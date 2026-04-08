La ventaja iraní es una ilusión

Una bandera de Irán yace entre los escombros de un edificio de la Universidad Tecnológica Sharif, que resultó dañado en un ataque, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán, Irán, el 7 de abril de 2026 (Reuters)

Imagínate, por un momento, que eres un talentoso oficial de inteligencia de carrera media en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Por la naturaleza de tu trabajo, tienes acceso a fuentes extranjeras de noticias. Por tu intelecto, conservas la capacidad de emitir juicios independientes incluso mientras sigues siendo leal al régimen.

¿Cómo va la guerra? Según diversos relatos en la prensa occidental, sorprendentemente bien… para Irán.

A pesar de todos los daños que Estados Unidos e Israel han infligido a los altos mandos y las capacidades bélicas de Irán, el régimen permanece intacto, indoblegado y funcional. No ha habido una revuelta masiva, gracias a la brutal represión que siguió a las protestas de principios de enero. El cierre del estrecho de Ormuz, que requirió un esfuerzo militar mínimo por parte de Irán, ha ejercido una presión máxima sobre la economía global al tiempo que ha incrementado sus ingresos petroleros. La guerra es aún más impopular en Estados Unidos hoy que al principio; también está provocando que más estadounidenses reconsideren la sabiduría de su apoyo automático a Israel. Las publicaciones cargadas de improperios del presidente Trump en las redes sociales suenan cada vez más desesperadas que enérgicas. Y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica es más poderoso que nunca.

Una observación, citada repetidamente por analistas occidentales como prueba de que Irán lleva la delantera en la actual guerra, te ha llevado a su origen: una crítica de 1969 a la política estadounidense en Vietnam de nada menos que Henry Kissinger.

“Nosotros buscábamos el desgaste físico; nuestros oponentes apuntaban a nuestro agotamiento psicológico. En el proceso, perdimos de vista uno de los máximos principios de la guerra de guerrillas: el guerrillero gana si no pierde. El ejército convencional pierde si no gana”.

Esto debería reconfortarte. No lo hace.

Aunque la doctrina militar iraní recurre a menudo a medios similares a los de la guerrilla, Irán en sí es un estado convencional, con un gobierno que trabaja desde edificios oficiales, supervisa proyectos de infraestructura, paga los salarios de sus burócratas, opera una aerolínea, y así sucesivamente. Ni (hasta la guerra) el régimen solía incrustarse y ocultarse entre la población general, como lo hacen los guerrilleros. Por el contrario, se impone sobre ella con tal ferocidad que, en momentos de honesta autorreflexión, te avergüenza.

Todo esto significa que cada bomba estadounidense o israelí que da en el blanco no ayuda al régimen como sí podría ayudar a un movimiento guerrillero. Simplemente disminuye la capacidad del régimen para gobernar al tiempo que resalta su vulnerabilidad ante quienes más lo odian: los propios.

Tampoco ayuda que hayas estado perdiendo a un jefe tras otro, más recientemente el jefe de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Majid Khademi, el lunes pasado y el ministro de inteligencia, Esmaeil Khatib, el mes anterior. Tu meta profesional es ser promovido. Pero no hasta la muerte.

Tampoco estás seguro de la sensatez de la estrategia de la rata acorralada que Irán ha adoptado en la guerra actual, especialmente los ataques sin provocación contra vecinos árabes. Uno de los logros de la diplomacia iraní antes de la guerra era que estados como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos intentaban distanciarse de Estados Unidos y del camino belicoso de la administración Trump. Eso terminó en el momento en que Irán optó por atacarlos junto a Israel.

Peor aún, estos ataques podrían reiniciar el acercamiento entre Jerusalén y Riad, un proceso que se descarriló tras el 7 de octubre de 2023 debido a la guerra de Israel en Gaza. Si el cierre de Ormuz persuade a Arabia Saudita de transportar aún más su petróleo hacia el Mar Rojo (o, a través de Israel, hacia el Mediterráneo), es posible que la “opción nuclear” que Irán ejerció sobre el estrecho sea la última vez que lo haga. Tal como están las cosas, el método más sencillo para que Estados Unidos vuelva a abrir Ormuz es empezar a incautar petroleros que transportan crudo iraní una vez llegan al Mar Arábigo, privando a Irán tanto de los ingresos que son su sustento vital como de la oportunidad de atacar fácilmente buques estadounidenses cerca de la costa iraní.

Siempre existe la posibilidad de que estadounidenses e israelíes cometan errores militares que les perjudiquen estratégicamente. Fue una vergüenza que los dos oficiales de la Fuerza Aérea estadounidense derribados sobre Irán la semana pasada lograran evadir la captura, privándote de valiosas monedas de negociación y subrayando nuevamente la debilidad y la incompetencia relativa de tu ejército.

Más prometedora es la posibilidad de que bombas estadounidenses caigan sobre objetivos civiles, y por eso tus superiores ahora están instando a los jóvenes iraníes a formar cadenas humanas alrededor de las centrales eléctricas. Eres lo suficientemente decente como para reconocer la crueldad de la táctica —y lo suficientemente cínico como para apreciar su eficacia potencial. Como dejó claro la guerra en Gaza, la opinión pública occidental no apoyará el bombardeo de niños, sin importar quién sea el culpable de ponerlos en peligro. Y una campaña de bombardeos estadounidense-israelí que mate a cientos de civiles podría otorgar al régimen el único regalo que de otro modo no habría tenido: un público iraní que esté de su lado.

Por ahora, es imposible saber qué ocurrirá. Pero al observar dónde se encuentra Irán hoy en comparación con hace apenas tres años, te inunda una sensación de pérdida. Tus otrora poderosos aliados en Gaza, Beirut, Damasco: diezmados, depuestos o muertos. Los estados árabes: cada vez más alineados con los estadounidenses y los sionistas. Tu programa nuclear: retrasado por años o décadas, si no es que para siempre. Tu economía: en una crisis aún más profunda de la que estaba antes de la guerra, sin un giro a la vista. Tus líderes más capaces: muertos. Tu propio pueblo: esperando que terminen la guerra y el estado de emergencia para poder levantarse contra ti de nuevo.

Es un consuelo, en cierto modo, que sofisticados analistas occidentales crean que estás ganando esta guerra. Donde sea que ahora te ocultes —puesto que no es seguro ir a trabajar—, no se siente así.

(C) The New York Times.-