el apoyo internacional a Guaidó como presidente interino de Venezuela se mantendrá incluso después de diciembre