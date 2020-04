“Me quedé aterrado. Aún mucho tiempo después, siento miedo. Le dije a mi esposa que en cuanto pudiera nos íbamos a otro país, aunque sea a pasar necesidades. No le he contado esto a más nadie, pero sé que esos colectivos andan de la mano de funcionarios militares. Me atreví a decírselo porque no sé si en algún momento me pase algo”, dice con cierta tristeza.