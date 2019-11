Cuenta el militar que a los días apareció el vehículo completamente desvalijado, modalidad con la que, según las autoridades policiales, actuaba la banda de la que fue víctima. Saavedra asegura que no cargar el uniforme consigo fue su mayor protección. “Solía tener el uniforme en la parte de atrás del carro, por fortuna ese día no lo tenía. De haberlo cargado conmigo no estuviese relatando esta historia… Con seguridad me hubieran asesinado porque le temen a las represalias”.