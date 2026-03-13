Predicciones de los Oscar 2026: ¿quién ganará mejor película, actor y actriz?

En todos los años que llevo haciendo pronósticos sobre los Oscar, apenas recuerdo una temporada en la que haya habido tanta competencia hasta el último minuto.

Varias categorías importantes, incluida la mayoría de las de actuación, siguen pareciendo un cara o cruz a puertas de los Oscar del domingo. A la incertidumbre se añade la nueva iniciativa de la Academia para asegurarse de que los votantes vean realmente a todos los candidatos nominados, lo que podría tener implicaciones reales en algunas de las competiciones reñidas.

Este año, las papeletas de los Oscar se sincronizaron con la aplicación de proyección de la Academia, que ponía categorías enteras en gris hasta que un votante registrara que había visto a todos los candidatos de esa contienda. Aunque los miembros podían marcar casillas para certificar que habían visto a los demás contendientes, muchas personas con las que hablé admitieron que esos ajustes los habían obligado a ver más películas.

¿Esto beneficia a un aspirante a mejor actor como Ethan Hawke, cuya pequeña película indie Blue Moon se ha visto más de lo que se habría visto de otro modo? ¿O se notará más el efecto en categorías especializadas como la de largometraje documental, que los votantes más ocupados pueden haberse saltado en masa, dejando la decisión final en manos de los incondicionales que lo ven todo?

Con todos estos pensamientos flotando en mi mente, he aquí mis previsiones provisionales en cada categoría.

Mejor película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

✓ Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Sueños de trenes

Ampliamente considerado uno de los mejores directores de su generación, Paul Thomas Anderson ha recibido 14 nominaciones a los Oscar (tres de ellas este año), aunque nunca ha ganado. Este año, los votantes parecen dispuestos por fin a acoger al autor en su canon.

Una batalla tras otra de Anderson se ha llevado el máximo galardón en casi todas las galas de esta temporada, incluidos los Globos de Oro, los BAFTA y las ceremonias del gremio de directores y productores. Este último grupo es un indicador especialmente fiable del éxito de la mejor película, ya que el Gremio de Productores utiliza la misma votación preferente que los Oscar y comparte un número significativo de miembros con la Academia.

Aun así, no se puede descartar un repunte tardío de Pecadores, el drama vampiresco de Ryan Coogler. Se ha ganado un nuevo impulso desde que batió el récord de nominaciones a los Oscar, y tuvo una gran actuación en los Premios al Actor, pues ganó el premio de mejor elenco y el de mejor actor para Michael B. Jordan. La energía era tan electrizante que recordaba a la noche en que Parásitos ganó el mismo premio del elenco, camino de desbancar a la ganadora del Gremio de Productores, 1917, en los Oscar.

Pero esas sorpresas suelen ocurrir cuando el favorito de la temporada es más respetado que amado. No creo que sea el caso de Una batalla tras otra: muchos votantes adoran esta película y eso debería bastar para salvaguardar su gran victoria.

Mejor director

✓ Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Ryan Coogler, Pecadores

Josh Safdie, Marty Supremo

Joachim Trier, Valor sentimental

Chloé Zhao, Hamnet

Si vas a votar por Una batalla para película, sin duda votarás a Anderson en director. Lo que me ha sorprendido es que una parte considerable de los votantes de Pecadores con los que he hablado están optando por Anderson también en la categoría de dirección. Quizá sea su momento.

Mejor actor

Timothée Chalamet, Marty Supremo

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

✓ Michael B. Jordan, Pecadores

Wagner Moura, El agente secreto

Al principio de la temporada, especulé con que este Oscar era para Chalamet. ¿Lo ha perdido? El actor de 30 años fue derrotado recientemente en los BAFTA y en los Premios al Actor, lo que revela cierta resistencia por parte de los votantes de la industria. Aún así, me pregunto si el antiguo prejuicio de la Academia contra los actores famosos guapos y jóvenes en esta categoría también perjudicará a Jordan, de 39 años, quien ganó con el más amistoso Sindicato de Actores. Si los votantes prefieren premiar a un veterano, hay casi demasiadas opciones. ¿Eligirán a DiCaprio, quien encabezó la lista de probables ganadores a la mejor película? ¿Qué tal Hawke o Moura, quienes gozan de gran popularidad y parecen estar en todas partes? Cualquiera de estos cinco hombres puede ganar, aunque yo apuesto por Jordan, que está en su mejor momento.

Mejor actriz

✓ Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Renate Reinsve, Valor sentimental

Emma Stone, Bugonia

Con tantas contiendas de actuación que me han dado agobio, menos mal que Buckley ha arrasado en esta temporada. (Ni siquiera un fracaso de última hora con ¡La novia! ha podido frenar su ímpetu).

Mejor actor de reparto

Benicio Del Toro, Una batalla tras otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Pecadores

✓ Sean Penn, Una batalla tras otra

Stellan Skarsgard, Valor sentimental

Penn, dos veces ganador del Oscar, debería imponerse gracias a su interpretación transformadora y a sus victorias consecutivas en los BAFTA y en los Premios al Actor. Los votantes que se hayan dado cuenta de que Penn no se presentó en esas ceremonias pueden cambiar su apoyo a aspirantes que parecen desearlo más, como Skarsgard o Lindo. Aun así, creo que Penn lleva una cómoda ventaja en esta categoría.

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning, Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental

✓ Amy Madigan, La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku, Pecadores

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Esta es una contienda a tres bandas muy reñida. Taylor pronunció un discurso de victoria bien visto en los Globos, pero no ha conseguido grandes premios desde entonces. Mosaku obtuvo un BAFTA de sus compañeros británicos, aunque durante una gran noche para Pecadores en los Premios al Actor, perdió frente a Madigan, de 75 años, quien tiene una convincente narrativa de regreso. Me sentiría más seguro prediciendo a Madigan si La hora de la desaparición hubiera demostrado más fuerza en otras categorías, pero después de hablar con tantos votantes de los Oscar que la apoyan, creo que puede conseguirlo.

Guion original

Blue Moon

Fue solo un accidente

Marty Supremo

Valor sentimental

✓ Pecadores

El camino hacia la mejor película casi siempre implica la victoria del guion. Independientemente de que la película de Coogler se lleve el premio final de la noche, el guionista y director tiene garantizado el Oscar en esta categoría.

Guion adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

✓ Una batalla tras otra

Sueños de trenes

En 1998, Anderson recibió su primera nominación al Oscar por escribir Boogie Nights. Casi todas las películas que ha hecho desde entonces han merecido una nominación al guión (y las pocas que no la recibieron, como El hilo fantasma, posiblemente deberían haberla recibido). Triunfar en esta categoría le proporcionará una victoria largamente esperada.

Casting

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

✓ Pecadores

El agente secreto

¿Qué película ganará el Oscar inaugural al casting o elenco? A menos que los votantes queden encantados con la variedad de rostros brasileños característicos de El agente secreto, este premio probablemente irá a parar a uno de los dos contendientes más fuertes a la mejor película. Pecadores destaca por reunir un reparto de tamaño descomunal al que es fácil seguir la pista.

Canción original

"Dear me" (Diane Warren: Relentless)

✓ "Golden" (Las guerreras k-pop)

"I Lied to You" (Pecadores)

"Sweet Dreams of Joy" (Viva Verdi!)

"Train Dreams" (Sueño de trenes)

¿Será dorada la suerte de "Golden"? El himno de Las guerreras del k-pop debería ganar esta competición.

Banda sonora original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

✓ Pecadores

Una batalla tras otra tiene los temas más característicos, pero es difícil superar el paisaje sonoro musical de Pecadores.

Fotografía

Frankenstein

Marty Supremo

✓ Una batalla tras otra

Pecadores

Sueños de tren

Hay mucha fotografía bonita en esta categoría, desde la impresionante Sueños de trenes a la deliciosamente oscura Pecadores. Si gana esta última, Autumn Durald Arkapaw se convertiría en la primera mujer en ganar el Oscar a la fotografía. Pero Una batalla tras otra ha arrasado en los premios de la industria en esta categoría y ofrece una competencia tan empinada como las colinas ondulantes de la audaz persecución final de la película.

Diseño de producción

✓ Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Es conocido como un maestro del terror, pero nada parece aterrorizar más al director Guillermo del Toro que el espectro de un decorado pequeño. Su diseño de producción se ha vuelto tan fastuoso últimamente que cada decorado tiene el tamaño de un campo de fútbol, así que si los votantes se inclinan por premiar el mayor diseño de producción, Frankenstein gana solo por su extensión.

Diseño de vestuario

Avatar: Fuego y cenizas

✓ Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Pecadores

Frankenstein pone a Mia Goth en unos atuendos bastante ostentosos, así que, a menos que la dos veces ganadora Ruth E. Carter tenga un triple triunfo por su trabajo en Pecadores, todos esos vestidos góticos deberían ganar la partida.

Maquillaje y peluquería

✓ Frankenstein

Kokuho

Pecadores

The Smashing Machine

La hermanastra fea

Esta es la tercera categoría en la que Frankenstein puede considerarse la favorita, aunque si Pecadores consigue dar la sorpresa en alguna de estas competencias, tómalo como una señal de que se avecina una remontada significativa.

Edición

F1

Marty Supremo

✓ Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

Su introducción, que tiene un increíble ímpetu, debería bastar para que Una batalla tras otra se alzara con esta victoria, pero ayuda que el resto de esta película de casi tres horas pase en un abrir y cerrar de ojos.

Sonido

F1

Frankenstein

Una batalla tras otra

✓ Pecadores

Sirat. Trance en el desierto

Los coches sí que rugen en F1, que ha liderado los premios de sonido de la temporada hasta ahora. Pero hay más pasión por Pecadores, y creo que la mezcla de sonido de esta película puede dar la sorpresa.

Efectos visuales

✓ Avatar: Fuego y cenizas

F1

Jurassic World: Renace

The Lost Bus

Pecadores

Las dos últimas películas de Avatar ganaron este Oscar, y aunque los votantes parecen estar cansados de la franquicia de ciencia ficción de James Cameron, la categoría no está precisamente llena de alternativas llamativas. Salvo que Pecadores arrase, Avatar: Fuego y cenizas parece una apuesta segura.

Película internacional

El agente secreto, Brasil

Fue solo un accidente, Francia

✓ Valor sentimental, Noruega

Sirat. Trance en el desierto, España

La voz de Hind Rajab, Túnez

Aunque El agente secreto alcanzó su punto máximo en el momento oportuno, es probable que su repunte de finales de temporada no sea suficiente para desbancar a Valor sentimental, que obtuvo más nominaciones al Oscar en todos los ámbitos.

Largometraje documental

The Alabama Solution

Abrázame en la luz

Cutting through Rocks

Mr. Nobody against Putin

✓ The Perfect Neighbor

Que quede entre nosotros: esta categoría me ha confundido casi tanto como la de mejor actor. El documental sobre prisiones The Alabama Solution obtiene buenas puntuaciones, aunque no es fácil de ver. Abrázame en la luz y Mr. Nobody against Putin pueden dividir el voto triste pero inspirador. Eso me deja eligiendo The Perfect Neighbor, aunque esta película --sobre el asesinato de una mujer negra a manos de su vecina blanca en Florida-- se perdió algunas victorias del gremio para las que era favorita.

Película animada

Arco

Elio

✓ Las guerreras k-pop

Amélie y los secretos de la lluvia

Zootopia 2

A medida que la Academia ha diversificado sus filas, los votantes se han mostrado cada vez más dispuestos a ir a lo intelectual e internacional en esta categoría, como han demostrado las recientes ganadoras Flow y El niño y la garza. Aun así, sin una entrada extranjera fuerte este año, Las guerreras k-pop debería aplastar a todos los contendientes.

Cortometraje animado

✓ Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

¿Este Oscar será para la película accesible sobre el envejecimiento (Retirement Plan) o para la película vanguardista sobre el Holocausto (Butterfly)? Es un cara o cruz, pero elijo Butterfly.

Cortometraje documental

✓ All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: "Were and Are Gone"

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

En esta categoría perennemente desgarradora, la favorita es All the Empty Rooms, una mirada devastadora a los dormitorios que dejan atrás los niños muertos en tiroteos escolares.

Cortometraje

Butcher's Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen's Period Drama

The Singers

✓ Two People Exchanging Saliva

A lo largo de los años, he observado que los votantes de cortometrajes se inclinan por el romanticismo francés y las alegorías tipo Black Mirror. Así pues, espero que gane la alegoría en francés Two People Exchanging Saliva, que describe un mundo distópico en el que a los parisinos elegantes no se les permite besarse. C'est incroyable!

