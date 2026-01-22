The New York Times

Estados Unidos se prepara para una tormenta fuera de lo común: “No es algo que se vea todos los inviernos”

Es probable que la mitad de la población estadounidense sufra algún efecto de la tormenta que se extenderá por todo el país este fin de semana, dijeron los meteorólogos

Personas pasean a sus perros
Personas pasean a sus perros durante una tormenta invernal en el barrio de Brooklyn, Nueva York. (Foto de Angela Weiss / AFP)

Se espera que la inminente tormenta invernal, la cual se extenderá por dos tercios del este de Estados Unidos durante el fin de semana, genere una combinación amenazante de todos los riesgos invernales posibles a medida que avanza por el país.

Es probable que la tormenta se sitúe en la “categoría de tormentas de impacto inusual”, dijo Alex Lamers, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica, uno de los numerosos expertos en meteorología que se han mantenido alerta esta semana, ya que los especialistas en el clima y los modelos informáticos en los que se basan han modificado con frecuencia las expectativas de lo que la tormenta hará finalmente.

No es algo que se vea todos los inviernos”, dijo Lamers, y añadió que la tormenta “probablemente afectará a cerca de la mitad de la población estadounidense con acumulación de hielo, aguanieve o nieve”.

Y una vez que la tormenta se haya desplazado, dejando un manto de hielo en el sur del país y 30 centímetros o más de nieve en partes del noreste estadounidense, le seguirán temperaturas gélidas potencialmente récord que expondrán a millones de personas a una profunda congelación hasta bien entrada la próxima semana.

La estructura compleja de la tormenta dictará lo que haga y dónde lo haga: nevadas fuertes en el flanco norte, un núcleo de aguanieve con lluvia helada en medio y lluvia al sur. Pero el jueves por la mañana, a un día de la llegada de la tormenta, su trayectoria y su interacción con características físicas como los montes Apalaches ya están forzando más cambios de última hora en la previsión.

El tiempo estimado

El río atmosférico acercándose a
El río atmosférico acercándose a la costa oeste de Estados Unidos el 1 de febrero de 2024. (Foto: Handout / RAMMB-CIRA/NOAA / AFP)

Aunque la trayectoria precisa sigue en evolución, esta es la ventana actual de impacto en todo Estados Unidos:

Viernes: La tormenta toma forma a medida que emerge de la parte sur de las montañas Rocosas y puede producir nieve en Nuevo México y Colorado antes de extenderse hacia las llanuras de Kansas, Oklahoma y Texas. Ya había avisos de tormenta invernal en partes de Oklahoma.

Sábado: El sistema se expande significativamente. Es probable que continúen la lluvia helada, el aguanieve y la nieve en Texas, Arkansas y Tennessee, mientras que la nieve se desplazará por el Medio Oeste. El sábado por la noche, el sistema se adentrará en Georgia y las Carolinas.

Domingo: El sistema alcanza el Atlántico Medio y el noreste, donde podría intensificarse. Las temperaturas estarán probablemente muy por debajo de lo normal en las Grandes Llanuras.

Del lunes a mediados de semana: Incluso después de que desaparezca la nieve, se instalará un frío considerable en el este de Estados Unidos.

Por qué importa el tipo de peligro

Bicicletas cubiertas de nieve permanecen
Bicicletas cubiertas de nieve permanecen ancladas en Manhattan, Nueva York, EE. UU., el 27 de diciembre de 2025. REUTERS/Kena Betancur

Cada tormenta invernal es una batalla de grados. En este caso, el tipo específico de precipitación --dictado en parte por la temperatura-- determinará el nivel de daños que pueden sufrir algunas comunidades:

Lluvia helada: En las zonas que reciben lluvia helada intensa, el hielo puede acumularse hasta más de 1 centímetro. El peso de esta acumulación suele ser suficiente para causar daños importantes en árboles y tendidos eléctricos.

Aguanieve: Pueden acumularse varios centímetros de aguanieve, pequeñas bolitas de hielo. A diferencia de la nieve, la aguanieve puede acumularse con rapidez y formar una capa impermeable y helada en carreteras y aceras, haciéndolas casi imposibles de limpiar.

Nieve: En las franjas más intensas, cada vez es más probable que caigan más de 30 centímetros de nieve.

“La nieve es una cosa, pero cuando empiezas a hablar de acumulación significativa de aguanieve o lluvia helada en particular, eso es lo que realmente causa más daños”, dijo Eric Fisher, meteorólogo jefe de WBZ-TV en Boston y autor de un libro que relata las principales tormentas en Nueva Inglaterra.

El ‘embudo’ de la certidumbre

Una persona sentada en su
Una persona sentada en su camioneta mientras cae nieve en la arboleda Grant de secuoyas gigantes durante una tormenta atmosférica en el Parque Nacional Kings Canyon, California. Mario Tama/Getty Images/AFP

Los meteorólogos navegan por lo que Fisher llama un “embudo” de certidumbre. Con siete días de antelación, los meteorólogos se basan en el reconocimiento de patrones para empezar a decir lo que creen que es más probable que haga una tormenta. A medida que la tormenta se acerca, a uno o dos días de su llegada, el embudo se estrecha hasta lo que él denomina “información procesable”, a medida que los meteorólogos adquieren una comprensión más clara del comportamiento previsto de una tormenta concreta.

Un obstáculo importante en esos últimos días antes de que llegue una tormenta como esta es el empuje del aire procedente del Ártico que atravesará el país el jueves.

“El aire ártico es como un matón”, dijo Fisher. “En el último día, la trayectoria prevista de esta tormenta se ha desplazado más al norte de lo que esperaban los meteorólogos, una sorpresa dada la fuerza de la masa de aire frío.

Los meteorólogos indicaron que el noreste podría registrar algunas de las mayores acumulaciones de nieve en los próximos días, lo que resulta aún más destacable porque muchos lugares de la región han pasado años sin sufrir una tormenta invernal significativa, dijo Fisher.

En el peor de los casos razonables, podría haber fácilmente más de 30 cm”, dijo Nelson Vaz, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Nueva York.

En lugares como Texas, el escenario es especialmente precario. La transición de lluvia helada a aguanieve y luego a nieve puede crear un fenómeno peligroso conocido como “hielo empedrado”.

La gente visita Central Park
La gente visita Central Park en Manhattan, Nueva York, EE. UU., el 27 de diciembre de 2025. REUTERS/Kena Betancur

David Bonnette, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Fort Worth, señaló que el término es una “palabra detonante” para el área metropolitana. En diciembre de 2013, el hielo formó una capa base impermeable que los equipos de trabajo no pudieron despejar con la rapidez suficiente, lo que provocó el cierre de la ciudad durante días.

Más al este, Nashville se encuentra en la línea divisoria entre una nevada manejable y una tormenta de hielo paralizante. Por ahora, la interestatal 40, que atraviesa de oeste a este el largo y estrecho estado de Tennessee, sirve de límite aproximado para esa transición.

“Los pequeños cambios tienen grandes repercusiones”, advirtió Fisher. “Si tienes la línea de nieve más intensa en Nashville, y de repente se desplaza 48 o 65 kilómetros al norte, pues ahora tenemos una situación de tormenta de hielo en la ciudad”.

A medida que la tormenta se desplace por el sureste estadounidense, los meteorólogos también estarán atentos a un fenómeno superficial conocido como cuña de aire frío. Esta masa de aire frío puede quedar atrapada contra los Apalaches y abrirse paso hacia el sur, hacia la zona de Atlanta, aumentando las probabilidades de hielo. “Los modelos más grandes no son capaces de captarlo de forma fiable”, dijo Samuel Marlow, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Atlanta.

Cuando terminen las precipitaciones, se asentará la enorme masa de aire frío procedente del Ártico. Lamers y otros miembros del Centro de Predicción Meteorológica dijeron que cada vez les preocupaba más que estas temperaturas bajo cero se mantuvieran en algunas zonas que reciben una cantidad importante de aguanieve o nieve, potencialmente durante una semana o más.

En Nashville, Cory Mueller, meteorólogo del Servicio Meteorológico, advirtió de que la caída abrupta de las temperaturas significa que lo que caiga --nieve o hielo-- se quedará, lo cual dificultará la recuperación hasta mediados de la próxima semana.

© The New York Times 2026.

