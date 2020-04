Si, varias veces, pero en el 2008 si mal no recuerdo, llegó un funcionario jubilado de la policía de Santa Bárbara del Zulia y compró una parcela en Menemauroa (El Ciénego), poco después fue elegido presidente del consejo comunal. El hombre se armó de valor y junto con el tesorero y el vicepresidente redactaron un documento donde explicaron la situación de lo ocurrido en esta zona. Llevó la denuncia formal al destacamento, específicamente ante el coronel comandante, en persona le entrego el documento de la denuncia. Luego el ex policía se fue a su parcela en Caño Motilón, pero los paracos ya habían citado a una reunión de urgencia con todos los habitantes; ahí le enseñaron una copia del documento que él le había entregado al coronel. Le dijeron que así no se podía, que a ellos no le gustan ‘los sapos’ y prendieron una motosierra, delante de todos los presentes, a quienes obligaron a ver, decapitaron al ex policía. Desde entonces se entendió claramente que no se podía confiar en la Fuerza Armada.