El Supremo Tribunal de Brasil condena a 4 hombres por el asesinato de Marielle Franco

Dos políticos y dos expolicías fueron declarados culpables del asesinato de una rival, Marielle Franco, concejala de Río de Janeiro que luchaba contra la corrupción y la violencia.

Cuatro hombres, entre ellos dos políticos, fueron declarados culpables el miércoles del asesinato de Marielle Franco, concejala negra, gay y feminista de Río de Janeiro que se dio a conocer mundialmente por luchar contra la corrupción y el racismo sistémico, y cuyo homicidio en 2018 desencadenó una larga búsqueda de justicia.

La sentencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil fue la culminación de un caso que había suscitado airadas peticiones de respuesta sobre el asesinato de Franco, quien defendía a las comunidades marginadas y criticaba la impunidad que por mucho tiempo ha amparado a la policía, políticos y otras figuras poderosas de Brasil.

Franco, de 38 años, y su conductor, Anderson Pedro Gomes, de 39, murieron el 14 de marzo de 2018 cuando un hombre armado disparó contra su automóvil al salir de un evento sobre el empoderamiento de las mujeres negras en Río de Janeiro.

Desde entonces, el caso de Franco se ha convertido en un llamado para muchas personas que se identificaban con ella y sus causas. "¿Quién mató a Marielle Franco?" era una frase omnipresente, puesta en grafitis, impresa en camisetas y en pancartas de protesta.

Esa pregunta pesó sobre Brasil durante años, hasta que en 2024 los investigadores se centraron en dos hermanos, Domingos y Chiquinho Brazão, ambos miembros del Ayuntamiento de Río. Los hermanos fueron acusados de ordenar el asesinato de Franco y de confabularse con otras personas para planear el crimen y luego obstruir la investigación.

El asesinato, según dijo el juez del Supremo Tribunal Alexandre de Moraes, quien supervisó el caso, fue un intento de silenciar a Franco y de enviar una advertencia para que no hablara sobre la corrupción y los grupos paramilitares formados por expolicías que ejercen un poderoso control en muchos barrios.

El miércoles, un panel de cuatro jueces del tribunal declaró por unanimidad a los hermanos Brazão, junto con un exjefe de policía de Río de Janeiro y un agente de la policía militar, culpables de homicidio en los asesinatos de Franco y Gomes.

La hermana de Franco, Anielle Franco, ha continuado su campaña y ha cobrado relevancia como destacada defensora contra la violencia. En 2023 se convirtió en la primera ministra de Igualdad Racial de Brasil.

Celebró los veredictos en las redes sociales. "Han sido ocho años de espera de justicia", escribió en Instagram. "Nada traerá de vuelta a Mari, pero honrar su memoria y su legado es una misión de vida".

Todos los acusados habían negado cualquier relación con el asesinato de Franco. Domingos y Chiquinho Brazão fueron condenados cada uno a unos 76 años de prisión.

Los hermanos Brazão reclutaron a Ronald Paulo Alves Pereira, agente de la policía militar, para que siguiera los movimientos de Franco mientras la seguían, según demostraron las pruebas de la fiscalía. Tras su asesinato, Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, quien era jefe de la policía de Río en aquel momento, trabajó para ahogar la investigación, según la acusación. Pereira fue condenado a 56 años de prisión y Barbosa a 18 años.

"Marielle era una mujer negra y pobre que desafiaba los intereses de las milicias. ¿Qué mensaje más contundente podría enviarse?", dijo el juez Moraes al tribunal, añadiendo que su activismo había interferido en los intereses empresariales de los hermanos Brazão. "No esperaban una repercusión tan grande".

Desentrañar el misterio del asesinato de Franco no debería haber durado tanto tiempo, dijo el Tribunal Supremo.

"Una investigación absurdamente defectuosa, lenta y negligente que demuestra que había manos poderosas moviendo los hilos para impedir que se descubriera debidamente el crimen", dijo el juez Flávio Dino.

Chiquinho Brazão trabajó con Franco en el Ayuntamiento de Río y fue elegido diputado poco después de su asesinato. Domingos Brazão fue concejal del ayuntamiento de Río de Janeiro de 1997 a 1999, antes de pasar a la legislatura estatal y luego al sistema judicial del estado. A lo largo de casi tres décadas en cargos públicos, ha sido acusado de compra de votos y de otro asesinato, aunque esos casos acabaron archivándose.

La sentencia del Tribunal Supremo se produjo semanas antes del aniversario del asesinato de Franco. Fue tanto más notable cuanto que la violencia policial contra los brasileños negros pobres es habitual y de manera inusual conduce a que alguien rinda cuentas.

Franco había sido considerado una estrella política en ascenso. Creció en una favela empobrecida de las afueras de Río, antes de ser elegida en 2016 como la única mujer negra del ayuntamiento.

Rápidamente se convirtió en una crítica firme de la violencia que asolaba su ciudad, argumentando que tenía sus raíces en la desigualdad crónica y en una policía corrupta.

Una noche de marzo de 2018, Franco escribió una publicación en las redes sociales sobre un joven negro a quien habían disparado y matado cuando salía de la iglesia con su familia. Franco acusó a la policía de estar implicada y escribió: "¿Cuántos más deben morir para que esta guerra termine?".

A la noche siguiente, fue asesinada.

Ana Ionova es colaboradora del Times radicada en Río de Janeiro, donde cubre noticias sobre Brasil y los países vecinos.