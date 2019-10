Otra miembro del club, una mujer de unos 30 años que pidió no ser identificada, dijo que los venezolanos en el extranjero a veces quieren que los que se han quedado representen su culpabilidad colectiva. Durante la cena en el club, contó que hace poco le dijo a su hermano en Madrid con entusiasmo que había encontrado un hermoso pargo rojo en el mercado y que planeaba prepararlo en una pequeña fiesta para amigos. “¿Cómo puedes hablar así cuando la gente pasa hambre a tu alrededor?”, le reprendió. “Me enfrento a días sin electricidad ni agua corriente”, respondió. “Estoy tratando de ganarme la vida aquí y apoyar a la oposición política. Y me acusa de ignorar el sufrimiento que me rodea".