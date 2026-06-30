¿Los medicamentos inyectables para bajar de peso también alargan la vida?

Los fármacos GLP-1 marcaron un antes y un después en el tratamiento médico y la calidad de vida de los pacientes, aunque no son aptos para todos (NYT)

Dos de las tendencias más populares en el ámbito de la salud -la medicina de la longevidad y los medicamentos para adelgazar- están convergiendo.

Desde hace varios años, los biohackers y los investigadores del envejecimiento han barajado la teoría de que los medicamentos GLP-1, como Ozempic o Zepbound, podrían ayudar a las personas a vivir más tiempo. Las farmacias en internet ya comercializan versiones personalizadas de estos fármacos con el supuesto objetivo de prolongar la esperanza de vida saludable. Pero, hasta ahora, las investigaciones académicas sobre esta hipótesis han sido escasas.

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El mes pasado se publicó uno de los primeros estudios que puso a prueba esta idea. Este demostró que, entre las personas con VIH y lipohipertrofia (depósitos de grasa que se forman bajo la piel), tomar semaglutida (el principio activo de Ozempic) durante ocho meses parecía ralentizar el envejecimiento biológico de los participantes, según los análisis de sangre que miden los biomarcadores relacionados con la edad.

Las personas con VIH experimentan un envejecimiento acelerado debido a la infección, por lo que son una buena población en la que llevar a cabo investigaciones relacionadas con la edad, dijo Michael Corley, profesor asociado de medicina en el Instituto Stein para la Investigación sobre el Envejecimiento de la Universidad de California en San Diego, quien dirigió el estudio.

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El ensayo fue preliminar, pero “nos dio la oportunidad de decir: ¿hay aquí alguna señal que justifique todo este revuelo?”, dijo Corley.

Manos de un adulto sostienen un dispositivo de inyección de semaglutida tipo pluma, utilizado para el tratamiento de la diabetes y el control del peso en un entorno clínico o doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese revuelo surge de varias líneas de evidencia. En primer lugar, hay numerosas investigaciones que demuestran que los medicamentos GLP-1 mejoran la salud metabólica de las personas al ayudar a regular los niveles de insulina y azúcar en sangre y provocar la pérdida de peso. Varios estudios muestran que también benefician la salud cardiovascular, hepática y renal.

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Dado que estos fármacos ofrecen protección frente a afecciones como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares -que se encuentran entre las principales causas de muerte-, podría ser razonable denominar a los medicamentos GLP-1 fármacos de la longevidad.

“Los agonistas del GLP-1 reducen la incidencia de enfermedades relacionadas con el envejecimiento y asociadas a una menor esperanza de vida”, dijo Nicolas Musi, director del Centro de Diabetes y Envejecimiento del Cedars-Sinai de Los Ángeles. “Cabría suponer que también podrían aumentar la esperanza de vida y ser beneficiosos para la longevidad”, añadió.

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Otra razón por la que los expertos consideran que estos medicamentos podrían aumentar la longevidad es por cómo afectan a la salud celular. La salud metabólica y el envejecimiento están íntimamente relacionados, por lo que los medicamentos que alteran los mecanismos implicados en el metabolismo también pueden influir en cómo envejece el cuerpo.

“Muchas de estas vías moduladas por los medicamentos para la diabetes son también vías fundamentales que controlan el envejecimiento y la longevidad”, dijo Musi. (Otros medicamentos para tratar la diabetes, como la metformina y una categoría conocida como inhibidores del SGLT2, también se están estudiando en relación con la longevidad, aunque los resultados hasta ahora han sido dispares).

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Una doctora examina a una paciente obesa sentada en una camilla durante una consulta médica en un consultorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los medicamentos GLP-1 parecen influir en otros cambios celulares fundamentales que se producen con el envejecimiento, sobre todo en la inflamación. “Sabemos que tienen un efecto antiinflamatorio significativo, y sabemos que la inflamación es uno de los factores que aceleran el envejecimiento”, dijo Thomas Blackwell, profesor de medicina interna general en la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas en Galveston.

Todo esto suena prometedor, pero los investigadores dicen que hay una salvedad importante: actualmente hay pocos o ningún dato sobre si estos medicamentos beneficiarán a las personas que gozan de buena salud metabólica.

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Ni siquiera hay datos disponibles sobre si los medicamentos alargan la vida en roedores sanos. Richard Miller, profesor de patología en la Universidad de Míchigan, quien dirige allí un gran programa para probar posibles fármacos antienvejecimiento en ratones, dijo que eso se debe principalmente a cuestiones logísticas. Los medicamentos GLP-1 disponibles actualmente o bien no funcionan en ratones de la misma manera que en humanos, o solo se pueden administrar mediante inyección, e inyectar cada semana a ratones durante años no es práctico.

También existe la preocupación de que los medicamentos GLP-1 afecten negativamente a la salud de formas especialmente relevantes para el envejecimiento. En particular, estos fármacos pueden provocar cierta pérdida muscular, un problema importante para las personas mayores que se asocia a un mayor riesgo de fragilidad. La rápida pérdida de peso también puede provocar una disminución de la densidad ósea y un mayor riesgo de osteoporosis.

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Las inyecciones con semaglutida y tirzepatida deben ser prescritas por profesionales y no sustituyen hábitos saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por fin se están poniendo en marcha algunos ensayos clínicos que evalúan los resultados de los medicamentos GLP-1 en varios biomarcadores del envejecimiento, como los niveles de inflamación y los relojes de edad biológica, así como en capacidades funcionales como la fuerza y la velocidad al caminar. Sin embargo, al menos uno de los estudios no se llevará a cabo con personas mayores sanas, ya que los participantes deben cumplir los criterios para que les receten estos medicamentos para adelgazar, dijo Blackwell, quien dirige el ensayo. Pero añadió que esos criterios -por ejemplo, un índice de masa corporal de 27 o más y una afección de salud relacionada, como la hipertensión-- se aplican a “muchísimos estadounidenses”.

Por ahora, los expertos no suelen recomendar tomar estos medicamentos fuera de lo indicado en la ficha técnica con el objetivo de alargar la vida. “En pacientes que por lo demás están sanos, a estas alturas creo que es prematuro, porque no hay datos que lo justifiquen, ni de estudios preclínicos ni clínicos”, dijo Musi.

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En el caso de Blackwell, el mensaje parecía ser: haz lo que digo, no lo que hago. Lleva un año tomando tirzepatida (el principio activo de Zepbound) con el objetivo de ralentizar el envejecimiento.

“¿Sé si eso es lo correcto? No lo sé”, dijo. “¿Se lo recomiendo a los pacientes? No”.

“Esta es una decisión personal mía”, añadió.

©The New York Times 2026