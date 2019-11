Filas largas aunque no desesperadas. Buenos descuentos y una forma comercial de intentar sobrevivir ante la falta de ventas y una hiperinflación que no da tregua. Así se está viviendo este particular Black Friday en Caracas, la capital venezolana en tiempos de Nicolás Maduro. En un país cuya economía ha estado en caída libre durante 21 meses consecutivos y su moneda nacional ha sido pulverizada por la hiperinflación, hay espacios para la reinvención. Es la primera vez que en esta nación caribeña se celebra este tipo de negocio, el cual se apalancó en redes sociales.