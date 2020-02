Maryuri Inés Párraga no se opone a salir de la vivienda, porque está muy clara que no es suya, incluso cunado no le mostraron ninguna orden de desalojo o incautación, pero está alarmada porque la Comisionada estadal de la Oncdoft, abogada Miriam Ramírez, quien estuvo acompañada de dos funcionarios de civil, le dijo que si no presenta facturas de lo que hay dentro de la casa no puede llevarse nada. Y le dieron plazo hasta el viernes 21 de febrero para desocupar y demostrar que es la dueña de los enseres y línea blanca.