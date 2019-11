Sin tratar de justificarme debo decir que no me siento ni responsable y muchísimo menos el haber contribuido con la tragedia que se vive en estos momentos. Esto lo digo porque si bien es cierto que participé en el pasado ya lejano en altos destinos del Estado venezolano, no menos cierto es que mi conducta y mis ejecutorias en dichos destinos están expuestas al escrutinio público de quien quiera profundizar en su examen y análisis. No se puede olvidar, además, que el ambiente que se vivía en el país para la época en que Chávez ganó las elecciones, era de cambio y de transformación del status quo imperante, cuyas expectativas se tornaron fallidas; y, por consiguiente, no estuvieron a la altura de lo que el país esperaba y deseaba, esa fue una de las razones que coadyuvaron en mi retiro del gobierno.