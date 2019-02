Confirmaron en Estados Unidos la condena contra tres mujeres que habían sido detenidas por mostrar sus senos en la playa

En 2016, tres activistas de "Free the Nipple" (Liberen al pezón) fueron condenadas por violar una normativa local. Argumentaron que eran víctimas de discriminación de género, pero una mayoría de la Suprema Corte de New Hampshire no estuvo de acuerdo. Ahora podrían recurrir a la Suprema Corte de Justicia federal