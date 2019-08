China se convirtió en el principal destino del crudo venezolano después de que Estados Unidos anunciara sanciones de Estados Unidos contra la estatal Petroléos de Venezuela SA a finales de enero. Venezuela podría quedarse sin opciones sin la ayuda de CNPC para cargar su petróleo, una fuente principal de ingresos que financia el régimen de Maduro. Los tres cargamentos de agosto cancelados por PetroChina Co. Ltd., la filial de CNPC, hasta ahora no han atraído otro comprador, según informes a los que ha tenido acceso Bloomberg.