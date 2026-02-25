The New York Times

El Supremo Tribunal de Brasil condena a 4 hombres por el asesinato de Marielle Franco

Reportajes Especiales - News

Guardar

Dos políticos y dos expolicías fueron declarados culpables del asesinato de una rival, Marielle Franco, concejala de Río de Janeiro que luchaba contra la corrupción y la violencia.

Cuatro hombres, entre ellos dos políticos, fueron declarados culpables el miércoles del asesinato de Marielle Franco, concejala negra, gay y feminista de Río de Janeiro que se dio a conocer mundialmente por luchar contra la corrupción y el racismo sistémico, y cuyo homicidio en 2018 desencadenó una larga búsqueda de justicia.

La sentencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil fue la culminación de un caso que había suscitado airadas peticiones de respuesta sobre el asesinato de Franco, quien defendía a las comunidades marginadas y criticaba la impunidad que por mucho tiempo ha amparado a la policía, políticos y otras figuras poderosas de Brasil.

Franco, de 38 años, y su conductor, Anderson Pedro Gomes, de 39, murieron el 14 de marzo de 2018 cuando un hombre armado disparó contra su automóvil al salir de un evento sobre el empoderamiento de las mujeres negras en Río de Janeiro.

Desde entonces, el caso de Franco se ha convertido en un llamado para muchas personas que se identificaban con ella y sus causas. "¿Quién mató a Marielle Franco?" era una frase omnipresente, puesta en grafitis, impresa en camisetas y en pancartas de protesta.

Esa pregunta pesó sobre Brasil durante años, hasta que en 2024 los investigadores se centraron en dos hermanos, Domingos y Chiquinho Brazão, ambos miembros del Ayuntamiento de Río. Los hermanos fueron acusados de ordenar el asesinato de Franco y de confabularse con otras personas para planear el crimen y luego obstruir la investigación.

El asesinato, según dijo el juez del Supremo Tribunal Alexandre de Moraes, quien supervisó el caso, fue un intento de silenciar a Franco y de enviar una advertencia para que no hablara sobre la corrupción y los grupos paramilitares formados por expolicías que ejercen un poderoso control en muchos barrios.

El miércoles, un panel de cuatro jueces del tribunal declaró por unanimidad a los hermanos Brazão, junto con un exjefe de policía de Río de Janeiro y un agente de la policía militar, culpables de homicidio en los asesinatos de Franco y Gomes.

La hermana de Franco, Anielle Franco, ha continuado su campaña y ha cobrado relevancia como destacada defensora contra la violencia. En 2023 se convirtió en la primera ministra de Igualdad Racial de Brasil.

Celebró los veredictos en las redes sociales. "Han sido ocho años de espera de justicia", escribió en Instagram. "Nada traerá de vuelta a Mari, pero honrar su memoria y su legado es una misión de vida".

Todos los acusados habían negado cualquier relación con el asesinato de Franco. Domingos y Chiquinho Brazão fueron condenados cada uno a unos 76 años de prisión.

Los hermanos Brazão reclutaron a Ronald Paulo Alves Pereira, agente de la policía militar, para que siguiera los movimientos de Franco mientras la seguían, según demostraron las pruebas de la fiscalía. Tras su asesinato, Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, quien era jefe de la policía de Río en aquel momento, trabajó para ahogar la investigación, según la acusación. Pereira fue condenado a 56 años de prisión y Barbosa a 18 años.

"Marielle era una mujer negra y pobre que desafiaba los intereses de las milicias. ¿Qué mensaje más contundente podría enviarse?", dijo el juez Moraes al tribunal, añadiendo que su activismo había interferido en los intereses empresariales de los hermanos Brazão. "No esperaban una repercusión tan grande".

Desentrañar el misterio del asesinato de Franco no debería haber durado tanto tiempo, dijo el Tribunal Supremo.

"Una investigación absurdamente defectuosa, lenta y negligente que demuestra que había manos poderosas moviendo los hilos para impedir que se descubriera debidamente el crimen", dijo el juez Flávio Dino.

Chiquinho Brazão trabajó con Franco en el Ayuntamiento de Río y fue elegido diputado poco después de su asesinato. Domingos Brazão fue concejal del ayuntamiento de Río de Janeiro de 1997 a 1999, antes de pasar a la legislatura estatal y luego al sistema judicial del estado. A lo largo de casi tres décadas en cargos públicos, ha sido acusado de compra de votos y de otro asesinato, aunque esos casos acabaron archivándose.

La sentencia del Tribunal Supremo se produjo semanas antes del aniversario del asesinato de Franco. Fue tanto más notable cuanto que la violencia policial contra los brasileños negros pobres es habitual y de manera inusual conduce a que alguien rinda cuentas.

Franco había sido considerado una estrella política en ascenso. Creció en una favela empobrecida de las afueras de Río, antes de ser elegida en 2016 como la única mujer negra del ayuntamiento.

Rápidamente se convirtió en una crítica firme de la violencia que asolaba su ciudad, argumentando que tenía sus raíces en la desigualdad crónica y en una policía corrupta.

Una noche de marzo de 2018, Franco escribió una publicación en las redes sociales sobre un joven negro a quien habían disparado y matado cuando salía de la iglesia con su familia. Franco acusó a la policía de estar implicada y escribió: "¿Cuántos más deben morir para que esta guerra termine?".

A la noche siguiente, fue asesinada.

Ana Ionova es colaboradora del Times radicada en Río de Janeiro, donde cubre noticias sobre Brasil y los países vecinos.

Temas Relacionados

New York TimesBRAZILKILLINGSVERDICT

Últimas Noticias

Los chips de Taiwán y la amenaza de un “apocalipsis económico”

Si China invade Taiwán e interrumpe sus exportaciones de chips a las empresas estadounidenses, la industria tecnológica de Estados Unidos, y la economía mundial, quedarían paralizadas

Los chips de Taiwán y

¿Ofrecen las bebidas energéticas beneficios más allá de la cafeína?

Reportajes Especiales - Lifestyle

¿Ofrecen las bebidas energéticas beneficios

¿Es seguro viajar a México en este momento?

Reportajes Especiales - Lifestyle

¿Es seguro viajar a México

Los últimos días de Maduro en el poder

El líder venezolano apostó a que el presidente estadounidense no se atrevería a atacar. La llamada entre ambos, los ultimátums ignorados y una cadena de errores de cálculo desembocaron en una ofensiva que selló su destino

Los últimos días de Maduro

Casey Means, crítica de la medicina convencional, a punto de convertirse en la mejor médica del país

La Dra. Means, influyente en el ámbito del bienestar y candidata del presidente Trump para directora general de salud pública, comparecerá ante un comité del Senado el miércoles

Casey Means, crítica de la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Lluvias intensas sorprenden a Lima,

Lluvias intensas sorprenden a Lima, elevan el caudal del río Rímac en zonas críticas y dejan un arcoíris en la capital

Procesan a presunto miembro de la Familia Michoacana por homicidio en Edomex

Caso Lizeth Marzano: Tanta reveló que PNP ni Fiscalía solicitaron videos de Adrían Villar antes del accidente

Así fue el último gran crimen de la España negra: Puerto Hurraco

Lafaurie instó a Sergio Fajardo a no “irse a ver ballenas” y a tomar partido en una eventual segunda vuelta entre Cepeda y De La Espriella

INFOBAE AMÉRICA
Capri impone nuevas restricciones a

Capri impone nuevas restricciones a turistas durante el verano: cuáles serán los nuevos controles

¿Puede la tecnología espacial cambiar el futuro de la protección en el rugby?

Brasil busca a 21 desaparecidos en Minas Gerais tras unas lluvias históricas que ya causaron 46 muertos

Lecciones de México

Estados Unidos autorizó el envío limitado de petróleo venezolano a Cuba para mitigar el colapso económico en la isla

ENTRETENIMIENTO

Murió Robert Cosby Jr., hijo

Murió Robert Cosby Jr., hijo de una de las estrellas de ‘The Real Housewives of Salt Lake City’

Barry Keoghan promete sacudir Peaky Blinders como el hijo perdido de Tommy Shelby

El próximo libro de la saga de ‘Heated Rivalry’ se retrasa hasta 2027 tras el éxito de la serie

“Guerra de novias” se convierte en serie: Emma Roberts protagonizará la nueva versión

Los exsuegros de Billy Ray Cyrus defienden al cantante ante las acusaciones de abuso de Firerose