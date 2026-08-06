En 'Ted Lasso' es implacable. Fuera de cámara, es encantadoramente boba

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Hannah Waddingham se detuvo en seco cuando escuchó a un músico callejero cantar "Kansas City" de Jerry Leiber y Mike Stoller.

Era una ajetreada tarde de verano en la orilla sur del Támesis en Londres, y un enjambre de turistas y niños en edad escolar pasaban de largo, en su mayoría, sin mirar al hombre que rasgueaba su guitarra.

Pero la actriz, que resplandecía en un vaporoso vestido largo mientras la brisa también ondeaba su corte bob rubio, empezó a bailar al ritmo cadencioso y a cantar al unísono: "Voy a Kansas City, Kansas City, allá voy".

"Solo quiero participar", se rio. "Mi actitud era: '¡Hazme espacio en el micrófono, hazme espacio!'".

Con una estatura de 1,88 metros en tacones, Waddingham, de 52 años, está acostumbrada a llamar la atención: Cynthia Erivo, su amiga desde hace más de una década, la describió como "amazónica en estatura y en espíritu, y orgullosa de ello", y agregó: "Es emocionante verla en acción".

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Los transeúntes que lanzaban miradas curiosas a su canto improvisado a la orilla del río parecían estar de acuerdo. Puede que la hayan reconocido por series de televisión como Sex Education y Ted Lasso, pero Waddingham también tiene un registro vocal de cuatro octavas y es una de las pocas estrellas británicas de la pantalla que empezó en el teatro musical.

"Qué gracioso, de todas las canciones que podría haber estado tocando", dijo después de darle una propina al músico y seguir su camino junto al río.

Ese tema de blues de 1952 no solo es uno de sus favoritos, sino que la próxima temporada de Ted Lasso, en la que Waddingham interpreta a la dueña del club de fútbol Rebecca Welton, comienza en Kansas City.

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Después de tres temporadas como entrenador del AFC Richmond, Ted (Jason Sudeikis) ahora está de regreso en su estado natal. Eso es, hasta que Rebecca lo visita para convencerlo de volver a Londres y asumir un nuevo reto como entrenador: el equipo femenino del Richmond.

Es "muy divertido escribir" a Rebecca, según Brendan Hunt, uno de los cocreadores de Ted Lasso, "porque está en un punto medio entre lo refinado y el 'me importa un [improperio]'". Rebecca, quien empezó como la "villana" de la serie, era también "el papel cuya intérprete era más importante elegir", dijo. Y cuando encontraron a Waddingham, Hunt recordó haber pensado: "'Oh, por fin. Bien, esto es genial', porque ella podía estar a la altura".

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La tercera temporada de la serie sutilmente filosófica fue el programa original de emisión en continuo más visto de 2023, según datos de Nielsen. Muchos pensaron que sería la última de la serie, pero la cuarta temporada --que llega a Apple TV el 5 de agosto-- pone en marcha un nuevo conjunto de historias de los personajes.

Las jugadoras y especialmente su entrenadora asistente, Alice, también sacan a relucir algo en Rebecca, dijo Waddingham ese mismo día durante un desayuno que consistió en café, jugo natural y un platillo de papa y chorizo. Alice, interpretada por Tanya Reynolds, se desenvuelve en el mundo del fútbol, dominado por los hombres, con mucho menos glamur y encanto que Rebecca, y al principio "hay una fricción y frialdad" entre ambas, explicó Waddingham.

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Pero como siempre en Ted Lasso, también hay crecimiento, y después de ser una "cuerda tensa" en la primera temporada, dijo Waddingham, Rebecca sigue relajándose en la cuarta.

Waddingham, quien ganó un premio Emmy por la serie en 2021, dijo que le había encantado la implacable Rebecca desde que leyó el guion del piloto, donde su personaje se imaginaba torturando a su exesposo con "un bat de críquet astillado".

"Esta chica", recordó haber pensado Waddingham, "eres una delicia".

La manera en la que Waddingham aborda el papel es "todo instinto", dijo, y no lee las escenas del guion si no aparece Rebecca en ellas, por lo que nunca sabe más que su personaje. Aun así, "me parece gracioso que alguien crea que me parezco mínimamente a Rebecca", dijo Waddingham mientras extendía las manos para mostrar su confusión. "Soy la hermana descarriada de Rebecca".

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Juno Temple --una amiga cercana que interpreta a Keeley, la mejor amiga de Rebecca en la pantalla-- coincidió con esa descripción. Aunque Waddingham tiene "este cerebro brillante, este corazón enorme y además esta presencia que es de una belleza absolutamente asombrosa", también es "bastante boba".

Durante el desayuno, Waddingham en verdad podía ser encantadoramente boba, y salpicó la conversación con más gestos expresivos con las manos, voces graciosas y abundantes improperios. Tenía la voz ronca después de darlo todo en el plató de una película de acción de Jason Statham.

Los últimos años han sido muy ajetreados. El mes pasado se estrenó su serie Juntas o muertas, una serie de acción y amistad con Octavia Spencer de la que ambas también fueron productoras ejecutivas. En 2023, Waddingham filmó lo que llamó un especial de las festividades "totalmente de la vieja escuela" para Apple TV. Y en el Reino Unido, ha tenido momentos estelares como presentadora de los premios Olivier y el Festival de la Canción de Eurovisión.

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"Me gusta usar cada parte de mí", dijo Waddingham, "porque pudo haber sido muy diferente. Pude no haber tenido ningún éxito". Pero desde que Ted Lasso se estrenó en 2020, interpretar a Rebecca "le ha demostrado a todo el mundo de lo que yo ya sabía que era capaz desde el principio", dijo Waddingham.

Creció en el sur de Londres; su padre era un policía que patrullaba el Támesis en barco y su madre una cantante de ópera. El teatro está "un 100 por ciento en mi sangre", dijo Waddingham. De niña deambulaba por el Coliseo de Londres, la sede de la Ópera Nacional Inglesa, donde actuaba su madre.

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Después de estudiar arte dramático, empezó a presentarse a audiciones, pero su estatura era un problema. "Constantemente me decían: 'Nos encantaría usarla, pero ya hemos elegido al hombre'", dijo Waddingham. "¿Por qué una mujer que mide 1,88 no puede tener las mismas vulnerabilidades y dudas sobre sí misma, flaquear tanto, como alguien que mide 1,57?". (Para Rebecca, "'alta' no era parte de la descripción del personaje, en sí", dijo Hunt, el cocreador, pero "'alta' y, con ciertos zapatos, a menudo 'más alta que el protagonista masculino', eso es como Eso es increíble").

Dos gigantes (metafóricos) del teatro británico tampoco consideraron que su estatura fuera un problema: Trevor Nunn y Andrew Lloyd Webber. Cuando en 2000 Lloyd Webber vio por primera vez actuar a Waddingham, que tenía 25 años, quedó inmediatamente impresionado por cómo ella podía "dominar el escenario" y su "muy inusual" madera de estrella, dijo recientemente por teléfono.

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Pronto le dio un papel en The Beautiful Game, un espectáculo que escribió con Ben Elton, y de nuevo en 2011 como la Bruja Mala del Oeste en una producción de El mago de Oz.

Para 2015, Waddingham había recibido nominaciones a tres premios Olivier, el equivalente británico de los premios Tony, y ese año actuó junto a Cynthia Erivo en un concierto del musical Cómo triunfar en los negocios sin siquiera intentarlo.

Por correo electrónico, Erivo llamó a Waddingham una "superestrella. No solo por su trabajo, sino por la forma en que constantemente ha estado ahí para mí y me ha animado".

Waddingham luchó duro por todo su éxito al mismo tiempo que se negaba a hacer concesiones sobre quién es, añadió Erivo. "Creo que eso es lo que la hace especial. Es ella misma de principio a fin, y lo que ella es, es magnético".

Waddingham también se ha resistido a la cirugía estética, pues quiere tener el "control total de mi rostro", dijo, y "lucir como si tuviera 52 años, porque en realidad tengo más confianza, estoy más estable". Añadió: "Entonces, ¿por qué querría aparentar tener 30, cuando no era tan feliz a los 30?".

Su determinación basada en principios también quedó clara cuando, a los 38 años, Waddingham quedó embarazada. Se dio cuenta de que los rigores de una temporada de teatro no encajarían con las exigencias de la maternidad. Pero el trabajo en la pantalla, en el que siempre había incursionado, podía brindarle más flexibilidad.

El camino desde los escenarios shakesperianos hasta el estrellato en la pantalla es muy transitado por los actores británicos, incluidos Jonathan Bailey, Benedict Cumberbatch y Judi Dench. Pero "muy, muy pocas estrellas del teatro musical logran cruzar realmente al medio cinematográfico o algo por el estilo", dijo Lloyd Webber.

Waddingham dijo que su agencia británica en ese momento estaba confundida sobre si promoverla como cantante o como actriz, y había descrito sus variadas habilidades como que lograban "enturbiar las aguas". (Esa conversación no ocurriría en Estados Unidos, añadió Waddingham).

Pero nueve semanas después de dar a luz a una hija, Waddingham comenzó a rodar la quinta temporada de Juego de tronos, en la que interpretó a la septa Unella, cuyo rostro aparecía enmarcado por un hábito de monja mientras le gritaba "¡Vergüenza!" a una Cersei Lannister caída en desgracia.

"Si lo único que hubiera hecho en mi carrera fuera demostrar que puedes sacar a alguien del teatro musical y ponerlo en un primer plano cerrado", dijo Waddingham, "me encantaría que ese fuera mi legado".

Sin embargo, añadió, sin importar en qué pantallas y escenarios haya aparecido en la última década aproximadamente, hay "simplemente algo sobre el teatro, la naturaleza visceral y muscular del teatro". Waddingham se encontraba ya a más de 2 kilómetros del músico callejero de la orilla sur, cerca del Shakespeare's Globe. Le encantaría volver al trabajo escénico, dijo, y recientemente ha estado considerando oportunidades, incluida una por la que estaba "comiendo ansias" de hacer el año que viene.

Pero Waddingham ha sido madre soltera desde hace ya muchos años --"primero soy mamá", dijo--, por lo que rechazó ese papel después de darse cuenta de que su hija, ahora de 12 años, no estaba lista para que estuviera tan ocupada con el trabajo.

"Algo tiene que ceder, y lo que ha tenido que ceder es el teatro", dijo Waddingham. Pero, añadió: "Volveré, y lo haré como yo lo hago".