Sobre el final, Ramírez avanza aún más sobre los defensores de Maduro. "¿Acaso no les resulta evidente a los dirigentes revolucionarios y chavistas que ésto no es una revolución, que no es socialismo, que no es chavismo? ¿Qué cosa los mantiene subordinados al madurismo? ¿Fue para ésto que el Comandante Chávez luchó tanto?", se vuelve a preguntar.