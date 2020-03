Maduro recordó que esta es “la semana de la mujer” y llamó a detener la violencia de género en el país: “Quiero que el pueblo me escuche en esta semana de la mujer. Es la semana de la mujer, y yo hago un llamado a todos los hombres, al respeto y al amor hacia la mujer, hacia la madre, hacia la abuela, hacia la hija, y hacia la compañera, hacia la pareja, hacia la esposa. A la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa; respeto absoluto a la mujer. No a la violencia de género, que cese la violencia”.