Así planea Trump mantener los aranceles

La sentencia de la Corte Suprema es un duro golpe, pero el gobierno de EE. UU. dispone de otras herramientas.

La sentencia del viernes de la Corte Suprema eliminó la herramienta preferida del presidente Donald Trump para imponer aranceles. Pero el mandatario se apresuró a utilizar otras herramientas a su disposición para seguir gravando las importaciones, incluida una disposición comercial de 1974 conocida como Sección 122, que ningún presidente había invocado.

Trump habló desde la Casa Blanca y se refirió al disentimiento del juez Brett Kavanaugh, quien señaló que "no es probable que la decisión de la Corte restrinja en gran medida la autoridad arancelaria presidencial en el futuro".

Además de la Sección 122, el mandatario dijo que utilizaría otros dos estatutos comerciales: uno que le permite imponer aranceles a productos específicos y otro que permite imponer aranceles a todo un país.

Todas estas opciones son mucho menos ágiles que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por su sigla en inglés), que Trump utilizó para imponer --o amenazar con imponer-- aranceles a capricho. Y también podrían ser objeto de impugnación legal.

A continuación explicamos las disposiciones comerciales que Trump dice que invocará:

Sección 122

Trump dijo que pondría en marcha un arancel global del 10 por ciento mediante la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Los gravámenes entrarían en vigor en unos tres días, dijo el presidente.

El estatuto dice que un presidente puede imponer aranceles para enfrentar déficits "grandes y graves" de la balanza de pagos, una cuestión relacionada con los déficits comerciales, que algunos de los aranceles de la IEEPA del presidente pretenden abordar. Pero también impone un límite de 150 días a los aranceles, a menos que el Congreso vote su prórroga.

Al menos temporalmente, no sería distinto del arancel básico del 10 por ciento que Trump había impuesto a escala mundial, o del arancel del 15 por ciento a los que se había aferrado en acuerdos con otros países durante el año pasado.

Clark Packard, de la organización conservadora Instituto Cato, señaló que la Sección 122 permitiría a Trump actuar con rapidez. Pero queda mucho por ver sobre su poder real. "Al no haberse invocado nunca antes, no existe ningún precedente judicial que aclare sus límites", escribió Packard.

Sección 232

Una opción poderosa es la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, que permite al presidente imponer aranceles a productos extranjeros en interés de la seguridad nacional. Trump ya ha sometido a estos aranceles una lista cada vez más amplia de productos, como automóviles, acero y cobre, entre otros.

El presidente no indicó si tenía previsto adoptar otras medidas comerciales en virtud de la Sección 232, pero dijo que se mantendrían todos los aranceles vigentes en virtud de la ley.

A diferencia de la IEEPA, que el presidente había utilizado hasta el viernes para imponer aranceles de forma inmediata, la Sección 232 requiere una investigación del Departamento de Comercio para determinar si una importación supone un riesgo para la seguridad nacional. Por ley, el secretario de Comercio dispone de 270 días para presentar las conclusiones de la investigación al presidente. Si la investigación determina que una importación concreta supone una amenaza para la seguridad nacional, el presidente puede imponer aranceles.

Hasta ahora, aproximadamente el 10 por ciento de las importaciones estadounidenses están sujetas a los aranceles de la Sección 232.

Sección 301

El mandatario dijo que utilizaría otro conjunto de poderes, la Sección 301, para abrir investigaciones sobre prácticas comerciales desleales, que podrían dar lugar a aranceles adicionales.

La Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 le permite imponer aranceles tras realizar una investigación y constatar que un país ha incurrido en prácticas comerciales desleales, irrazonables o violatorias de acuerdos comerciales firmados con anterioridad.

Trump ha invocado repetidamente esta facultad desde su primer mandato, principalmente para imponer aranceles elevados a China, con cuyo dirigente, el presidente Xi Jinping, se reunirá en las próximas semanas.

El año pasado, Trump también abrió una investigación sobre Brasil a través de la Sección 301, como parte de una serie de medidas que adoptó en respuesta al trato que ese país dio a su expresidente, Jair Bolsonaro, aliado político de Trump.

Tony Romm es un reportero que cubre política económica y el gobierno de Donald Trump para el Times. Radica en Washington.

Ana Swanson cubre temas de comercio y economía internacional para el Times y radica en Washington. Es periodista desde hace más de una década.