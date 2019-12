Cuando alias Salamanca, quien aparece uniformado, empieza la grabación, se lee en la parte inferior el supuesto diálogo escrito que involucra a la diputada, pero que en honor a la verdad al policía no se le oye decir eso. Lo que sí expresa, no especificando a quien se refiere, es: “Me estuvo explicando que tiene un personal muy grande en Colombia, que están esperando las instrucciones para entrar a Venezuela. Él me manifiesta que la misión es tomar el estado y que mi misión pudiera ser de acompañarlos a ellos y armar un grupo en representación de un estado (Sucre) para la toma, él me nombra el cuartel Antonio José de Sucre. Yo le dije que sí, que yo lo podía tomar. Que me iba a poner en contacto con una persona encargada de la logística, de entregarme el armamento y es el mismo que hace la distribución de los armamentos en diferentes estados según me dijo Mariño y Orozco”.