Sánchez dijo que desde que los miembros de la organización se enteraron que Maduro no dejaría entrar al país a la CIDH, comenzaron a buscar la forma de viajar a la frontera, la cual se encuentra a “12 o 14 horas en bus más el paso de la línea y el ingreso a Colombia”. No obstante, indicó que muchas no tienen pasaporte, algo que les impide salir de Venezuela. Ante esa situación, elevó un pedido a Almagro: “Sin papeles y sin dinero todo es mucho más difícil. Pedimos al señor secretario Almagro que busque la forma de que nos oigan en la OEA o en la Comisión”, dijo.