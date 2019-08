-Después de la victoria aplastante de la opción opositora en la Asamblea Nacional en diciembre del 2015 todos respiramos aires de cambio, pero eso no duró dos semanas. El primer trimestre del año siguiente fue peor, la dictadura dejó ver que impediría como diera lugar los cambios que la Asamblea intentara realizar. Fue entonces cuando me detuve a pensar, tenía dos vías, la incursión en la política, sentía un profundo llamado a participar activamente de la lucha por los cambios. La segunda opción era mantenerme en el campo del entretenimiento, pero ya me habían sacado de la televisión y era cuestión de meses que me sacaran de la radio, me quedaba sin trabajo en mi país. Cuanto más tarde diera el paso para iniciar una nueva vida en otro país más difícil sería todo, ya no era un muchacho, tenía 49 años. No tomé la vía política porque para hacerlo tendría que, responsablemente, dedicar todos los días de mi semana, del mes y de los próximos años a ese compromiso. Y teniendo a mi primer hijo de dos años y un segundo por venir, no podría disfrutarlos junto a mi esposa, así que, con mucho dolor, me fui.