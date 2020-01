“A esta hora Venezuela no hay Parlamento instalado, no hay junta directiva para el nuevo año legislativo porque no hubo verificación de quórum, prohibieron la entrada de los medios de comunicación libre, secuestraron al cuerpo diplomático durante algunas horas”, acusó y agregó: “No hemos venido a lamentarnos. Lo que nos corresponde es proteger a nuestra gente. Estamos aquí por ustedes, por los venezolanos. Por eso estamos aquí, porque vamos a atender a los venezolanos. La dictadura hace un show burdo ahora porque les duele, porque no tiene reconocimiento, no tienen respaldo”.