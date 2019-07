Un día -recuerda Brito Valerio- siendo su director de despacho, Chávez le dijo que se preparara porque a los cuatro días lo ascendería a coronel y a los seis meses a general. El entonces Presidente le dijo: "Porque tú vas a ser el secretario permanente del Alto Mando Militar Presidencial que yo voy a fundar aquí con los viejos estos que voy a incorporar, porque ellos quieren estar aquí mandando y j… y todos quieren hablar conmigo. Y quiero que te encargues de ellos porque ahí hay un saco de gastos; Muller Rojas no se soporta con Pérez Arcay, Pérez Arcay no quiere a Cabrera Aguirre, a Cabrera Aguirre no lo quiere ninguno, a Gruber Ódreman ese era una m…".